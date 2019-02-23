Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе
В Карпатах погибли двое туристов, спасательную операцию по спуску с горы Иван Поп еще 3 человек перенесли. На оккупированном Донбассе взорвался микроавтобус с людьми. Из-за запрета гуманитарной помощи и закрытия границ Венесуэлы на границах страны произошли столкновения. Продолжение скандала с ANNA MARIA на Нацотборе Евровидения. Такими были главные новости субботы, 23 февраля, в Украине и мире.
Гибель туристов в Карпатах
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Во время восхождения группы из восьми человек на гору Поп Иван-Черногорский на Ивано-Франковщине погибли двое туристов. Они решили подняться на вершину 22 февраля, однако не обратили внимание на предупреждение об ухудшении погодных условий.
Группа не зарегистрировалась в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла сообщениями об осложнении погодных условий,
– отметила пресс-секретарь ДСНС Светлана Бабушкина.
Так, 22 февраля в 20:30 к поисково-спасательной группы на горе Поп Иван-Черногорский обратились четверо туристов. Они сообщили, что их группе, совершавшей восхождение на вершину, необходима срочная помощь.
По словам Бабушкина, к группе немедленно направили спасателей Яворницкого поискового отделения. Они транспортировали к спасательному посту трех туристов со значительными обморожениями, двое из них не подавали признаков жизни. Женщина добавила, что 23 февраля в 5:30 к подножию горы направили спасателей Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского спасательных отделений, осуществляющих подъем, чтобы эвакуировать туристов.
Смотрите сюжет 24 канала о поисках туристов в Карпатах:
В 11:00 спасатели добрались до остальных пострадавших лиц из туристической группы. Эти люди самостоятельно смогли добраться до помещения спасательного поста на вершине. Из-за почти нулевой видимости и сильного мороза спасатели приняли решение 23 февраля спустить с горы только наиболее пострадавших людей.
"В 13:30 спасательная группа начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждались в помощи. На посту с остальными туристами остались трое спасателей и 1 волонтер", – передают в ГСЧС.
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В связи со сложными погодными условиями спуск остальных туристов планируют выполнить 24 февраля.
Так, на горе, где произошла трагедия с туристами, температура воздуха достигает -22 градусов, там – сильный ветер, нулевая видимость, а снежные сугробы местами достигают до 1,5-2 метров.
Взрыв автобуса на Донбассе
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Автобус с гражданскими подорвался на Донбассе. Инцидент произошел во время пересечения нейтральной зоны с Украиной на временно оккупированной территории в районе КПВВ "Оленевка".
В результате взрыва погибли два человека: водитель и пассажирка транспортного средства. Еще один пассажир, 59-летний сын погибшей, получил ранения.
Фото с места инцидента
Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. У него минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, рана левой теменно-затылочной области, ушиб области правой скуловой дуги, грудины, правого локтевого сустава, бедра и коленных суставов.
Обломки автобуса на обочине // фото из соцсетей
В полиции Донецкой области журналистам 24 канала сообщили, что взрыв произошел на временно оккупированной территории региона. Украинские правоохранители не имеют доступа к месту инцидента.
В штабе ООС через некоторое время уточнили, что транспортное средство подорвалось на противотанковой мине.
В 12:30 в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. Он съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине,
– говорится в сообщении.
Столкновения на границе Венесуэлы и Бразилии
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На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими. Ранее власти Венесуэлы частично перекрыли границы с этой страной, чтобы не пропустить гуманитарную помощь. Так, военные застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой.
Кроме информации о двух погибших на венесуэльско-бразильском границе, известно о еще 2 раненых из-за инцидента человек. Их направили в бразильские больницы.
Когда они начали стрелять моя сестра пыталась защитить других и выбежала вперед. Она просила не открывать огонь и спрашивала у солдат, зачем они это делают,– рассказал родственник одной из жертв стрельбы на границе.
Кроме того, в пограничном городе Урень, где проложен мост, соединяющий две страны, тоже произошли столкновения между населением и военными. Там же журналисты заметили два танка.