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      Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе

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      Новости Украины сегодня 23 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 23 февраля / Коллаж 24 канала

      В Карпатах погибли двое туристов, спасательную операцию по спуску с горы Иван Поп еще 3 человек перенесли. На оккупированном Донбассе взорвался микроавтобус с людьми. Из-за запрета гуманитарной помощи и закрытия границ Венесуэлы на границах страны произошли столкновения. Продолжение скандала с ANNA MARIA на Нацотборе Евровидения. Такими были главные новости субботы, 23 февраля, в Украине и мире.

      Гибель туристов в Карпатах

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      Во время восхождения группы из восьми человек на гору Поп Иван-Черногорский на Ивано-Франковщине погибли двое туристов. Они решили подняться на вершину 22 февраля, однако не обратили внимание на предупреждение об ухудшении погодных условий.

      Группа не зарегистрировалась в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла сообщениями об осложнении погодных условий,
      – отметила пресс-секретарь ДСНС Светлана Бабушкина.

      Так, 22 февраля в 20:30 к поисково-спасательной группы на горе Поп Иван-Черногорский обратились четверо туристов. Они сообщили, что их группе, совершавшей восхождение на вершину, необходима срочная помощь.

      По словам Бабушкина, к группе немедленно направили спасателей Яворницкого поискового отделения. Они транспортировали к спасательному посту трех туристов со значительными обморожениями, двое из них не подавали признаков жизни. Женщина добавила, что 23 февраля в 5:30 к подножию горы направили спасателей Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского спасательных отделений, осуществляющих подъем, чтобы эвакуировать туристов.

      Смотрите сюжет 24 канала о поисках туристов в Карпатах:

      В 11:00 спасатели добрались до остальных пострадавших лиц из туристической группы. Эти люди самостоятельно смогли добраться до помещения спасательного поста на вершине. Из-за почти нулевой видимости и сильного мороза спасатели приняли решение 23 февраля спустить с горы только наиболее пострадавших людей.

      "В 13:30 спасательная группа начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждались в помощи. На посту с остальными туристами остались трое спасателей и 1 волонтер", – передают в ГСЧС.

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      В связи со сложными погодными условиями спуск остальных туристов планируют выполнить 24 февраля.

      Так, на горе, где произошла трагедия с туристами, температура воздуха достигает -22 градусов, там – сильный ветер, нулевая видимость, а снежные сугробы местами достигают до 1,5-2 метров.

      Взрыв автобуса на Донбассе

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      Автобус с гражданскими подорвался на Донбассе. Инцидент произошел во время пересечения нейтральной зоны с Украиной на временно оккупированной территории в районе КПВВ "Оленевка".

      В результате взрыва погибли два человека: водитель и пассажирка транспортного средства. Еще один пассажир, 59-летний сын погибшей, получил ранения.


      Фото с места инцидента

      Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. У него минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, рана левой теменно-затылочной области, ушиб области правой скуловой дуги, грудины, правого локтевого сустава, бедра и коленных суставов.

      Обломки автобуса на обочине // фото из соцсетей

      В полиции Донецкой области журналистам 24 канала сообщили, что взрыв произошел на временно оккупированной территории региона. Украинские правоохранители не имеют доступа к месту инцидента.

      В штабе ООС через некоторое время уточнили, что транспортное средство подорвалось на противотанковой мине.

      В 12:30 в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. Он съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине,
      – говорится в сообщении.

      Столкновения на границе Венесуэлы и Бразилии

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      На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими. Ранее власти Венесуэлы частично перекрыли границы с этой страной, чтобы не пропустить гуманитарную помощь. Так, военные застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой.

      Кроме информации о двух погибших на венесуэльско-бразильском границе, известно о еще 2 раненых из-за инцидента человек. Их направили в бразильские больницы.

      Когда они начали стрелять моя сестра пыталась защитить других и выбежала вперед. Она просила не открывать огонь и спрашивала у солдат, зачем они это делают,– рассказал родственник одной из жертв стрельбы на границе.

      Кроме того, в пограничном городе Урень, где проложен мост, соединяющий две страны, тоже произошли столкновения между населением и военными. Там же журналисты заметили два танка.

      Так же неспокойно на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.

      Продолжение скандала с ANNA MARIA

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      В Украине продолжает набирать обороты скандал вокруг дуэта ANNA MARIA, ставшего финалистом украинского Нацотбора на Евровидение-2019. Так, журналист Роман Скрыпин, который брал интервью у участниц музыкального коллектива, сестер Анны и Марии Опанасюк, решил продолжить острую тему. На его странице в Facebook появилось сообщение, в котором представитель СМИ заявил, что такое дело должны расследовать в СБУ. При этом журналист решил обратить внимание общественности на то, кто занял судейские кресла на Национальном отборе, выбрав достаточно провокационную форму.

      Там Джамала? Крымскотатарская певица, победившая с песней 1944, которая раскрыла глаза? И теперь сепаратюги поют для Джамалы? У меня что-то не клеится. Что вообще происходит? К Данилко нет вопросов. Это человек-шлягер. Это искаженная версия Аллы Пугачевой для "Малороссии". У меня нет вопросов к "Манекену" (настоящее имя – Евгений Филатов). Донецк. После слова на "Д" надо ставить точку. Я его тоже понимаю. Но Джамала? Как так? Ведущий Сергей Притула? Патриот? На фронт передает деньги, но в упор не видит перед собой пятую колонну? Как так?
      – заявил Роман Скрыпин.

      Сергей Притула ответил на такую ​​острую критику. Он заявил, что является всего лишь ведущим вокального проекта и не имеет отношения к отбору участников. Поэтому посоветовал Роману Скрыпину не быть "Д'Артаньяном" и не разжигать конфликт.

      Однако журналист имел совсем другое мнение по этому вопросу. Роман Скрыпин отреагировал на заявление коллеги резонансным комментарием.


      Комментарий Романа Скрыпина

      "Я не Д'Артаньян. Я Скрыпин. А ты Притула. И тебе люди верят, и в тебя верят. Ничего личного, Сергей. Но спросить у этого дуэта ANNA MARIA, как там здоровье мамки, не кашляет ли, можешь. Как и попросить райдер у других на гастроли в России. Или просто показать паспорт РФ. Можешь, если хочешь. Если Виктор Михайлович (Медведчук – 24 канал) позволит. Поводок короткий, Сергей. Жизнь одна. Так что читай свое первое предложение сам. Перед зеркалом. Позер ", – заявил Роман Скрыпин.

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      Кроме этого, скандал вокруг певиц прокомментировали вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко и министр культуры Евгений Нищук.

      Во время самого финала Нацотбора Анна и Мария Опанасюк, комментируя инцидент, сказали, что их заставляют выбирать между родителями, которые выбрали не такую ​​позицию, как они, и конкурсом. В таком противостоянии они, конечно, выбирают родителей.

      blog_ava
      Скандал с ANNA MARIA: Сергей Притула жестко ответил журналисту Роману Скрыпину
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      Теги: Новости Украины Венесуэла Карпаты ГСЧС Взрыв Жертвы Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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