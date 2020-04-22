Главные новости 22 апреля: карантин продлили и Саакашвили могут назначить в правительство

В Украине продлили карантин из-за эпидемии коронавируса. Михеила Саакашвили могут назначить в новое правительство Шмыгаля. В честь годовщины президентства о Зеленском сняли фильм. Когда пустят метро в Киеве. В Украине заработал электронный паспорт. Такими были главные новости среды, 22 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 22 апреля:

Продление карантина

Важно Когда Украина выйдет из карантина: инфографика

Правительство продлило карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Поэтому ограничительные меры в государстве будут продлены как минимум до 11 мая. Прогулки в парках и посещение музеев могут только сниться, такие упрощения пока в Кабмине не одобрили.

Однако некоторые послабления все же есть. Они касаются доноров крови и работников заведений питания. Первым можно ездить на общественном транспорте, вторым – позволили пройти дежурный медосмотр позже (если он пришелся на время карантина).

С карантина Украина начнет выходить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Подробнее о том, как Украина будет выходить из карантина.

Это произойдет, если в течение 10 дней процент новых больных не изменится и будет колебаться в пределах 5%.

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А также если больницы будут заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на 50%.



Карантин по 11 мая / Инфографика 24 канала

Саакашвили в правительстве Шмыгаля

Факты из жизни политика Саакашвили может войти в новое правительство: самые интересные факты из биографии политика

Экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили уже вскоре могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля. Такую информацию подтвердил и сам политик, и нардепы фракции "Слуга народа".

Голосование за назначение Саакашвили может состояться уже в пятницу, 24 апреля. Именно тогда нардепы соберутся на внеочередное заседание.

Обсуждение кандидатуры будет происходить поэтапно. Сейчас же происходит сигнальное голосование в чатах групп (о назначении Саакашвили в чатах групп "слуг народа" – 24 канал). Возникают дополнительные вопросы, поэтому мы хотим дополнительно встретиться фракцией, задать Саакашвили вопросы,

– рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, вносить кандидатуру Саакашвили будет президент Владимир Зеленский. Пока официального документа в повестке дня заседания парламента нет.

Сам Саакашвили заявил, что уже успел провести разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем и готовится презентовать в Раде свою программу неотложных изменений.

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Фильм о Зеленском

Актуально Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденции

Хоть годовщина прихода Владимира Зеленского к власти приходится на конец мая, уже 22 апреля состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В ленте глава государства подытожил свои основные достижения при власти и поделился планами на будущее.

Показ ленты анонсировал Офис Президента. Более того, там сообщили, что после карантина глава государства проведет большую пресс-конференцию по итогам первого года работы. Правда, неизвестно, превзойдет ли она по времени рекордный пресс-марафон украинского лидера.

Среди прочего Зеленский говорил о своих намерениях завершить войну на Донбассе – сделать он это собирается за время каденции на посту президента. Также глава государства намерен перезагрузить судебную систему. Планирует президент также создать национальную авиакомпанию, заказы на самолеты в случае ее запуска получит госпредприятие "Антонов".

Больше о достижениях и планах на следующие 4 года – в материале 24 канала.

Фильм о годе президентства Зеленского:

Когда заработает метро Киева

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Метро в городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – закрыли еще 17 марта. Метрополитен не работает и сейчас, а правительство продлило карантин до 11 мая. Именно эта дата теперь и является самой возможной для открытия метро, в частности, в Киеве.

Восстановление работы метро в Киеве возможно только при отсутствии роста количества больных коронавирусом. Впрочем, в столице эти показатели до сих пор высокие. Киев занимает второе место по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Украине (989 случаев и 10 смертей).

Комментируя вопрос о том, когда заработает столичное метро, мэр Киева Виталий Кличко лишь подчеркнул, что власть города не будет повторять ошибок Италии. Мол, как только Украина пройдет пик распространения пандемии, а на следующей неделе не будет роста количества больных, власть немедленно опубликует план выхода из карантина.

На вопрос, может ли метро в Киеве заработать с 12 мая, Кличко ответил:

Мы точно проинформируем людей. Все будет зависеть от цифр, количества больных людей.

Подробнее о возобновлении работы метрополитена.

В Украине заработал электронный паспорт

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Минцифры презентовало цифровые ID карты и загранпаспорта в приложении Дия. Электронный паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажного документа. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов.

Сейчас в приложении доступно 4 356 920 ID-карт, которые были оформлены гражданами ранее.

Также уже доступны для использования в приложении 16 миллионов биометрических загранпаспортов.

Как получить электронные документы и где их можно использовать – читайте на сайте 24 канала.

Небольшой спойлер: выехать за границу по электронному паспорту пока невозможно. Украина будет сотрудничать с другими странами для решения этого вопроса.



Где можно использовать электронный паспорт / Инфографика 24 канала