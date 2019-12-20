Главные новости 20 декабря: Соглашение о транзите газа с Россией и закрытие игорных заведений

Украина и Россия договорились о продлении транзита газа и урегулировании взаимных претензий. Правительство начало активную борьбу с незаконным игорным бизнесом. СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского. Парламент Великобритании принял закон о Brexit. Такими были главные новости 20 декабря в Украине и мире.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 20 декабря:

Транзиту газа быть

К теме: Цены на газ в Европе упали после договоренности о транзите между Украиной и Россией

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

В то же время российские СМИ уточняют, что "Газпром" и "Нафтогаз" договорились об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме, а также об объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину.

Вполне вероятно, что новый контракт Украина и Россия подпишут сроком на 5 лет. В частности, в этом убеждает вице-премьер России Дмитрий Козак.

Во встрече с украинской стороны принимали участие представители "Нафтогаза", а с российской – "Газпрома". Также присутствовали и представители Еврокомиссии.

В Офисе Президента заявили, что подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Заметим, что действующий контракт по транзиту газа истекает 31 декабря 2019 года.

20 декабря состоялось продолжение трехсторонних переговоров о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины при участии представителей России и Украины. Еврокомиссия на переговорах участвовала онлайн.

Что надо знать о газовых переговорах

Украина планировала заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет.

Взамен в России предлагали это сделать только на 1 год. При этом там хотели, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.

Однако Украина не собирается забывать о 22 миллиардах долларов, которые ей за газ должна Россия. Но "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

Между тем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.

Российский "Газпром" сообщил о двух условиях для нового транзитного контракта: Украина должна отказаться от судебных исков и восстановить закупку газа из России.

Украина, Россия и Еврокомиссия по итогам переговоров 19 декабря разработали протокол, который приближает подписание транзитного газового контракта. О достижении "принципиального соглашения по транзиту газа" сообщили все три стороны переговоров.

Игорный бизнес закрывают

Актуально: Правительство закрывает игорные заведения: кто и почему попал под прицел

Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине

20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных гостиницах. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольные игорные заведения в шести областях Украины.

Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16 часов.

Нацполиция прекратила деятельность почти 5 300 игровых заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен. Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

По подсчетам общественных организаций, сейчас в Украине работает около 30 тысяч мест, где можно нелегально играть. Говорится о незаконных залах онлайн-казино, vip-казино, лото, залы игровых автоматов и т.д.

В то же время, президент Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому,

– отреагировал президент.

Зеленский также подтвердил, что с сегодняшнего дня закрывают все игровые залы страны.

По информации журналистов 24 канала, на несколько игорных заведений в Киеве и Львове правоохранители прикрепили предписания о нарушениях.

Правоохранители начали клеить предписания о нарушениях на украинские игорные заведения / Фото 24 канала

СБУ, "Приватбанк" и Коломойский

К теме: Вернут ли "Приватбанк" Коломойскому: Гончарук сделал важное заявление

Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "Приватбанка" с письмом. Силовики недовольны тем, что госфинучреждение судится с бывшими владельцами банка (Игорем Коломойском и Геннадием Боголюбовым) в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и ГПУ.

СБУ просит на будущее без получения такого "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков.

Такое письмо спецслужбы на адрес руководства "Приватбанка" оказалось в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо от 17 декабря 2019 года подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.



Письмо СБУ к руководству "Приватбанка" / Схемы

В СБУ подтвердили журналистам, что такое письмо действительно направляли в "Приватбанк". По словам представителей спецслужбы, подачи исков в международные арбитражи могут в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования по уголовным делам в банковской сфере.

В то же время, юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань настаивает, что СБУ не имеет никаких полномочий, чтобы просить и требовать, чтобы согласовать с ним любые международные иски.

По ее словам, статья УПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается какого-либо порядка подачи исков и других действий. Она добавила, что это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. Такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию.

Почему Украина национализировала "Приватбанк": главное

18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился в Кабмин с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.

Brexit приближается

Следует знать: Два сценария после Брексита: есть ли угроза распада Великобритании

Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о выходе из Европейского Союза. Закон определяет условия реализации Brexit. За законопроект проголосовали 358 депутатов, против – 234.

Что будет дальше с законом о Brexit и какие изменения внесены

Законопроект приняли во втором чтении. Далее его обсудят в профильном комитете, а затем проголосуют еще раз с внесенными поправками в палате.

Затем законопроект должна рассмотреть верхняя палата – Палата общин, после чего его должна утвердить королева Великобритании, чтобы он вступил в силу.



Борис Джонсон во время предвыборной речи / фото Getty Image

Борис Джонсон забрал с законопроекта важные пункты:

все пункты, которые предусматривают надзор за выполнением соглашения со стороны парламента;

все упоминания парламента как участника процесса как такового;

все положения, дающие возможность продлить переходный экономический период (во время которого Великобритания и ЕС должны будут согласовать условия взаимной торговли) дальше 2020 года;

пункты, которые предлагали правительству сотрудничать с ЕС по вопросам защиты прав рабочих после Brexit;

пункты, которые давали парламенту возможность утверждать основные аргументы Британии на переговорах с Евросоюзом во время переходного периода после 31 января 2020 года;

пункты, согласно которым Великобритания обязывалась помогать в воссоединении детей-беженцев в ЕС с их семьями в Соединенном Королевстве;

положения, которые позволяли парламенту дебатировать по Brexit и всех смежных с ним вопросам. Теперь дебаты фактически запрещены до марта 2021 года.

Законопроект о Brexit не является тождественным соглашению о выходе из ЕС, которое 17 октября заключили Великобритания и ЕС. Он утверждает согласованную дату выхода Великобритании из ЕС – 31 января 2020 года и устанавливает 11-месячный переходный период, во время которого стороны должны заключить новое торговое соглашение.

Поскольку Brexit означает автоматическую отмену всех норм права ЕС, министры британского правительства получают расширенные полномочия, чтобы в ускоренном порядке заполнять соответствующие законодательные пробелы.

Что известно о выборах в Великобритании?

Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что не поведет партию на следующие выборы.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза.



В случае победы он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.