Не можу залишитись осторонь, – Нищук висловився про скандал довкола Нацвідбору на Євробачення

На Євробаченні Україну не можуть представляти виконавці, які не усвідомлюють, що Росія злочинно анексувала Крим 5 років тому.

Люди мистецтва, перебуваючи на видноті, а тим паче – представляючи Україну на великих міжнародних конкурсах, мають залишатися свідомими громадянами України, вважає міністр культури України Євген Нищук.

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На своїй Facebook-сторінці він зізнався, що є прихильником зовсім іншої музики, проте не міг залишатися осторонь того резонансу, який виник навколо цьогорічних фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019.

Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому, не усвідомлюють, що тисячі наших Героїв гинуть на Донбасі саме за цілісність нашої держави! Тому неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну,

– наголосив Нищук.

Зазначимо, що такої ж думки дотримується віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко. На його думку, не можна закривати очі також на те, що артист, який представляє Україну на міжнародних конкурсах, їздить на виступи до Росії. Кириленко певен: це – загроза інформаційній безпеці.

Що відомо про скандал із гуртом ANNA MARIA на Нацвідборі на Євробачення? Скандал викликав ефір із учасницями групи, сестрами Опанасюк, на одному з українських телеканалів. Вони відмовлялися відповідати на запитання про агресію Росії в Україні, а Крим назвали "нашим". Також вони сказали, що Україна просто втратила півострів.

Скандал із фіналістками Нацвідбору на Євробачення Анною і Марією Опанасюк: дивіться відео