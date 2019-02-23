Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе

В Карпатах погибли двое туристов, спасательную операцию по спуску с горы Иван Поп еще 3 человек перенесли. На оккупированном Донбассе взорвался микроавтобус с людьми. Из-за запрета гуманитарной помощи и закрытия границ Венесуэлы на границах страны произошли столкновения. Продолжение скандала с ANNA MARIA на Нацотборе Евровидения. Такими были главные новости субботы, 23 февраля, в Украине и мире.

Гибель туристов в Карпатах

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Во время восхождения группы из восьми человек на гору Поп Иван-Черногорский на Ивано-Франковщине погибли двое туристов. Они решили подняться на вершину 22 февраля, однако не обратили внимание на предупреждение об ухудшении погодных условий.

Группа не зарегистрировалась в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла сообщениями об осложнении погодных условий,

– отметила пресс-секретарь ДСНС Светлана Бабушкина.

Так, 22 февраля в 20:30 к поисково-спасательной группы на горе Поп Иван-Черногорский обратились четверо туристов. Они сообщили, что их группе, совершавшей восхождение на вершину, необходима срочная помощь.

По словам Бабушкина, к группе немедленно направили спасателей Яворницкого поискового отделения. Они транспортировали к спасательному посту трех туристов со значительными обморожениями, двое из них не подавали признаков жизни. Женщина добавила, что 23 февраля в 5:30 к подножию горы направили спасателей Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского спасательных отделений, осуществляющих подъем, чтобы эвакуировать туристов.

Смотрите сюжет 24 канала о поисках туристов в Карпатах:

В 11:00 спасатели добрались до остальных пострадавших лиц из туристической группы. Эти люди самостоятельно смогли добраться до помещения спасательного поста на вершине. Из-за почти нулевой видимости и сильного мороза спасатели приняли решение 23 февраля спустить с горы только наиболее пострадавших людей.

"В 13:30 спасательная группа начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждались в помощи. На посту с остальными туристами остались трое спасателей и 1 волонтер", – передают в ГСЧС.

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В связи со сложными погодными условиями спуск остальных туристов планируют выполнить 24 февраля.

Так, на горе, где произошла трагедия с туристами, температура воздуха достигает -22 градусов, там – сильный ветер, нулевая видимость, а снежные сугробы местами достигают до 1,5-2 метров.

Взрыв автобуса на Донбассе

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Автобус с гражданскими подорвался на Донбассе. Инцидент произошел во время пересечения нейтральной зоны с Украиной на временно оккупированной территории в районе КПВВ "Оленевка".

В результате взрыва погибли два человека: водитель и пассажирка транспортного средства. Еще один пассажир, 59-летний сын погибшей, получил ранения.