Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"

Россия и Украина договорились об обмене пленными в формате "33 на 33" и определились с датой. Богдан подал иск в суд на журналистов программы "Схемы". Адвоката Александра Иванова расстреляли в Кропивницком. Начал действовать закон о "евробляхах". Депутат от "Слуги народа" извинился за оскорбления коллегами СМИ. Бойцы ВСУ уничтожили базу боевиков. Такими были главные новости четверга, 22 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Обмен пленными между Россией и Украиной: дата и условия

Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека". Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщило российское издание РБК.

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Известно, что в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме. Москва якобы не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России лишь принципиален факт его освобождения.

Освободят ли на этот раз украинского режиссера Олега Сенцова – близким к переговорам лицам не известно.

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Кроме того, в Москву для совершения всех необходимых процедур уже якобы прибыла украинская омбудсвумен Людмила Денисова.



Украинские моряки, которые находятся в русском плену: инфографика 24 канала

Ранее в этот же день (22 августа) адвокат одного из экс-беркутовцев, которого готовят к обмену, Игорь Свинцицкий заявил: вероятнее всего обмен пленными Украина и Россия проведут 28-29 августа. Об этом якобы договорились лидеры двух государств.

Немного ранее российские СМИ распространили информацию, что Украина и Россия якобы вышли на финальную стадию согласования обмена заключенных. Но конкретные списки лиц не известны – мол, уточняются. Правда, источник уверяет: до конца августа РФ точно отпустит из плена 24 украинских моряков.

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Среди других пленников Кремля, которые могут вскоре выйти на свободу, звучат такие фамилии: Балух, Гриб, Карпюк, Клих и Кольченко. Недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Андрей Богдан, председатель ОП, подал в суд на журналистов

Председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан подал в суд на журналистов-расследователей программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины". С помощью суда Богдан стремится защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

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Гражданский иск 20 августа поступил в Шевченковский районный суд Киева. Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.



Иск Андрея Богдана

Ответчиками являются трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Из-за какого же расследования Богдан подал иск?

В марте 2019 года в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Андрей Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком.



К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, запрещающую ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очистке власти", который мог признать неконституционным.

Адвоката в Кропивницком расстреляли возле СИЗО

Неизвестные лица расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова примерно в 11:45 возле СИЗО номер 6 в Кропивницком. Мужчина погиб на месте, а нападавшие скрылись на автомобиле. Ранения получил еще один мужчина, который впоследствии скончался в больнице.

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О том, что погибшим адвокатом является Александр Иванов, сначала сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины. Впоследствии это подтвердил и председатель Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

Что известно об убитом адвокате Иванове?

Это бывший заместитель начальника Управления МВД Украины в Кировоградской области – начальник следственного управления. Был полковником милиции в отставке, руководителем регионального органа МВД Украины, его заместителем в Автономной Республике Крым, областях, в Киеве и Севастополе. Заместителем начальника полиции Кировоградщины Иванов был с февраля 2010 по март 2011 года.

Преступление произошло со стороны СИЗО по улице Куропятникова, где принимают передачи для заключенных. Неизвестный на авто ВАЗ 2109 красного цвета совершил выстрелы из автоматического оружия.

Примечательно, что Иванова назвало случайной жертвой стрельбы издание ugorod.kr.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Мол, злоумышленники повторно пытались убить другого человека, на которого уже было покушение в апреле.



Убитый адвокат Александр Иванов

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Фото с места убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком



СИЗО, возле которого застрелили адвоката в Кропивницком

Чтобы поймать нападавших, правоохранители объявили оперативный план "Сирена" в Кривом Роге. Ведь, по данным полиции, злоумышленники на авто могли уехать именно в этот город.



Автомобиль нападавших, который разыскивает полиция

Кроме следственно-оперативной группы, к раскрытию преступления привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. Предварительная квалификация события – "Умышленное убийство", сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Отметим, что о втором погибшем мужчине известно лишь то, что ему было 54 года. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с ранением правой руки и ему сделали срочную операцию. У мужчины был также ряд тяжелых хронических заболеваний.

Депутат от "Слуги народа" извинился за оскорбления коллег в сторону СМИ

Депутат от "Слуги народа" Владислав Криклий прямом эфире 24 канала извинился за оскорбительные слова своих коллег по партии Александра Дубинского и Максима Бужанского в отношении журналистов и медиа: "Я прошу прощения за такие слова своих коллег. Я считаю, что это неправильно и такие вещи партия точно не будет поддерживать".

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"Я думаю, что каждый должен отвечать за себя самостоятельно, поэтому здесь надо обращаться лично к господину Дубинскому, но мы однозначно такие вещи не поддерживаем и, наоборот, будем вопрос этики и поведения депутатов поднимать", – сказал он.

Я лично не готов отвечать за их поступки и репутационно нести какие-то потери за то, что кто-то из коллег считает, что можно на таких вещах поднимать "хайп" или привлекать такими заявлениями внимание,

– отметил Криклий.

Депутат от "Слуги народа" считает, что внимание партия должна привлекать тем, что будет динамично принимать много полезных законопроектов в Украине, а не тем, чтобы оскорблять представителей СМИ.

Как оскорбляли СМИ депутаты "Слуги народа"?

22 августа избранный нардепом от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давыдюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта: "Очередное чучело, которое решило, что оно политолог. Чучело заявило, что "Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории".



А накануне Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич: "Некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича"... Тупая овца с одиозного СМИ".



Сообщение Бужанского в Telegram

Закон о "евробляхах" начал действовать: какими будут штрафы?

С 22 августа вступили в силу новые штрафы за превышение срока пребывания нерастаможенных авто на территории Украины. Отныне штрафы будут значительно большими.

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► 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

► 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

► 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

А если такое временно ввозимое авто владелец передаст другому лицу или будет использовать личный транспорт в коммерческих целях – еще 34 тысячи гривен штрафа.

Кто имеет право штрафовать "евробляхеров"?

В комментарии 24 каналу юрист рассказал, что с 22 августа патрульная полиция имеет право останавливать авто на иностранной регистрации и проверять, растаможена ли уже "евробляха": "Стоит отметить, что полиция не имеет права составлять протоколы о нарушениях. Это может делать только таможня, которая и будет передавать все данные в суд".



В Нацполиции же до сих пор нет базы данных по автомобилям на иностранной регистрации. Поэтому "единственное, что может сделать полиция – позвонить в таможню и уточнить информацию относительно остановленного автомобиля".



Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал 24 каналу, что пока нет утвержденного приказа о совместной деятельности между Нацполицией и ГФС. Пока только тестируют базу данных автомобилей на иностранной регистрации.

Отметим, что президент Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах до конца 2019 года. Но решение может принять только Верховная Рада, которая впервые будет заседать 29 августа.

Если закон отсрочат, что будет с уже выписанными штрафами?

Зависит от нового закона. "Если Рада примет закон, который смягчит или отменит ответственность, то производство по таким делам подлежит закрытию. "Евробляхеры" не будут платить штрафы", – сказал юрист 24 канала.



Однако если Рада просто отсрочит закон, то те, кто штрафы получил, будут обязаны их заплатить. Ведь закон не имеет обратной силы и правонарушения, зафиксированные с момента вступления в законную силу новых штрафов (с 22 августа) будут передавать в суд.

Между тем, представители оранизации "Авто Евро Сила" предлагают не ездить на автомобилях на иностранной регистрации ближайшее время.



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала

Бойцы ВСУ уничтожили базу боевиков: 20 погибших

Украинские военные 54-й механизированной бригады ВСУ еще до объявления перемирия в июле осуществили мощную спецоперацию на Донбассе. Бойцам удалось уничтожить вражескую базу вместе с техникой и самыми боевиками.

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Украинский волонтер Юрий Мисягин отметил, что это впервые вся операция украинских защитников была снята на видео.

Самая быстрая и успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины. Всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" с 54-й механизированной бригады, чтобы враг на себе почувствовал всю силу и мощь украинской пехоты,

– сказал он.

По словам волонтера, успех спецопераций обеспечила слаженная работа бойцов ВСУ. В частности, штаб ОТГ "Север" вовремя сообщил информацию о концентрации сил оккупантов, а беспилотниками и дронами грамотно осуществлена тайная разведка. Защитники начали операцию в самый неожиданный для врага момент, удары наносили с разных сторон, дистанции, с различными скоростью и частотой.

В операциях участвовали 35 человек. Благодаря слаженным и четким действиям удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику,

– добавил Мисягин.

Говорится о зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10", командно-штабной машине, 2 боевых машинах пехоты, 6 грузовиках "Урал" (еще 5 – повреждены), 4 грузовиках "Камаз" (еще 1 подвели) и грузовом кране.

Во время спецоперации ВСУ ликвидировали около 20 пророссийских боевиков, еще 11 оккупантов – ранили.

Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала