Главные новости 28 мая: Саакашвили возвращается, дело водителя Blablacar получило новый виток

Президент Владимир Зеленский отменил решение предшественника Петра Порошенко лишить Михеила Саакашвили украинского гражданства. Дмитрия Голуба, убийцу Blablacar Тараса Познякова, приговорили к пожизненному заключению. Что нового произошло в партии Святослава Вакарчука "Голос". Такими были главные новости вторника, 28 мая, в Украине и мире.

Возвращение Михо

28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

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Саакашвили планирует вернуться в Украину 29 мая. Прилетит он в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 17:15 рейсом Варшава – Киев.

Дякую всім, хто підтримував мене весь цей час! Завтра повертаюся до себе додому в Київ! Рейс №753 авіакомпанії LOT... Posted by Mikheil Saakashvili on Tuesday, 28 May 2019

В Госпогранслужбе, со своей стороны, подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.

"Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", – заявил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Бывший советник Владимира Зеленского и действующий глава СНБО Александр Данилюк отметил, что президент "восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе".

Могут быть у людей разные взаимоотношения, но сейчас важно одно: был нарушен закон. То, как поступили с Михеилом, – это точно не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена,

– подчеркнул он.



Деятельность Михеила Саакашвили в Украине: инфографика 24 канала

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Дело водителя BlaBlaCar получило новое развитие

Киево-Святошинский суд Киевской области объявил приговор убийце львовянина Тараса Познякова, который пропал по дороге в Киев 4 апреля 2016 года. Обвиняемого Дмитрия Голуба приговорили к пожизненному заключению. Кроме умышленного убийства, суд признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, разбойном нападении и незаконном завладении транспортным средством.

Голуб, со своей стороны, отметил, что нарушены все его гражданские права.

Это цирк. Тарас где-то загорает, а мне пожизненное,

– заявил обвиняемый.

Голуб также употребил нецензурную лексику в отношении судьи, хотя во время заседания суда обвиняемый не проявлял эмоций. Вероятно, что адвокат Голуба еще будет подавать апелляцию. У него на это есть 30 дней.



Убийца Тараса Познякова – Дмитрий Голуб/ / Фото: "Крапка"

Что известно об убийстве Тараса Познякова?4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев 25-летний львовянин Тарас Позняков подобрал двух попутчиков. Однако до столицы он так и не доехал, а его автомобиль спустя неделю нашли в Киево-Святошинском районе вблизи Киева. Впоследствии стало известным, что Тарас не остался в живых. Тело мужчины не нашли до сих пор. В его убийстве правоохранители подозревают двух человек – Дмитрия Голуба, что признался в угоне только авто, и Луана Кингисеппа, которого объявили в розыск. Впоследствии стало известным, что последний погиб 23 марта 2019 года в Киеве во время взрыва в квартире на проспекте Науки.





Дело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова: инфографика от 24 канала

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Новости от партии Вакарчука "Голос"

Партия "Голос" Святослава Вакарчука открыла первый волонтерский коворкинг в центре Киева. Пока волонтерский центр – это небольшая арендованная комнатка. Впоследствии аналогичные офисы будут открыты еще во многих городах Украины. Первыми на очереди стоят Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

Большой целью этой сети коворкингов является развитие гражданского общества, развитие общественной ответственности. Сейчас идет подготовка так называемых пакетов волонтера. Из тех восьми тысяч волонтеров, которые уже зарегистрировались, две тысячи уже получили такие пакеты. Мы опубликовали новость о том, что нужна волонтерская помощь. Люди сами соглашаются, сами нас ищут, находят,

– рассказал координатор волонтерского движения партии "Голос" Николай Выговский.

Журналисты побывали в волонтерском центре партии Вакарчука "Голос": смотрите видео

Тем временем, Святослав Вакарчук заявил, что его партия не планирует объединяться с другими политическими силами для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Правда, музыкант отметил, что единственные, с кем может сотрудничать "Голос", – это люди с похожими взглядами.

Заметим, что 10 июня запланирован первый съезд "Голоса", и на повестке дня не будет пункта об объединении с другими политсилами.

"Говорили с "Силой людей, с "Демальянсом", с "Украинской Галицкой партией", мы говорили со всеми политическими силами, которые готовы к нам присоединиться. И тут вопрос, что важнее – тренды, или оставаться небольшой но гордой силой, или пополнить единую команду, единственный голос перемен. Мы пытаемся вести диалог, согласовывать мажоритарные округа, чтобы мы с демократическими партиями не были конкурентами. Тем не менее, "Силе людей" – уже 5 лет. У нас есть реальные структуры и прозрачное финансирование. К другим партнерам у нас есть вопрос. Если мы с ними договоримся, то мы пойдем вместе", – рассказал, со своей стороны, заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Вакарчук объявил о создании партии "Голос": смотрите видео

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Назвали неожиданное условие долголетия

Ученые из Университета Мичигана провели масштабное исследование, в котором участвовали люди старше 50 лет. Всего в исследовании приняли участие почти 7 тысяч человек.

Во время опроса исследователи, в частности, определяли, есть ли у человека цель в жизни и насколько она сильна (конечное ранжирование варьировалось от одного до шести). Из всех участников 4016 (57,5%) – женщины.

С 2006 по 2010 год авторы следили за благополучием добровольцев. За это время умерло 776 человек. Психологи соотносили смерть и ее причины с силой жизненных целей умерших. В то же время они учитывали такие факторы, как пол, возраст, семейное положение, раса, уровень образования, вредные привычки и другие.

Среди тех, кто имел жизненные цели, умерли 17 человек, в то время как в группе с низкой мотивацией умерли 83 человека.

Исследование показывает: у людей, которые имели четкую цель даже после выхода на пенсию, наблюдались более низкий риск смерти и крепче здоровье. В то время у людей без поставленной цели в жизни увеличивались риски сердечных болезней, заболеваний крови, а также ухудшалось пищеварение.

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По словам исследователей, это происходит из-за того, что при наличии цели организм аккумулирует все силы на ее реализацию.