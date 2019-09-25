Головні новини 25 вересня: Зеленський і Трамп, Трамп і Зеленський

Володимир Зеленський з промовою взяв участь у дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Білий дім оприлюднив стенограму скандальної телефонної розмови Дональда Трампа з українським президентом. Згодом Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели офіційну зустріч. Ігор Клименко очолив Національну поліцію. Такими були головні новини середи, 25 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 25 вересня.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він розповів про війну на Донбасі та закликав міжнародну спільноту активніше сприяти встановленню миру в Україні й усьому світі загалом.

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Український президент розповів дуже важливу, але одночасно сумну історію. Вона про українського соліста Паризької національної опери Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

"Це історія людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Цей чоловік мав божественний голос, його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів усього світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, у соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опера в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити", – сказав Зеленський.

Тоді президент продемонстрував присутнім та усьому світу кулю калібром 12,7 міліметра, яка забрала життя співака та українського добровольця.

12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру, вони зупинили його життя. До речі, вона коштує 10 доларів. На жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Таких історій тисячі, таких куль - мільйони. Ласкаво просимо у ХХІ сторіччя – вік можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим,

– наголосив він.

Не оминув український лідер і питання власне війни на Донбасі. Він, зокрема, розповів про тих, хто постраждав внаслідок збройної агресії Росії.

"Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці жахливі цифри звучать тут лише з однією поправкою – вони зростають. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських території і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи прав України на власний вибір", – додав Зеленський.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

Президент також наголосив, що Україна завжди демонструє готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом. Саме тому у грудні 1994 року Київ відмовився від ядерного потенціалу, що на той час був більшим, ніж у Франції, Великобританії та Китаю разом узятих.

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"Нам здавалося, що всі ми будуємо інший новий світ, у якому для того, щоби твою думку чули і зважали на неї, не потрібно мати ядерну зброю. У якому тебе поважатимуть саме за справи, а не за наявність ядерних боєголовок. Врешті решт у цьому новому світі наша держава втратила частину своїх територій та майже щодня втрачає своїх громадян", – наголосив Володимир Зеленський.



Ядерні країни світу / інфографіка 24 каналу

Закінчуючи свою промову в ООН, Зеленський пригадав символічні цитати про війну письменників Еріх Марія Ремарка та Ернеста Хемінгуея.

Це спроба розказати про покоління, скалічене війною. Про тих, хто став її жертвою, навіть врятувавшись від снарядів. (Роман "На Західному фронті без змін" Еріх Марія Ремарка).

Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати… (Роман "Прощавай, зброє!" Ернеста Хемінгуея).

Після згадки цих фраз український президент закликав світ пам’ятати, що кожне наступне скалічене покоління – це шлях до нової війни. Проте, її неможливо виграти перемогами.

Дехто зараз каже: "Третьої світової війни не буде. Буде остання". Сподіваюсь, ця фраза – це усвідомлення загрози для Планети, а не анонс,

– підсумував Зеленський.

Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа і Зеленського

Стенограму телефонної розмови між американським лідером Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським таки оприлюднили.

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Стенограма розмови американського і українського президентів засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден став хвалитися, що припинив переслідування. Якщо можете подивитися на це… Це звучить жахливо для мене,

– йдеться у прямій мові Дональда Трампа.

Крім того, лідери двох держав обговорили долю експосла США в Україні Марі Йованович. Зокрема, Трамп попередив Зеленського, що та була "противною особою".

У відповідь Володимир Зеленський подякував Трампу за те, що той першим попередив його про Йованович, та зазначив, що згоден з оцінкою її діяльності на 100%.

"Її ставлення до мене було не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом (Петром Порошенком – 24 канал). Вона була на його стороні і не сприйняла б мене як нового президента", – заявив Зеленський.

Що відомо про скандал довкола розмови Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися вживу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Розмова відбувалася не за зачиненими дверима та перед журналістами.

На самому початку розмови український президент зазначив, що Трамп ніколи не бував в Україні. Відтак Зеленський запросив свого колегу відвідати країну з офіційним візитом.

"Я обіцяю. Я знаю чимало прекрасних людей з України. Чимало років тому мені належав конкурс "Міс Всесвіт". Я продав його перед тим, як став президентом. У нас була переможиця з України. Ми познайомилися з цією країною. Вважаю, що у неї є надзвичайний потенціал", – заявив у відповідь Трамп.

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Крім того, американський лідер закликав Володимира Зеленського покінчити з корупцією в Україні.

Покінчіть з корупцією в Україні. Це буде вашим персональним досягненням і великим досягненням для України,

– відповів Трамп.

Так само журналісти спитали у Володимира Зеленського і про справу Байдена. У відповідь український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи.

Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна. У нас новий Руслан Рябошапка, дуже хороша чесна людина, з західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?

– сказав президент.

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Крім того, Володимир Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Зустріч Зеленського і Трампа: дивіться фото

Нацполіція отримала нового очільника

Міністерство внутрішніх справ України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади,

– сказав Клименко.

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Голова Нацполіції назвав першочергові завдання:

покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень;

профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам;

покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху.

Ігор Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

Що відомо про Ігоря Клименка?Клименко генерал поліції третього рангу, кандидат психологічних наук. У 2017 році Ігор Клименко став заступником керівника Нацполіції – начальником департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 по теперішній час був заступником голови Національної поліції України.



Згідно з декларацією, у Ігоря Клименка є квартира у Києві площею 67 квадратних метрів, а також земельна ділянка у Бориспільському районі. Клименко володіє Mitsubishi Colt 2009 року та Lexus RX-350. Дружина Клименка має автобус TEMSA.



За 2018 рік Ігор Клименко заробив 1 213 128 гривень.