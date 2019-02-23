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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Не можу залишитись осторонь, – Нищук висловився про скандал довкола Нацвідбору на Євробачення

      2101 Читать новость на русском
      Євген Нищук
      Євген Нищук / 24 канал

      На Євробаченні Україну не можуть представляти виконавці, які не усвідомлюють, що Росія злочинно анексувала Крим 5 років тому.

      Люди мистецтва, перебуваючи на видноті, а тим паче – представляючи Україну на великих міжнародних конкурсах, мають залишатися свідомими громадянами України, вважає міністр культури України Євген Нищук.

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      На своїй Facebook-сторінці він зізнався, що є прихильником зовсім іншої музики, проте не міг залишатися осторонь того резонансу, який виник навколо цьогорічних фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019.

      Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому, не усвідомлюють, що тисячі наших Героїв гинуть на Донбасі саме за цілісність нашої держави! Тому неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну,
      – наголосив Нищук.

      Зазначимо, що такої ж думки дотримується віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко. На його думку, не можна закривати очі також на те, що артист, який представляє Україну на міжнародних конкурсах, їздить на виступи до Росії. Кириленко певен: це – загроза інформаційній безпеці.

      Що відомо про скандал із гуртом ANNA MARIA на Нацвідборі на Євробачення? Скандал викликав ефір із учасницями групи, сестрами Опанасюк, на одному з українських телеканалів. Вони відмовлялися відповідати на запитання про агресію Росії в Україні, а Крим назвали "нашим". Також вони сказали, що Україна просто втратила півострів.

      Скандал із фіналістками Нацвідбору на Євробачення Анною і Марією Опанасюк: дивіться відео

       

      blog_ava
      Скрипін про скандал на Євробаченні: У вас очі на сраці виросли, що ви стільки вати напхали
      сьогодні
      5221
      Теги: LifeStyle Новини України Сестри Анна Марія Опанасюк Скандал Анексія Криму Євробачення Євген Нищук
      Джерело: 24 Канал
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