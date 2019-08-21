Главные новости 20 августа: подготовка к Раде и мера пресечения для владельца "Токио Стар"

Депутаты собрались 20 августа на очередное заседание Подготовительной группы. Суд избрал меру пресечения владельцу гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному. СБУ открыла уголовное производство в отношении "112 канала". У Зеленского предлагают вознаграждать и защищать людей, помогающих в раскрытии коррупционных преступлений. Такими были главные новости вторника, 20 августа.

Главные новости за вторник, 20 августа, в Украине и мире.

Подготовка к Раде

Впервые Верховная Рада нового созыва соберется 29 августа. Тщательная подготовка уже происходит. Сегодня, 20 августа, депутаты собрались на очередное заседание Подготовительной группы, но журналистов не пустили.

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Все же руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков заверил, что политсила готова уступить руководящие должности в некоторых комитетах. Так, "Слуга народа" собирается отдать некоторые определенные руководящие должности в комитетах депутатам из оппозиционных фракций.

Все будет согласно пропорциональному принципу. Мы предложим свое видение руководителей и заместителей комитетов, исходя из той пропорции, что представителей партии "Слуга народа" в будущем парламенте будет 60%,

– сказал Разумков.

Однако, отдельные депутаты выразили недовольство тем, что количество депутатов в комитете будет регулируемым – от 7 до 31 нардепа.

Между тем, заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что ни один из представителей партии "Голос" не будет занимать должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва. Как объяснил избранный депутат, должность вице-спикера "несет в основном церемониальные позиции".

Поэтому в этом случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности,

– отметил Юрчишин.

Он добавил, если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая обладает не только политическими, но и управленческими функциями, то "за такую ​​должность можно было бы побороться". По его словам, достойные кандидатуры на должность с такими функциями у "Голоса" есть.

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Черного взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения владельцу одесского отеля "Токио Стар", где в ужасном пожаре погибли девять человек. Мужчину взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

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Соответствующее решение принял судья Киевского районного суда Одессы Вадим Иванчук. Такую меру для Черного требовал прокурор. Адвокаты Черного хотят подавать апелляцию на это решение.

Как выбирали меру пресечения Вадиму Черному: смотрите видео

Сам Вадим Черный ранее отмечал, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля. Впоследствии ему сообщили о подозрение о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжелые последствия.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?

В ночь на 17 августа в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1000 квадратных метров. Во время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии пожара:

– нарушение правил пожарной безопасности;

– неосторожное использование огня постояльцами отеля;

– инсценировка пожара с целью сокрытия убийства (впоследствии эту версию отвергли).

"112 канал" под угрозой

СБУ открыла уголовное производство в отношении "112 канала". Причиной этому, скорее всего, стало заявление бывшего номинального держателя этого медиа – Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину.

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СБУ начала производство по "112 каналу" по статье "Противодействие законной хозяйственной деятельности". В рамках следствия спецслужба просит Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждают источники в его окружении, отказывается это делать.

В ходе расследования имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам. Основателем и "первым реальным владельцем" СМИ называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Однако, согласно официальным документам, конечным бенефициаром канала был партнер Зубрицкого – Андрей Подщипков. На последнего, по словам Зубрицкого, канал оформили в июне 2014 года, чтобы защитить СМИ от преследований.

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Следует заметить, что Подщипков – такой же инвестор, как и другие "номиналы", а реальным владельцем телеканала сначала был Виталий Захарченко, впрочем, после его бегства из Украины затратный канал передали на баланс Виктора Медведчука.

Какие СМИ контролирует Медведчук?

Пророссийский политик и член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук де-юре не владеет ни одним медиахолдингом. Однако де-факто под его контролем находятся уже три информационных телеканала. Речь идет о NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Ими по документам владеет народный депутат 8 созыва Верховной Рады от фракции "Оппозиционного блока" и правая рука Медведчука Тарас Козак

В конце концов, "112 канал" работает без разрешений на эфирное цифровое вещание: все 5 лицензий закончились почти год назад. Однако Нацсовет почему-то закрыл на это глаза и таким образом "подыграл" Медведчуку: канал продолжил вещание уже без эфирных лицензий.



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Заработок на коррупционерах

В Офисе президента предлагают вознаграждать и защищать людей, которые помогают в раскрытии коррупционных преступлений. Например, обличителю коррупционера отдавать 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

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Руслан Рябошапка уже заявил, что уже началась подготовка законопроектов, касающихся содействия помощи в разоблачении коррупции, защиты обличителей и материального вознаграждения за помощь правоохранителям.

Государство гарантирует обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей,

– сказал он.

Президент планирует инициировать эти законопроекты как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

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