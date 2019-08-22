Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"

Росія та Україна домовилися про обмін полоненими у форматі "33 на 33" та визначилися із датою. Андрій Богдан подав позов до суду на журналістів програми "Схеми". Адвоката Олександра Іванова розстріляли у Кропивницькому. Почав діяти закон про "євробляхи". Депутат від "Слуги народу" вибачився за образи колег щодо ЗМІ. Бійці ЗСУ знищили базу бойовиків. Такими були головні новини четверга, 22 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Обмін полоненими між Росією та Україною: дата та умови

Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК.

Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою. Москва начебто не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського – для Росії лиш є принциповим факт його звільнення.

Чи звільнять цього разу українського режисера Олега Сенцова – наближеним до переговорів особам не відомо.

Окрім того, в Москву для здійснення всіх необхідних процедур вже начебто прибула українська омбудсвумен Людмила Денісова.



Українські моряки, які перебувають у російському полоні: інфографіка 24 каналу

Раніше цього ж дня (22 серпня) адвокат одного із екс-беркутівців, якого готують до обміну, Ігор Свінціцький, заявив: найімовірніше обмін полоненими Україна й Росія здійснять 28-29 серпня. Про це начебто домовилися лідери обох держав.

Трохи раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що Україна та Росія нібито вийшли на фінальну стадію узгодження обміну ув'язнених. Та конкретні списки осіб не відомі – мовляв, уточнюються. Щоправда, джерело запевняє: до кінця серпня РФ точно відпустить з полону 24 українських моряків.

Серед інших бранців Кремля, які можуть невдовзі вийти на волю звучать такі прізвища: Балух, Гриб, Карпюк, Клих і Кольченко. Нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москву.

Андрій Богдан, голова ОП, подав до суду на журналістів

Голова Офісу Президента України Андрій Богдан подав до суду на журналістів-розслідувачів програми "Схеми" та "Національної суспільної телерадіокомпанії України". За допомогою суду Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

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Цивільний позов 20 серпня надійшов до Шевченківського районного суду Києва. Справу розглядатиме суддя Ірина Фролова.



Позов Андрія Богдана

Відповідачами є троє журналістів Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька, а також ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Через яке ж розслідування Богдан подав позов?У березні 2019 року в розслідуванні програми "Схеми" мовилося, що Андрій Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрівся у Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком.



Такого висновку журналісти дійшли, вивчивши журнал відвідувань КСУ. Богдан підпадає під люстрацію, що забороняє йому працювати на держслужбі, а КСУ в той час розглядав люстраційний закон "Про очищення влади", який міг визнати неконституційним.

Адвоката у Кропивницькому розстріляли біля СІЗО

Невідомі особи розстріляли з автоматичної зброї адвоката Олександра Іванова приблизно о 11:45 біля СІЗО номер 6 у Кропивницькому. Чоловік загинув на місці, а нападники втекли на автомобілі. Поранення зазнав ще один чоловік, який згодом помер у лікарні.

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Про те, що загиблим адвокатом є Олександр Іванов, спершу повідомили в Національній асоціації адвокатів України. Згодом це підтвердив і голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков.

Що відомо про вбитого адвоката Іванова? Це колишній заступник начальника Управління МВС України в Кіровоградській області – начальник слідчого управління. Був полковником міліції у відставці, керівником регіонального органу МВС України, його заступником в Автономній Республіці Крим, областях, у Києві та Севастополі. Заступником начальника поліції Кіровоградщини Іванов був з лютого 2010 до березня 2011 року.

Злочин стався зі сторони СІЗО по вулиці Куроп'ятникова, де приймають передачі для ув’язнених. Невідомий на авто ВАЗ 2109 червоного кольору здійснив постріли з автоматичної зброї.

Примітно, що Іванова назвало випадковою жертвою стрілянини видання ugorod.kr.ua з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Мовляв, зловмисники повторно намагалися вбити іншого чоловіка, на якого вже був замах у квітні.



Вбитий адвокат Олександр Іванов



​Фото з місця вбивства адвоката Олександра Іванова у Кропивницькому



СІЗО, біля якого застрелили адвоката у Кропивницькому

Щоб спіймати нападників, правоохоронці оголосили оперативний план "Сирена" у Кривому Розі. Адже, за даними поліції, зловмисники на авто могли виїхати саме в це місто.



Автомобіль нападників, який розшукує поліція

Окрім слідчо-оперативної групи, до розкриття злочину залучено низку оперативних служб, експертів та кінологів. Попередня кваліфікація події – "Умисне вбивство", повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

Зауважимо, що про другого загиблого чоловіка відомо лише те, що йому було 54 роки. Він потрапив до лікарні у важкому стані з пораненням правої руки і чоловікові зробили термінову операцію. У чоловіка була також низка тяжких хронічних захворювань.

Депутат від "Слуги народу" вибачився за образи колег у бік ЗМІ

Депутат від "Слуги народу" Владислав Криклій прямому ефірі 24 каналу вибачився за образливі слова своїх колег по партії Олександра Дубінського та Максима Бужанського щодо журналістів та медіа: "Я прошу вибачення за такі слова своїх колег. Я вважаю, що це неправильно і такі речі партія точно не підтримуватиме".

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"Я гадаю, що кожен має відповідати за себе самостійно, тому тут треба звертатися особисто до пана Дубінського, але ми однозначно такі речі не підтримуємо і, навпаки, будемо питання етики і поведінки депутатів піднімати", – сказав він.

Я особисто не готовий відповідати за їхні вчинки та репутаційно нести якісь втрати за те, що хтось з колег вважає, що можна на таких речах здіймати "хайп" або привертати такими заявами увагу,

– наголосив Криклій.

Депутат від "Слуги народу" вважає, що увагу партія має привертати тим, що буде динамічно приймати багато корисних законопроектів про Україну, а не про те, щоб ображати представників ЗМІ.

Як ображали ЗМІ депутати "Слуги народу"? 22 серпня обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта: "Чергове опудало, яке вирішило, що воно політолог. Опудало заявило, що "Максим Бужанський та Олександр Дубінський – це публічні історії".



А напередодні Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич: "Деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича"… Тупа вівця з одіозного ЗМІ".



Допис Бужанського у Telegram

Закон про "євробляхи" почиав діяти: які будуть штрафи?

З 22 серпня набули чинності нові штрафи за перевищення терміну перебування нерозмитнених авто на території України. Відтепер штрафи будуть значно більшими.

До теми про розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати

► 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

► 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

► 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

А якщо таке тимчасово ввезене авто власник передасть іншій особі або використовуватиме особистий транспорт у комерційних цілях – ще 34 тисячі гривень штрафу.

Хто має право штрафувати "євробляхерів"? У коментарі 24 каналу юрист розповів, що від 22 серпня патрульна поліція має право зупиняти авто на іноземній реєстрації та перевіряти, чи "євробляха" уже розмитнена: "Варто зауважити, що поліція не має право складати протоколи про порушення. Це може робити лише митниця, яка і передаватиме усі дані до суду".



У Нацполіції ж досі немає бази даних щодо автомобілів на іноземній реєстрації. Тому "єдине, що може зробити поліція – зателефонувати до митниці та уточнити інформацію щодо зупиненого автомобіля".



Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав 24 каналу, що наразі немає затвердженого наказу про спільну діяльність між Нацполіцією та ДФС. Поки тільки тестують базу даних автомобілів на іноземній реєстрації.

Зауважимо, що президент Зеленський ініціював законопроект, який відтермінує штрафи для власників нерозмитнених автомобілів на європейських номерах до кінця 2019 року. Та рішення може прийняти лише Верховна Рада, яка вперше засідатиме 29 серпня.

Якщо закон відтермінують, що буде із уже виписаними штрафами? Залежить від нового закону. "Якщо Рада прийме закон, який пом'якшить чи скасує відповідальність, то провадження у таких справах підлягатиме закриттю. "Євробляхери" не платитимуть штрафи", – сказав юрист 24 каналу.



Однак якщо Рада просто відтермінує закон, то ті, хто штрафи отримав, будуть зобов’язані їх заплатити. Адже закон не має зворотньої сили і правопорушення, зафіксовані з моменту набрання законної сили нових штрафів (з 22 серпня) передаватимуть до суду.

Тим часом, представники оранізації "Авто Євро Сила" пропонують не їздити на автомобілях на іноземній реєстрації найближчим часом.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

Бійці ЗСУ знищили базу бойовиків: 20 загиблих

Українськи військові 54-ї механізованої бригади ЗСУ ще до оголошення перемир'я у липні здійснили потужну спецоперацію на Донбасі. Бійцям вдалося знищити ворожу базу разом з технікою та самими бойовиками.

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Український волонтер Юрій Мисягін відзначив, що це вперше уся операція українських захисників була знята на відео.

Найшвидша і найуспішніша бойова операція ЗСУ за час війни на сході України. Всього 12 хвилин вистачило бойовій-розвідувальній групі К-2 і команді "Міністерство магії" з 54-ї механізованої бригади, щоб ворог на собі відчув всю силу і міць української піхоти,

– сказав він.

За словами волонтера, успіх спецоперацї забезпечила злагоджена робота бійців ЗСУ. Зокрема, штаб ОТУ "Північ" вчасно повідомив інформацію про концентрацію сил окупантів, а безпілотниками і дронами грамотно здійснено таємну розвідку. Захисники почали операцію у найбільш несподіваний для ворога момент, удари завдавали з різних сторін, дистанції, з різними швидкістю та частотою.

Уоперації брали участь 35 осіб. Завдяки злагодженим та чітким діям вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку,

– додав Мисягін.

Мовиться про зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", командно-штабну машину, 2 бойові машини піхоти, 6 вантажівкок "Урал" (ще 5 – пошкоджено), 4 вантажівки "Камаз" (ще 1 підбили) та вантажний кран.

Під час спецоперації ЗСУ ліквідували близько 20 проросійських бойовиків, ще 11 окупантів – поранили.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу