Головні новини 23 лютого: смерть туристів у Карпатах і вибух автобуса на Донбасі

У Карпатах загинули двоє туристів, рятувальну операцію щодо спуску із гори Іван Піп ще 3 осіб перенесли. На окупованому Донбасі вибухнув мікроавтобус із людьми. Через заборону гуманітарної допомоги і закриття кордонів Венесуели на кордонах країни відбулися сутички. Продовження скандалу з ANNA MARIA на Нацвідборі Євробачення. Такими були головні новини суботи, 23 лютого, в Україні та світі.

Загибель туристів у Карпатах

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Під час сходження групи з восьми осіб на гору Піп Іван-Чорногірський на Івано-Франківщині загинули двоє туристів. Вони вирішили піднятися на вершину 22 лютого, проте не звернули увагу на попередження про погіршення погодних умов.

Група не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов,

– наголосила речниця ДСНС Світлана Бабушкіна.

Так, 22 лютого о 20:30 до пошуково-рятувальної групи на горі Піп Іван-Чорногірський звернулися четверо туристів. Вони повідомили, що їх групі, яка здійснювала сходження на вершину, необхідна термінова допомога.

За словами Бабушкіної, до групи негайно направили рятувальників Яворницького пошукового відділення. Вони транспортували до рятувального посту трьох туристів зі значними обмороженнями, двоє з них не подавали ознак життя. Жінка додала, що 23 лютого о 5:30 до підніжжя гори направили рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського рятувальних відділень, які здійснюють підйом, щоб евакуювати туристів.

Дивіться сюжет 24 каналу про пошуки туристів у Карпатах:

Об 11:00 рятувальники добралися до решти потерпілих осіб із туристичної групи. Ці люди самотужки змогли дістатися до приміщення рятувального посту на вершині. Через майже нульову видимість та сильний мороз рятувальники прийняли рішення 23 лютого спустити із гори лише найбільш постраждалих людей.

"О 13:30 рятувальна група розпочала транспортування на спеціальних ношах з гори Піп Іван двох туристів, які найбільше потребують допомоги. На посту з рештою туристів залишилися троє рятувальників та 1 волонтер", – передають у ДСНС.

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У зв'язку зі складними погодними умовами спуск решти туристів планують виконати 24 лютого.

Так, на горі, де трапилась трагедія із туристами, температура повітря сягає -22 градусів, там – сильний вітер, нульова видимість, а снігові перемети подекуди сягають до 1,5 – 2 метрів.

Вибух автобуса на Донбасі

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Автобус із цивільними підірвався на Донбасі. Інцидент трапився під час перетину нейтральної зони із України на тимчасово окуповану територію в районі КПВВ "Оленівка".