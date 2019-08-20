Головні новини 20 серпня: підготовка до Ради та запобіжний захід для власника "Токіо Стар"

Депутати зібралися 20 серпня на чергове засідання Підготовчої групи. Суд обрав запобіжний захід власнику готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "112 каналу". У Зеленського пропонують винагороджувати та захищати людей, що допомагають у розкритті корупційних злочинів. Такими були головні новини вівторка, 20 серпня.

Найголовніші новини за сьогодні, 20 серпня, в Україні та світі.

Підготовка до Ради

Вперше Верховна Рада нового скликання збереться 29 серпня. Ретельна підготовка уже відбувається. Сьогодні, 20 серпня, депутати зібралися на чергове засідання Підготовчої групи, але журналістів не впустили.

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Все ж керівник "Слуги народу" Дмитро Разумков запевнив, що політсила готова поступитися керівництвом у деяких комітетах. Так, "Слуга народу" збирається віддати деякі певні керівні посади у комітетах депутатам з опозиційних фракцій.

Все буде згідно з пропорційний принципом. Ми запропонуємо своє бачення щодо керівників та заступників комітетів, виходячи з тієї пропорції, що представників партії "Слуга народу" в майбутньому парламенті буде 60%,

– сказав Разумков.

Проте, окремі депутати висловили невдоволення тим, що кількість депутатів в комітеті буде регульована – від 7 до 31 нардепа.

Тим часом, заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що жоден із представників партії "Голос" не займатиме посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання. Як пояснив обраний депутат, посада віце-спікера "має переважно церемоніальні позиції".

Тому у цьому випадку нас не цікавить політична посада – нас цікавлять професійні посади,

– наголосив Юрчишин.

Він додав, якби "Голосу" пропонували позицію першого віце-спікера Ради, яка має не тільки політичні, але й управлінські функції, то "за таку посаду можна було б поборотися". За його словами, гідні кандидатури на посаду з такими функціями у "Голосу" є.

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Чорного взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід власнику одеського готелю "Токіо Стар", де у жахливій пожежі загинули дев'ятеро людей. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

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Відповідне рішення прийняв суддя Київського районного суду Одеси Вадим Іванчук. Такий запобіжний захід для Чорного вимагав прокурор. Адвокати Чорного хочуть подавати апеляцію на це рішення.

Як обирали запобіжний захід Вадиму Чорному: дивіться відео

Сам Вадим Чорний раніше наголошував, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю. Згодом йому повідомили про підозру пропорушення вимог пожежної безпеки, що спричинило важкі наслідки.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Поліція розглядає три основні версії пожежі:

– порушення правил пожежної безпеки;

– необережне використання вогню постояльцями готелю;

– інсценування пожежі з метою приховування вбивства (згодом цю версію відкинули).

"112 канал" під загрозою

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "112 каналу". Причиною цьому, найімовірніше, стала заява колишнього номінального власника цього медіа – Андрія Подщіпкова, який нещодавно повернувся в Україну.

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СБУ розпочала провадження щодо "112 каналу" за статтею "Протидія законній господарській діяльності". У рамках слідства спецслужба просить Генпрокуратуру порушити клопотання про арешт майна каналу, але генпрокурор Юрій Луценко, як стверджують джерела в його оточенні, відмовляється це робити.

В ході розслідування майно каналу можуть заарештувати й передати новим власникам. Засновником і "першим реальним власником" ЗМІ називає себе бізнесмен Віктор Зубрицький. Проте, згідно з офіційними документами, кінцевим бенефіціаром каналу був партнер Зубрицького – Андрій Подщіпков. На останнього, за словами Зубрицького, канал оформили в червні 2014 року, аби захистити ЗМІ від переслідувань.

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Слід зауважити, що Подщіпков – такий же інвестор, як й інші "номінали", а реальним власником телеканалу спочатку був Віталій Захарченко, втім, після його втечі з України витратний канал передали на баланс Віктору Медведчуку.

Які ЗМІ контролює Медведчук?Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат 8 скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного блоку" та права рука Медведчука Тарас Козак

Зрештою, "112 канал" працює без дозволів на ефірне цифрове мовлення: всі 5 ліцензій закінчилися майже рік тому. Проте Нацрада чомусь закрила на це очі і таким чином "підіграла" Медведчуку: канал продовжив мовлення вже без ефірних ліцензій.



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Заробіток на корупціонерах

В Офісі президента пропонують винагороджувати та захищати людей, що допомагають у розкритті корупційних злочинів. Наприклад, викривачу корупціонера віддавати 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

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Руслан Рябошапка уже заявив, що уже розпочалася підготовка законопроектів, що стосуються сприяння допомозі у викритті корупції, захисту викривачів та матеріальної винагороди за допомогу правоохоронцям.

Держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів,

– сказав він.

Президент планує ініціювати ці законопроекти як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою.

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