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      Головні новини 23 лютого: смерть туристів у Карпатах і вибух автобуса на Донбасі

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      Новини України сьогодні 23 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 23 лютого / Колаж 24 каналу

      У Карпатах загинули двоє туристів, рятувальну операцію щодо спуску із гори Іван Піп ще 3 осіб перенесли. На окупованому Донбасі вибухнув мікроавтобус із людьми. Через заборону гуманітарної допомоги і закриття кордонів Венесуели на кордонах країни відбулися сутички. Продовження скандалу з ANNA MARIA на Нацвідборі Євробачення. Такими були головні новини суботи, 23 лютого, в Україні та світі.

      Загибель туристів у Карпатах

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      Під час сходження групи з восьми осіб на гору Піп Іван-Чорногірський на Івано-Франківщині загинули двоє туристів. Вони вирішили піднятися на вершину 22 лютого, проте не звернули увагу на попередження про погіршення погодних умов.

      Група не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов,
      – наголосила речниця ДСНС Світлана Бабушкіна.

      Так, 22 лютого о 20:30 до пошуково-рятувальної групи на горі Піп Іван-Чорногірський звернулися четверо туристів. Вони повідомили, що їх групі, яка здійснювала сходження на вершину, необхідна термінова допомога.

      За словами Бабушкіної, до групи негайно направили рятувальників Яворницького пошукового відділення. Вони транспортували до рятувального посту трьох туристів зі значними обмороженнями, двоє з них не подавали ознак життя. Жінка додала, що 23 лютого о 5:30 до підніжжя гори направили рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського рятувальних відділень, які здійснюють підйом, щоб евакуювати туристів.

      Дивіться сюжет 24 каналу про пошуки туристів у Карпатах:

      Об 11:00 рятувальники добралися до решти потерпілих осіб із туристичної групи. Ці люди самотужки змогли дістатися до приміщення рятувального посту на вершині. Через майже нульову видимість та сильний мороз рятувальники прийняли рішення 23 лютого спустити із гори лише найбільш постраждалих людей.

      "О 13:30 рятувальна група розпочала транспортування на спеціальних ношах з гори Піп Іван двох туристів, які найбільше потребують допомоги. На посту з рештою туристів залишилися троє рятувальників та 1 волонтер", – передають у ДСНС.

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      У зв'язку зі складними погодними умовами спуск решти туристів планують виконати 24 лютого.

      Так, на горі, де трапилась трагедія із туристами, температура повітря сягає -22 градусів, там – сильний вітер, нульова видимість, а снігові перемети подекуди сягають до 1,5 – 2 метрів.

      Вибух автобуса на Донбасі

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      Автобус із цивільними підірвався на Донбасі. Інцидент трапився під час перетину нейтральної зони із України на тимчасово окуповану територію в районі КПВВ "Оленівка".

      В результаті вибуху загинуло двоє осіб: водій та пасажирка транспортного засобу. Ще один пасажир, 59-річний син загиблої, отримав поранення.


      Фото з місця інциденту

      Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості. У нього мінно-вибухова травма, струс головного мозку, рана лівої тім’яно-потиличної області, забій області правої скулової дуги, грудини, правого ліктьового суглобу, стегна і колінних суглобів.


      Уламки автобуса на узбіччі// фото із соцмереж

      У поліції Донецької області журналістам 24 каналу повідомили, що вибух стався на тимчасово окупованій території регіону. Українські правоохоронці не мають доступу до місця інциденту.

      У штабі ООС через деякий час уточнили, що транспортний засіб підірвався на протитанковій міні.

      О 12:30 за 50 метрів від контрольного пункту "Оленівка", де представники російсько-окупаційних військ здійснюють пропуск громадян, відбувся підрив автомобіля. Він з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні,
      – мовиться у повідомленні.

      Сутички на кордоні Венесуели і Бразилії

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      На кордоні Венесуели і Бразилії відбулися сутички між силовиками і цивільними. Раніше влада Венесуели частково перекрила кордони із цією країною, щоб не пропустити гуманітарну допомогу. Так, військові застрелили двох протестувальників, коли ті намагалися зупинити конвой.
       
      Окрім інформації про двох загиблих на венесуельсько-бразильському кордоні, відомо про ще 2 поранених через інцидент осіб. Їх направили до бразильських лікарень.

      Коли вони почали стріляти моя сестра намагалась захистити інших і вибігла наперед. Вона просила не відкривати вогонь і запитувала у солдатів, навіщо вони це роблять,
      – розповів родич однієї із жертв стрілянини на кордоні.

      Окрім того, у прикордонному місті Уренья, де прокладений міст, що з’єднує дві країни, теж відбулися сутички між населенням і військовими. Там же журналісти помітили два танки.

      Так само неспокійно на кордоні між Колумбією і Венесуелою. Там силовики застосували сльозогінний газ проти людей.

      Продовження скандалу із ANNA MARIA

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      В Україні продовжує набирати обертів скандал довкола дуету ANNA MARIA, що став фіналістом українського Нацвідбору на Євробачення-2019. Так, журналіст Роман Скрипін, який брав інтерв'ю в учасниць музичного колективу, сестер Анни і Марії Опанасюк, вирішив продовжити гостру тему. На його сторінці у Facebook з'явився допис, у якому представник ЗМІ заявив, що таку справу повинні розслідувати в СБУ. При цьому журналіст вирішив звернути увагу громадськості на те, хто зайняв суддівські крісла на Національному відборі, обравши досить провокативну форму.

      Там Джамала? Кримськотатарська співачка, яка перемогла з піснею 1944, яка розкрила очі? І тепер сєпаратюги співають для Джамали? В мене щось не клеїться. Що, взагалі, відбувається? До Данилка я не маю питань. Це людина-шлягер. Це викривлена версія Алли Пугачової для "малоросії". В мене немає питань до "Манекена" (справжнє ім’я – Євген ФІлаттов). Донецьк. Після слова на "Д" треба ставити крапку. Я його теж розумію. Але Джамала? Як так? Ведучий Сергій Притула? Патріот? На фронт передає гроші, але вПРИТУЛ не бачить перед собою п’яту колону? Як так?
       – заявив Роман Скрипін.

      Сергій Притула відповів на таку гостру критику. Він заявив, що є всього лише ведучим вокального проекту та не має відношення до відбору учасників. Тому порадив Роману Скрипіну не бути "Д'Артаньяном" та не розпалювати конфлікт.

      Однак журналіст мав зовсім іншу думку щодо цього питання. Роман Скрипін відреагував на заяву колеги резонансним коментарем.


      Коментар Романа Скрипіна

      "Я не Д'Артаньян. Я Скрипін. А ти Притула. І тобі люди вірять, і в тебе вірять. Нічого особистого, Сергію. Але спитати у цього дуету ANNA MARIA, як там здоров'я мами, чи не кашляє, можеш. Як і попросити райдер в інших на гастролі в Росії. Або просто показати паспорт РФ. Можеш, якщо хочеш. Якщо Віктор Михайлович (Медведчук, – 24 канал) дозволить. Повідок короткий, Сергію. Життя одне. Так що читай своє перше речення сам. Перед дзеркалом. Позер", – заявив Роман Скрипін.

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      Окрім цього, скандал довкола співачок прокоментували віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко і міністр культури Євгеній Нищук.

      Під час самого фіналу Нацвідбору Анна і Марія Опанасюки, коментуючи інцидент, сказали, що їх змушують обирати між батьками, які обрали не таку позицію, як вони, і конкурсом. У такому протистоянні вони, звісно, обирають батьків.

      blog_ava
      На окупованому Донбасі підірвався автобус із людьми: є жертви (оновлено)
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      Теги: Новини України Венесуела Карпати ДСНС Вибух Жертви Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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