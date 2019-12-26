Головні новини 26 грудня: дата обміну полоненими, допит Марусі Звіробій і падіння цін на бензин

Україна і представники бойовиків домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" на 29 грудня. Волонтерку Марусю Звіробій допитали у ДБР у справі про погрози президенту Зеленському. Ціни на пальне знову подешевшали. Українці обрали політика 2019 року. Такими були головні новини 26 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Великому обміну полоненими – бути

Україна та представники окупаційної адміністрації на Донбасі узгодили, що обмін полоненими таки відбудеться до кінця 2019 року.

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Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене,

– повідомило джерело росЗМІ.

Попередньо, Київ і представники підконтрольних Росії бойовиків передадуть один одному понад 200 утримуваних осіб. Обмін відбудеться на контрольно-пропускному пункті "Майорськ" в Донецькій області.



Скільки українців у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

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Хто може потрапити у списки на обмін

Представниця України у ТКГ Валерія Лутковська розповіла, що в Україну мають повернутися військові, які після боїв під Іловайськом та Дебальцевим з 2014 року перебувають у полоні бойовиків.

Водночас українська сторона може передати окупантам доволі скандальних людей. Серед них – обвинувачені у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрювані у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та фермер, якого обвинувачують у загибелі 10 українських військових.

Звіробій допитали у ДБР

Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Самбул) прийшла на допит у ДБР як свідок у справі про погрози Президенту України Володимиру Зеленському. Наразі вона має статус свідка, але не виключає, що його можуть перекваліфікувати на статус підозрюваної.

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Що цікаво, прийшла волонтерка на допит у футболці на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета.



Звіробій у футболці на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

Вийшовши з допиту, волонтерка розповіла, що він відповідав усім правовим нормам. Слідчий, який раніше проводив обшуки у Звіробій, запитував:

чи знає вона народну депутатку від "Європейської солідарності" Софію Федину.

про їхню спільну з Фединою скандальну фейсбук-трансляцію з емоційними словами на адресу президента Володимира Зеленського.

чи є у неї негативне ставлення до глави держави.

Звіробій додала, що 10 січня знову прийде у ДБР на додатковий допит.



Маруся Звіробій перед допитом у ДБР / фото 24 каналу, Андрій Костюк

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Також відома волонтерка розкритикувала роботу голови Держбюро розслідувань Романа Труби і звинуватила його у службовому підробленні.

Сьогодні ми подали заяву на пана Трубу. У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського райсуду. А якщо ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою з Шевченківського суду,

– сказала Звіробій.

Чому Звіробій допитували у ДБР?26 жовтня президент Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому. Там сталася надемоційна розмова, в якій Зеленський закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю.



Цього ж дня нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала ситуацію: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть".



Після цього ДБР почало кримінальну справу проти Федини через гучні висловлювання про Зеленського. Звіробій – свідок у цій справі. 28 листопада у неї провели обшуки та вилучили 2 зареєстровані рушниці і мобільний телефон.

Бензин дешевшає, а уряд взявся за незаконні АЗС

Президент України Володимир Зеленський 23 грудня закликав мережі АЗС реально знизити вартість пального, а не надавати знижки водіям.

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Наступного дня, 24 грудня, ціну на пальне знизили автозаправки, керовані групою "Приват". У них всі марки пального подешевшали на 1 гривню за літр. Тоді ж мережі UPD, ОККО, WOG знизили вартість пального на 50 копійок за літр, а мережа АМІК – на 70-80 копійок.

Вже 26 грудня мережі автозаправних станцій знову здешевили пальне:

мережі ОККО і WOG знизили ціни дизельного пального та бензину ще на 50 копійок за літр,

знизили ціни дизельного пального та бензину ще на 50 копійок за літр, у "Паралель" бензин подешевшав на 70 копійок, дизель – на 80 копійок.

бензин подешевшав на 70 копійок, дизель – на 80 копійок. на KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс" пальне впало у ціні на 33-65 копійок.

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Не тільки президент взявся за автозаправний бізнес. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 26 грудня дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю закрити до 9 грудня усі нелегальні в Україні автомобільні заправні станції. Відтепер усі АЗС повинні працювати за ліцензіями.

Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Дав доручення до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему,

– наголосив прем'єр.

Глава уряду також додав, що в Україні вже демонтували 46 незаконних АЗС, розпочали 18 кримінальних проваджень, а 31 об’єкт господарювання подав документи для отримання ліцензій.

Скільки в Україні нелегальних АЗС?Представники компаній-учасниць паливного ринку кажуть, що майже 25% автозаправних станцій в Україні працюють поза законом. Крім того, діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Зеленський – політик 2019 року в Україні

Минають останні дні 2019 року. Він був надзвичайно багатим на політичні події – Україна отримала нового президента, уряд та депутатів Верховної Ради.

Наприкінці року українців запитали, кого вони вважають найкращими та найгіршими політиками. Соцдослідження провів 13-18 грудня фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова".

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Кого українці вважають найкращими і найгіршими політиками 2019 року:

Володимир Зеленський впевнено лідирує. За нього висловилися 45,9% українців,

впевнено лідирує. За нього висловилися 45,9% українців, Петро Порошенко зайняв 2 сходинку з 7,5% голосів,

зайняв 2 сходинку з 7,5% голосів, Юлія Тимошенко замикає топ-3, набравши 3,3%,

замикає топ-3, набравши 3,3%, Дмитро Разумков отримав 2,8%,

Юрій Бойко – 2,7%,

Віктор Медведчук – 1,9%,

Святослав Вакарчук – 1,4%,

Олег Ляшко – 1,1%.



Політики року / Інфографіка 24 канал

Дід Мороз помер на дитячому святі у Росії

Період новорічних святкувань та корпоративів – у розпалі. Проте не усі свята закінчуються хепі-ендом.

У Росії в дитячому садку міста Сєвєроморськ просто на очах у дітей помер 51-річний чоловік, одягнений у костюм Діда Мороза. Це сталося, коли він роздавав подарунки дітям. За попередньою версією слідства, Дід Мороз помер з природніх причин.



У Росії на дитячому святі помер Дід Мороз / ілюстративне фото