Головні новини 20 грудня: Угода про транзит газу з Росією та закриття гральних закладів

Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу та врегулювання взаємних претензій. Уряд розпочав активну боротьбу з незаконним гральним бізнесом. СБУ вимагає від "Приватбанку" узгоджувати позови проти Коломойського. Парламент Великої Британії ухвалив закон про Brexit. Такими були головні новини 20 грудня в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 20 грудня:

Транзиту газу бути

До теми: Україна та Росія домовилися про транзит газу через українську територію

Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог.

Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь в сьогоднішніх переговорах у Мінську.

Він додав, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима.

Водночас, російські ЗМІ уточнюють, що "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про умови вирішення арбітражного спору в Стокгольмі, а також щодо обсягів і термінів транзиту російського газу в Європу через Україну.

Цілком ймовірно, що новий контракт Україна та Росія підпишуть терміном на 5 років. Зокрема, про це переконує віцепрем'єр Росії Дмитро Козак.

У зустрічі з українського боку брали участь представники "Нафтогазу", а з російського – "Газпрому". Також були присутніми й представники Єврокомісії.

В Офісі Президента заявили, що подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Зауважимо, що чинний контракт щодо транзиту газу спливає 31 грудня 2019 року.

20 грудня відбулося продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах брала участь онлайн.

Що треба знати про газові переговори

Україна планувала укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років.

Натомість в Росії пропонували це зробити лише на 1 рік. При цьому там хотіли, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.

Проте Україна не збирається забувати 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.

Російський "Газпром" повідомив про дві умови для нового транзитного контракту: Україна має відмовитися від судових позовів і поновити закупівлю газу з Росії.

Україна, Росія та Єврокомісія за результатами переговорів 19 грудня напрацювали протокол , який наближає підписання транзитного газового контракту. ​Про досягнення "принципової угоди щодо транзиту газу" повідомили усі три сторони перемовин.

Гральний бізнес закривають

Актуально: Уряд закриває гральні заклади: хто і чому потрапив під приціл

Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні

20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.

Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні . Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.

Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання. У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.

Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.

​Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.

Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

За підрахунками громадських організацій, наразі в Україні працює приблизно 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Мовиться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо.

Водночас, президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.

Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому,

– відреагував президент.

Зеленський також підтвердив, що від сьогодні закривають всі гральні зали країни.

За інформацією журналістів 24 каналу, на кілька гральних закладів у Києві та Львові правоохоронці прикріпили приписи про порушення.



Правоохоронці почали клеїти приписи про порушення на українські гральні заклади / Фото 24 каналу

СБУ, "Приватбанк" і Коломойський

До теми: Чи повернуть "Приватбанк" Коломойському: Гончарук зробив важливу заяву

Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого "Приватбанку" з листом. Силовики незадоволені тим, що держфінустанова позивається до колишніх власників банку (Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та ГПУ.

СБУ просить на майбутнє без отримання такого "попереднього погодження" утриматися від подання нових таких позовів.

Такий лист спецслужби на адресу керівництва "Приватбанку" опинився в розпорядженні журналістів програми "Схеми". Лист від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови СБУ Володимир Горбенко.



Лист СБУ до керівництва "Приватбанку" / Схеми

У СБУ підтвердили журналістам, що такий лист справді направляли до "Приватбанку". За словами представників спецслужби, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних справах у банківській сфері.

Водночас, юристка громадської організації "Центр протидії корупції" Олена Щербан наполягає, що СБУ не має жодних повноважень, аби просити і вимагати, щоб погоджувати з нею будь-які міжнародні позови.

За її словами, стаття КПК, на яку посилаються у листі СБУ, говорить лише про те, як оцінювати рішення міжнародних судів, і не стосується будь-якого порядку подачі позовів та інших дій. Вона додала, що цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання у діяльність суб’єкта господарювання та тиск. Така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство та Конституцію.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк": головне

18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

Brexit наближається

Варто знати: Два сценарія після Брекситу: чи є загроза розпаду Великобританії

Палата громад британського парламенту проголосувала за законопроєкт про вихід із Європейського Союзу. Закон визначає умови реалізації Brexit. За законопроєкт проголосувало 358 депутатів, проти – 234.

Що буде далі із законом про Brexit і які зміни внесено

Законопроєкт ухвалили у другому читанні. Далі його обговорять у профільному комітеті, а згодом проголосують ще раз із внесеними поправками в палаті.

Потім законопроєкт має розглянути верхня палата – Палата громад, після чого його має затвердити королева Великої Британії, аби він набув чинності.



Борис Джонсон під час передвиборчої промови / фото Getty Image

Борис Джонсон забрав із законопроєкту важливі пункти:

усі пункти, які передбачають нагляд за виконанням угоди з боку парламенту;

усі згадки парламенту як учасника процесу як такого;

усі положення, що дають можливість продовжити перехідний економічний період (під час якого Британія і ЄС повинні будуть узгодити умови взаємної торгівлі) далі 2020 року;

пункти, які пропонували уряду співпрацювати з ЄС з питань захисту прав робітників після Brexit;

пункти, які давали парламенту можливість стверджувати основні аргументи Британії на переговорах з Євросоюзом під час перехідного періоду після 31 січня 2020 року;

пункти, згідно з якими Велика Британія зобов'язалася допомагати у возз'єднанні дітей-біженців у ЄС з їхніми сім'ями у Сполученому Королівстві;

положення, які дозволяли парламенту дебатувати з питань Brexit і усіх суміжних з ним питань. Тепер дебати фактично заборонені до березня 2021 року.

Законопроєкт про Brexit не є тотожним угоді про вихід із ЄС, яку 17 жовтня уклали Велика Британія та ЄС. Він затверджує погоджену дату виходу Великої Британії з ЄС — 31 січня 2020 року та встановлює 11-місячний перехідний період, під час якого сторони мають укласти нову торговельну угоду.

Оскільки Brexit означає автоматичне скасування всіх норм права ЄС, міністри британського уряду отримують розширені повноваження, аби в прискореному порядку заповнювати відповідні законодавчі прогалини.

Що відомо про вибори у Великій Британії?Консервативна партія прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона за результатами виборів отримала більшість у британському парламенті. Лідер лейбористів Джеремі Корбін вже заявив, що не поведе партію на наступні вибори.



Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу.



У випадку перемоги він обіцяв провести Brexit до 1 січня 2020 року.