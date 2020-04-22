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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главные новости 22 апреля: карантин продлили и Саакашвили могут назначить в правительство

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      Главные новости 22 апреля / Коллаж 24 канала

      В Украине продлили карантин из-за эпидемии коронавируса. Михеила Саакашвили могут назначить в новое правительство Шмыгаля. В честь годовщины президентства о Зеленском сняли фильм. Когда пустят метро в Киеве. В Украине заработал электронный паспорт. Такими были главные новости среды, 22 апреля.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 22 апреля:

      Продление карантина

      Важно Когда Украина выйдет из карантина: инфографика

      Правительство продлило карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Поэтому ограничительные меры в государстве будут продлены как минимум до 11 мая. Прогулки в парках и посещение музеев могут только сниться, такие упрощения пока в Кабмине не одобрили.

      Однако некоторые послабления все же есть. Они касаются доноров крови и работников заведений питания. Первым можно ездить на общественном транспорте, вторым – позволили пройти дежурный медосмотр позже (если он пришелся на время карантина).

      С карантина Украина начнет выходить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

      Подробнее о том, как Украина будет выходить из карантина.

      Это произойдет, если в течение 10 дней процент новых больных не изменится и будет колебаться в пределах 5%.

      К теме Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгаля

      А также если больницы будут заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на 50%.


      Карантин по 11 мая / Инфографика 24 канала

      Саакашвили в правительстве Шмыгаля

      Факты из жизни политика Саакашвили может войти в новое правительство: самые интересные факты из биографии политика

      Экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили уже вскоре могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля. Такую информацию подтвердил и сам политик, и нардепы фракции "Слуга народа".

      Голосование за назначение Саакашвили может состояться уже в пятницу, 24 апреля. Именно тогда нардепы соберутся на внеочередное заседание.

      Обсуждение кандидатуры будет происходить поэтапно. Сейчас же происходит сигнальное голосование в чатах групп (о назначении Саакашвили в чатах групп "слуг народа" – 24 канал). Возникают дополнительные вопросы, поэтому мы хотим дополнительно встретиться фракцией, задать Саакашвили вопросы,
      – рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

      По ее словам, вносить кандидатуру Саакашвили будет президент Владимир Зеленский. Пока официального документа в повестке дня заседания парламента нет.

      Сам Саакашвили заявил, что уже успел провести разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем и готовится презентовать в Раде свою программу неотложных изменений.

      Как реагируют в сети Барыгам следует бояться: как соцсети реагируют на возвращение Саакашвили

      Фильм о Зеленском

      Актуально Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденции

      Хоть годовщина прихода Владимира Зеленского к власти приходится на конец мая, уже 22 апреля состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В ленте глава государства подытожил свои основные достижения при власти и поделился планами на будущее.

      Показ ленты анонсировал Офис Президента. Более того, там сообщили, что после карантина глава государства проведет большую пресс-конференцию по итогам первого года работы. Правда, неизвестно, превзойдет ли она по времени рекордный пресс-марафон украинского лидера.

      Среди прочего Зеленский говорил о своих намерениях завершить войну на Донбассе – сделать он это собирается за время каденции на посту президента. Также глава государства намерен перезагрузить судебную систему. Планирует президент также создать национальную авиакомпанию, заказы на самолеты в случае ее запуска получит госпредприятие "Антонов".

      Больше о достижениях и планах на следующие 4 года – в материале 24 канала.

      Фильм о годе президентства Зеленского:

      Когда заработает метро Киева

      Читайте также Моя задача – электронные выборы президента, – Зеленский

      Метро в городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – закрыли еще 17 марта. Метрополитен не работает и сейчас, а правительство продлило карантин до 11 мая. Именно эта дата теперь и является самой возможной для открытия метро, в частности, в Киеве.

      Восстановление работы метро в Киеве возможно только при отсутствии роста количества больных коронавирусом. Впрочем, в столице эти показатели до сих пор высокие. Киев занимает второе место по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Украине (989 случаев и 10 смертей).

      Комментируя вопрос о том, когда заработает столичное метро, мэр Киева Виталий Кличко лишь подчеркнул, что власть города не будет повторять ошибок Италии. Мол, как только Украина пройдет пик распространения пандемии, а на следующей неделе не будет роста количества больных, власть немедленно опубликует план выхода из карантина.

      На вопрос, может ли метро в Киеве заработать с 12 мая, Кличко ответил:

      Мы точно проинформируем людей. Все будет зависеть от цифр, количества больных людей.

      Подробнее о возобновлении работы метрополитена.

      В Украине заработал электронный паспорт

      Карантин в Европе Зарезервированные места на кладбищах и опустевшие улицы: фотоподборка

      Минцифры презентовало цифровые ID карты и загранпаспорта в приложении Дия. Электронный паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажного документа. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов.

      Сейчас в приложении доступно 4 356 920 ID-карт, которые были оформлены гражданами ранее.

      Также уже доступны для использования в приложении 16 миллионов биометрических загранпаспортов.

      Как получить электронные документы и где их можно использовать – читайте на сайте 24 канала.

      Небольшой спойлер: выехать за границу по электронному паспорту пока невозможно. Украина будет сотрудничать с другими странами для решения этого вопроса.


      Где можно использовать электронный паспорт / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Метро Дия Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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