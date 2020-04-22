Головні новини 22 квітня: карантин продовжили і Саакашвілі можуть призначити в уряд

В Україні продовжили карантин через епідемію коронавірусу. Міхеїла Саакашвілі можуть призначити у новий уряд Шмигаля. На честь річниці президентства про Зеленського зняли фільм. Коли пустять метро в Києві. В Україні запрацював електронний паспорт. Такими були головні новини середи, 22 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 22 квітня:

Продовження карантину

Важливо Коли Україна вийде з карантину: інфографіка

Уряд продовжив карантин в Україні через епідемію коронавірусу. Відтак, обмежувальні заходи у державі триватимуть щонайменше до 11 травня. Прогулянки у парках та відвідини музеїв можуть хіба снитися, таких спрощень поки в Кабміні не схвалили.

Однак, деякі послаблення все ж є. Вони стосуються донорів крові та працівників закладів харчування. Першим можна їздити громадським транспортом, другим – дозволили пройти черговий медогляд пізніше (якщо він припав на час карантину).

З карантину Україна почне виходити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

Детальніше про те, як Україна буде виходити з карантину.

Це відбудеться, якщо протягом 10 днів відсоток нових хворих не зміниться та коливатися в межах 5%.

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А також, якщо лікарні будуть заповненими пацієнтами з коронавірусом менше ніж на 50%.



Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Саакашвілі в уряді Шмигаля

Факти з життя політика Саакашвілі може увійти в новий уряд: найцікавіші факти з біографії політика

Ексглаву Одеської ОДА та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі вже невдовзі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля. Таку інформацію підтвердив і сам політик, і нардепи фракції "Слуга народу".

Голосування за призначення Саакашвілі може відбутися вже у п'ятницю, 24 квітня. Саме тоді нардепи зберуться на позачергове засідання.

Обговорення кандидатури буде відбуватися поетапно. Зараз же відбувається сигнальне голосування в чатах груп (щодо призначення Саакашвілі в чатах груп "слуг народу" – 24 канал). Виникають додаткові питання, тому ми хочемо додатково зустрітися фракцією, задати Саакашвілі питання,

– розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, вносити кандидатуру Саакашвілі буде президент Володимир Зеленський. Поки офіційного документа в порядку денному засідання парламенту немає.

Сам Саакашвілі заявив, що вже встиг провести розмову із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.

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Фільм про Зеленського

Актуально Зеленський впевнений, що закінчить війну на Донбасі до кінця каденції

Хоч річниця приходу Володимира Зеленського до влади припадає на кінець травня, втім, вже 22 квітня відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У стрічці глава держави підсумував свої основні здобутки при владі та поділився планами на майбутнє.

Показ стрічки анонсував Офіс Президента. Ба більше – там повідомили, що після карантину глава держави проведе велику пресконференцію за підсумками першого року роботи. Щоправда, невідомо, чи перевершить вона за часом рекордний пресмарафон українського лідера.

Серед іншого Зеленський говорив про свої наміри завершити війну на Донбасі – зробити він це збирається за час каденції на посту президента. Також глава держави має намір перезавантажити судову систему. Планує президент також створити національну авіакомпанію, замовлення на літаки в разі її запуску отримає держпідприємство "Антонов".

Більше про досягнення та плани на наступні 4 роки – у матеріалі 24 каналу.

Фільм про рік президентства Зеленського:

Коли запрацює метро Києва

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Метро у містах України – Києві, Харкові та Дніпрі – закрили ще 17 березня. Метрополітен не працює й нині, а уряд продовжив карантин до 11 травня. Саме ця дата тепер і є найшвидшою можливою для відкриття метро, зокрема, у Києві.

Відновлення роботи метро у Києві можливі лише за відсутності зростання кількості хворих на коронавірус. Втім, у столиці такі показники досі високі. Київ займає друге місце за кількістю інфікованих COVID-19 громадян в Україні (989 випадків і 10 смертей).

Коментуючи питання про те, коли запрацює столичне метро, мер Києва Віталій Кличко лише наголосив, що влада міста не повторюватиме помилок Італії. Мовляв, тільки но Україна мине пік поширення пандемії, а наступного тижня не буде зростання кількості хворих, влада негайно опублікує план виходу з карантину.

На запитання, чи може метро у Києві запрацювати з 12 травня, Кличко відповів:

Ми точно проінформуємо людей. Все залежатиме від цифр, кількості хворих людей.

Детальніше про відновлення роботи метрополітену.

В Україні запрацював електронний паспорт

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Мінцифри презентувало цифрові ID картки та закордонні паспорти в додатку Дія. Електронний паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперового документа. Цікаво, що Україна стала першою країною у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів.

Наразі в додатку доступно 4 356 920 ID-карток, які були оформлені громадянами раніше.

Також вже доступні для використання в додатку 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів.

Як отримати електронні документи та де їх можна використовувати – читайте на сайті 24 каналу.

Невеличкий спойлер: виїхати за кордон за електронним паспортом наразі неможливо. Україна співпрацюватиме з іншими країнами задля вирішення цього питання.



Де можна використовувати електронний паспорт / Інфографіка 24 каналу