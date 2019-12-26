Главные новости 26 декабря: дата обмена пленными, допрос Маруси Зверобой и падение цен на бензин

Украина и представители боевиков договорились об обмене пленными в формате "всех на всех" на 29 декабря. Волонтера Марусю Зверобой допросили в ГБР по делу об угрозах президенту Зеленскому. Такими были главные новости 26 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Большому обмену пленными – быть

Украина и представители оккупационной администрации на Донбассе согласовали, что обмен пленными таки состоится до конца 2019 года.

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Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное,

– сообщил источник росСМИ.

Предварительно, Киев и представители подконтрольных России боевиков передадут друг другу более 200 удерживаемых лиц. Обмен состоится на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.



Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала

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Кто может попасть в списки на обмен

Представительница Украины в ТКГ Валерия Лутковская рассказала, что в Украину должны вернуться военные, после боев под Иловайском и Дебальцево, которые с 2014 года находятся в плену боевиков.

В то же время украинская сторона может передать оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и фермер, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных.

Зверобой допросили в ГБР

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) пришла на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сейчас она имеет статус свидетеля, но не исключает, что его могут переквалифицировать на статус подозреваемого.

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Что интересно, пришла волонтер на допрос в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета.



Зверобой в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Выйдя с допроса, волонтер рассказала, что он отвечал всем правовым нормам. Следователь, который ранее проводил обыски у Зверобой, спрашивал:

знает ли она народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину.

об их совместной с Фединой скандальной фейсбук-трансляции с эмоциональными словами в адрес президента Владимира Зеленского.

есть ли у нее негативное отношение к главе государства.

Зверобой добавила, что 10 января снова придет в ГБР на дополнительный допрос.



Маруся Зверобой перед допросом в ГБР / фото 24 канала, Андрей Костюк

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Также известный волонтер раскритиковала работу главы Госбюро расследований Романа Трубы и обвинила его в служебной подделке.

Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда. А если ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением из Шевченковского суда,

– сказала Зверобой.

Почему Зверобой допрашивали в ГБР?26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел сверхэмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие.



В этот же день нардеп от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию: "Ты там чаще езди, там тебя взорвут".



После этого ГБР начало уголовное дело против Фединой из-за громких высказываниях о Зеленском. Зверобой – свидетель по этому делу. 28 ноября у нее провели обыски и изъяли 2 зарегистрированных ружья и мобильный телефон.

Бензин дешевеет, а правительство взялось за незаконные АЗС

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря призвал сети АЗС реально снизить стоимость горючего, а не предоставлять скидки водителям.

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На следующий день, 24 декабря, цену на топливо снизили автозаправки, управляемые группой "Приват". В них все марки топлива подешевели на 1 гривну за литр. Тогда же сети UPD, ОККО, WOG снизили стоимость горючего на 50 копеек за литр, а сеть АМИК – на 70-80 копеек.

Уже 26 декабря сети автозаправочных станций снова удешевили горючее:

сети ОККО и WOG снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр;

и снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр; в " Параллель " бензин подешевел на 70 копеек, дизель – на 80 копеек;

" бензин подешевел на 70 копеек, дизель – на 80 копеек; на KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс" горючее упало в цене на 33-65 копеек.

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Не только президент взялся за автозаправочный бизнес. Премьер-министр Алексей Гончарук 26 декабря дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля закрыть до 9 декабря все нелегальные в Украине автомобильные заправочные станции. Отныне все АЗС должны работать по лицензиям.

Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Дал поручение до 9 января 2020 года решить эту проблему,

– подчеркнул премьер.

Глава правительства также добавил, что в Украине уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

Сколько в Украине нелегальных АЗС?

Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский – политик 2019 года в Украине

Проходят последние дни 2019 года. Он был чрезвычайно богат на политические события – Украина получила нового президента, правительство и депутатов Верховной Рады.

В конце года украинцев спросили, кого они считают лучшими и худшими политиками. Социсследование провел 13-18 декабря фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

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Кого украинцы считают лучшими и худшими политиками 2019 года:

Владимир Зеленский уверенно лидирует. За него высказались 45,9% украинцев,

уверенно лидирует. За него высказались 45,9% украинцев, Петр Порошенко занял 2 место с 7,5% голосов,

занял 2 место с 7,5% голосов, Юлия Тимошенко замыкает топ-3, набрав 3,3%,

замыкает топ-3, набрав 3,3%, Дмитрий Разумков получил 2,8%,

Юрий Бойко – 2,7%,

Виктор Медведчук – 1,9%,

Святослав Вакарчук – 1,4%,

Олег Ляшко – 1,1%.



Политики года / Инфографика 24 канал

Дед Мороз умер на детском празднике в России

Период новогодних праздников и корпоративов – в разгаре. Однако не все праздники заканчиваются хеппи-эндом.

В России в детском саду города Североморск прямо на глазах у детей умер 51-летний мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Это произошло, когда он раздавал подарки детям. По предварительной версии следствия, Дед Мороз умер от естественных причин.



В России на детском празднике умер Дед Мороз / иллюстративное фото