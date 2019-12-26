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      Главные новости 26 декабря: дата обмена пленными, допрос Маруси Зверобой и падение цен на бензин

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      Главные новости 26 декабря / Коллаж 24 канала

      Украина и представители боевиков договорились об обмене пленными в формате "всех на всех" на 29 декабря. Волонтера Марусю Зверобой допросили в ГБР по делу об угрозах президенту Зеленскому. Такими были главные новости 26 декабря.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

      Большому обмену пленными – быть

      Украина и представители оккупационной администрации на Донбассе согласовали, что обмен пленными таки состоится до конца 2019 года.

      Интересно: Рябошапка прокомментировал возможное участие экс-беркутовцев в обмене пленными

      Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное,
      – сообщил источник росСМИ.

      Предварительно, Киев и представители подконтрольных России боевиков передадут друг другу более 200 удерживаемых лиц. Обмен состоится на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

      українці у полоні росії
      Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала

      К теме: Обмен пленными до Нового года: могут ли его сорвать

      Кто может попасть в списки на обмен

      Представительница Украины в ТКГ Валерия Лутковская рассказала, что в Украину должны вернуться военные, после боев под Иловайском и Дебальцево, которые с 2014 года находятся в плену боевиков.

      В то же время украинская сторона может передать оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и фермер, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных.

      Зверобой допросили в ГБР

      Волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) пришла на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сейчас она имеет статус свидетеля, но не исключает, что его могут переквалифицировать на статус подозреваемого.

      Интересно: Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шеремета

      Что интересно, пришла волонтер на допрос в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета.


      Зверобой в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

      Выйдя с допроса, волонтер рассказала, что он отвечал всем правовым нормам. Следователь, который ранее проводил обыски у Зверобой, спрашивал:

      • знает ли она народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину.
      • об их совместной с Фединой скандальной фейсбук-трансляции с эмоциональными словами в адрес президента Владимира Зеленского.
      • есть ли у нее негативное отношение к главе государства.

      Зверобой добавила, что 10 января снова придет в ГБР на дополнительный допрос.


      Маруся Зверобой перед допросом в ГБР / фото 24 канала, Андрей Костюк

      Важно: Обыск у Маруси Зверобой: биография известного волонтера

      Также известный волонтер раскритиковала работу главы Госбюро расследований Романа Трубы и обвинила его в служебной подделке.

      Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда. А если ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением из Шевченковского суда,
      – сказала Зверобой.

      Почему Зверобой допрашивали в ГБР?26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел сверхэмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие.

      В этот же день нардеп от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию: "Ты там чаще езди, там тебя взорвут".

      После этого ГБР начало уголовное дело против Фединой из-за громких высказываниях о Зеленском. Зверобой – свидетель по этому делу. 28 ноября у нее провели обыски и изъяли 2 зарегистрированных ружья и мобильный телефон.

      Бензин дешевеет, а правительство взялось за незаконные АЗС

      Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря призвал сети АЗС реально снизить стоимость горючего, а не предоставлять скидки водителям.

      Интересно: На сколько максимально могут снизиться цены на топливо: мнение эксперта

      На следующий день, 24 декабря, цену на топливо снизили автозаправки, управляемые группой "Приват". В них все марки топлива подешевели на 1 гривну за литр. Тогда же сети UPD, ОККО, WOG снизили стоимость горючего на 50 копеек за литр, а сеть АМИК – на 70-80 копеек.

      Уже 26 декабря сети автозаправочных станций снова удешевили горючее:

      • сети ОККО и WOG снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр;
      • в "Параллель" бензин подешевел на 70 копеек, дизель – на 80 копеек;
      • на KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс" горючее упало в цене на 33-65 копеек.

      Читайте также: Более чем на 150 заправках Украины продавали токсическое топливо

      Не только президент взялся за автозаправочный бизнес. Премьер-министр Алексей Гончарук 26 декабря дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля закрыть до 9 декабря все нелегальные в Украине автомобильные заправочные станции. Отныне все АЗС должны работать по лицензиям.

      Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Дал поручение до 9 января 2020 года решить эту проблему,
      – подчеркнул премьер.

      Глава правительства также добавил, что в Украине уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

      Сколько в Украине нелегальных АЗС?
      Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

      Зеленский – политик 2019 года в Украине

      Проходят последние дни 2019 года. Он был чрезвычайно богат на политические события – Украина получила нового президента, правительство и депутатов Верховной Рады.

      В конце года украинцев спросили, кого они считают лучшими и худшими политиками. Социсследование провел 13-18 декабря фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

      Интересно: Рейтинг Зеленского вырос до 62%, – опрос

      Кого украинцы считают лучшими и худшими политиками 2019 года:

      • Владимир Зеленский уверенно лидирует. За него высказались 45,9% украинцев,
      • Петр Порошенко занял 2 место с 7,5% голосов,
      • Юлия Тимошенко замыкает топ-3, набрав 3,3%,
      • Дмитрий Разумков получил 2,8%,
      • Юрий Бойко – 2,7%,
      • Виктор Медведчук – 1,9%,
      • Святослав Вакарчук – 1,4%,
      • Олег Ляшко – 1,1%.

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      Дед Мороз умер на детском празднике в России

      Период новогодних праздников и корпоративов – в разгаре. Однако не все праздники заканчиваются хеппи-эндом.

      В России в детском саду города Североморск прямо на глазах у детей умер 51-летний мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Это произошло, когда он раздавал подарки детям. По предварительной версии следствия, Дед Мороз умер от естественных причин.


      В России на детском празднике умер Дед Мороз / иллюстративное фото

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Зеленский Горючее Цены Обмен пленными Алексей Гончарук Государственное бюро расследований Маруся Зверобой Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ
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