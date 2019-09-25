Главные новости 25 сентября: Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский

Владимир Зеленский с речью принял участие в дебатах на Генеральной ассамблее ООН. Белый дом обнародовал стенограмму скандального телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом. Впоследствии Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели официальную встречу. Игорь Клименко возглавил Национальную полицию. Такими были главные новости среды, 25 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 25 сентября.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он рассказал о войне на Донбассе и призвал международное сообщество активнее содействовать установлению мира в Украине и во всем мире в целом.

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Украинский президент рассказал очень важную, но одновременно грустную историю. Она об украинском солисте Парижской национальной оперы Василии Слипаке, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

"Это история человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос, его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам этого сделать", – сказал Зеленский.

Тогда президент продемонстрировал присутствующим и всему миру пулю калибром 12,7 миллиметра, которая унесла жизнь певца и украинского добровольца.

12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру, они остановили его жизнь. Кстати, она стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи, таких пуль – миллионы. Добро пожаловать в ХХІ век – век возможностей, где вместо того, чтобы быть услышанным у вас есть возможность быть убитым,

– подчеркнул он.

Не обошел украинский лидер и вопрос собственно войны на Донбассе. Он, в частности, рассказал о тех, кто пострадал вследствие вооруженной агрессии России.

"Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь только с одной поправкой – они растут. Окончание войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор", – добавил Зеленский.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

Президент также подчеркнул, что Украина всегда демонстрирует готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. Именно поэтому в декабре 1994 года Киев отказался от ядерного потенциала, который на то время был больше, чем у Франции, Великобритании и Китая вместе взятых.

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"Нам казалось, что все мы строим другой новый мир, в котором для того, чтобы твою мысль слышали и считались с ней, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В конце концов в этом новом мире наша государство потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан", – подчеркнул Владимир Зеленский.



Ядерные страны мира / инфографика 24 канала

Заканчивая свою речь в ООН, Зеленский вспомнил символические цитаты о войне писателей Эрих Мария Ремарка и Эрнеста Хемингуэя.

Это попытка рассказать о поколении, искалеченное войной. О тех, кто стал ее жертвой, даже спасшись от снарядов. (Роман "На Западном фронте без перемен" Эрих Мария Ремарка).

Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать... (Роман "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя).

После упоминания этих фраз украинский президент призвал мир помнить, что каждое следующее искалеченное поколение – это путь к новой войне. Тем не менее, ее невозможно выиграть победами.

Кое-кто сейчас говорит: "Третьей мировой войны не будет. Будет последняя". Надеюсь, эта фраза – это осознание угрозы для Планеты, а не анонс,

– подытожил Зеленский.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским таки обнародовали.

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Стенограмма разговора американского и украинского президентов свидетельствует, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.

Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и много кто хочет узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование. Если можете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня,

– говорится в прямом языке Дональда Трампа.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили судьбу экспосла США в Украине Мари Йованович. В частности, Трамп предупредил Зеленского, что та была "противной особой".

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за то, что тот первым предупредил его о Йованович, и отметил, что согласен с оценкой его деятельности на 100%.

"Ее отношение ко мне было не самым лучшим, потому что она восхищалась предыдущим президентом (Петром Порошенко – 24 канал). Она была на его стороне и не восприняла бы меня как нового президента", – заявил Зеленский.

Что известно о скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского?

В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которая до сих пор испытывает прямого нападения со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились вживую

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Разговор происходил не за закрытыми дверями и перед журналистами.

В самом начале разговора украинский президент отметил, что Трамп никогда не бывал в Украине. Следовательно Зеленский пригласил своего коллегу посетить страну с официальным визитом.

"Я обещаю. Я знаю немало прекрасных людей из Украины. Много лет назад мне принадлежал конкурс "Мисс Вселенная". Я продал его перед тем, как стал президентом. У нас была победительница из Украины. Мы познакомились с этой страной. Считаю, что у нее есть чрезвычайный потенциал", – заявил в ответ Трамп.

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Кроме того, американский лидер призвал Владимира Зеленского покончить с коррупцией в Украине.

Покончите с коррупцией в Украине. Это будет вашим личным достижением и большим достижением для Украины,

– ответил Трамп.

Так же журналисты спросили у Владимира Зеленского и о деле Байдена. В ответ украинский президент заверил, что не давал никаких указаний относительно расследования или нерасследования дела.

Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна. У нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?

– сказал президент.

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Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

Встреча Зеленского и Трампа: смотрите фото

Нацполиция получила нового руководителя

Министерство внутренних дел Украины назначило главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко.

Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган государства –Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю надответственность и важность этой должности,

– сказал Клименко.

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Глава Нацполиции назвал первоочередные задачи:

улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений;

профилактика преступности, в первую очередь ее наружным проявлениям;

улучшение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения.

Игорь Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Что известно об Игоре Клименко?

Клименко – генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук. В 2017 году Игорь Клименко стал заместителем руководителя Нацполиции – начальником департамента кадрового обеспечения. С марта 2018 года по настоящее время был заместителем председателя Национальной полиции Украины.



Согласно декларации, у Игоря Клименко есть квартира в Киеве площадью 67 квадратных метров, а также земельный участок в Бориспольском районе. Клименко владеет Mitsubishi Colt 2009 года и Lexus RX-350. Жена Клименко имеет автобус TEMSA.



За 2018 год Игорь Клименко заработал 1 213 128 гривен.