Головні новини 19 серпня: візит Нетаньяху, прослушка в ГПУ і депутатська зарплата

Вперше за 20 років Україну відвідав прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Путін і Макрон поговорили про Україну. У кабінеті заступниці Луценка знайшли прослуховуючі спецзасоби. Росія і радіація: нові факти. Іллєнко йде з Держкіно. На яку зарплату заслуговують депутати. Такими були головні новини понеділка, 19 серпня.

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Візит Нетаньяху

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який з офіційним візитом прибув до Києва. Цей візит – ледь не історичний: Нетаньяху прибув до Києва вперше за 20 років.

Щоправда, розпочався він з конфузу: дружина ізраїльського прем’єра Сара влипла у скандал. В аеропорту за традицією іноземну делегацію зустріли хлібом-сіллю. Біньямін Нетаньяху відірвав шматок і з’їв, тоді як його половинка кинула гостинець на землю.

Сара Нетаньяху не забажала частуватися хлібом-сіллю: відео

Під час урочистої зустрічі Біньяміна Нетаньяху присутніми були члени Кабміну та очільники силових структур.

Зеленський і Нетаньяху бесідували у Маріїнському палаці. Їх розмова тривала три години. За її результатами сторони підписали двосторонні документи за участі послів. Зокрема, було підписано угоди про співпрацю у сферах спорту, освіти та сільського господарства. Також підписано угоду про вивчення івриту в українських школах та української мови – в ізраїльських.

Після підписання документів Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху провели спільний брифінг. Під час нього політики озвучили теми та домовленості, які обговорювалися під час зустрічі.

Більше про візит ізраїльського прем’єра – тут.

Макрон, Путін і "нормандський формат"

Французький лідер Еммануель Макрон та очільник Кремля Володимир Путін збираються обговорити можливість підготовки саміту в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі. Зустріч може відбутися вже найближчим часом.

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Так, під час зустрічі з французьким лідером Путін висловився про свої недавні розмови з Зеленським і про подальше майбутнє перемовин по Донбасу.

Глава Кремля вважає, що альтернативи "нормандському формату" просто не існує, а розмови з Зеленським назвав оптимістичними.

"На мою думку, альтернативи "нормандського формату" не існує, і, безумовно, ми будемо його підтримувати. Потрібно домагатися того, про що домовлялися раніше, і, безумовно, йти до цієї мети", – сказав він.

Прослушка в ГПУ

Заступниця генерального прокурора Анжела Стрижевська виявила у своєму кабінеті прослуховуючі спецзасоби. Хто їх встановив – невідомо. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу СБУ, яка зафіксувала цей факт.

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Для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ (ким є Стрижевська) необхідний дозвіл від самого генерального прокурора або від керівника САП – заступника генпрокурора.

Втім, жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку прослушку не погоджували.

Через знахідку в кабінеті Стрижевської СБУ зареєструвало кримінальне провадження.

У ГПУ інцидент пов'язують із директором НАБУ Ситником. До чого він тут і, хто така Стрижевська – тут.

Росія і радіація

Нова тривожна ситуація, пов’язана з витоком радіації в Росії. Дві станції, що моніторять радіаційну ситуацію в Росії не подають свіжих даних міжнародним колегам. Інформація не надходила від них з часу вибуху під Архангельськом.

Зокрема такі дані не надходили з міста Дубна, яке є найбільшим у країні центром з досліджень в галузі ядерної фізики.

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Тривогу міжнародної спільноти якось непевно спробував погасити Володимир Путін. Він сказав, що перевищення радіації немає, в країні безпечно. Втім, додав, що на місці працюють експерти, які передають йому свої звіти, і він все контролює. Також Путін сказав щось про "превентивні заходи", які вживають ці фахівці. Що саме він має на увазі, очільник Кремля не роз’яснив.

До речі, радіоактивна хмара літала над Україною з 15 по 18 серпня. Еколог Олександр Соколенко в коментарі 24 каналу розповів, чи небезпечна радіація з Росії українцям.

Іллєнко йде з Держкіно

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Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що подав у відставку. Він наголосив, що не хоче перетворювати боротьбу за керівну посаду у трилер з елементами складно постановочного екшену.

Відповідну заяву про звільнення Іллєнко написав та подав прем'єр-міністру України 19 серпня.

Ми з вами пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії у 2014 році до найкращих показників розвитку галузі сьогодні. Я пишаюся результатами нашої спільної праці,

– заявив він.

Іллєнко йде з Держкіно: відеозвернення чиновника

Зарплата депутату

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Голова партії "Слуга народу" та кандидат на посаду спікера Дмитро Разумков вважає, що українські нардепи отримують хорошу, але не достатню зарплатню. На його думку, 50 тисяч гривень для депутата виглядає гарно лише на тлі мінімальної зарплати.

А як вважаєте ви, скільки мають отримувати нардепи?