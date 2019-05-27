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      Вакарчук представил еще двух членов его партии "Голос"

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      Вакарчук представил новых членов "Голоса"
      Вакарчук представил новых членов "Голоса" / Пресс-служба партии "Голос"

      Новоиспеченный политик и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил еще двух человек, вошедших в его партию "Голос". Говорится о Павле Кухте и Ярославе Железняке.

      Святослав Вакарчук подчеркнул, оба являются настоящими профессионалами, которые "максимально приложились к тому, чтобы состоялось большинство позитивных реформ".

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      "Люди в Украине ждут изменений, но за идей изменений должен стоять реальный смысл. Поэтому прямо сейчас мы работаем с лучшими международными и украинскими экспертами над формированием для "Голоса" эффективной и качественной реальной программы изменений в стране", – отметил во время представления Павел Кухта.

      Ярослав Железняк, со своей стороны, отметил, поскольку на выборах в Раду так и не введены открытые списки, поэтому они будут работать над тем, чтобы в парламент завести людей новой генерации и в конечном итоге кардинально изменить его работу.

      Вакарчук, Голос, Железняк, Кухта, вибори до ВР, парламентські вибори

      Вакарчук представил Кухту и Железняка как членов его партии "Голос"

      Что известно о Павле Кухте?
      Это экс-замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Также он является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.

      Что известно о Ярославе Железняке?
      Является также членом SAGSUR, где исполняет обязанности советника по вопросам связей с органами государственной власти. В свое время ему удалось мобилизовать депутатов Верховной Рады, чтобы они голосовали за реформаторские законопроекты, в частности по реформе государственных закупок PROZORRO, медицинскую реформу, дерегуляцию бизнеса. В 2015-2018 годах Железняк был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017-го – его назначили советником премьер-министра по связям с парламентом.

      16 мая Святослав Вакарчук объявил, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Как он подчеркивал, будет делать это вместе с новосозданной собственной "Партией перемен "Голос". Относительно главной цели политсилы, новоиспеченный политик убеждает, что это возвращение домой незаконно заключенных в России украинцев.

      С остальными членами команды "Голоса" Вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с программой партии – здесь.

       

       

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПАРТИИ ВАКАРЧУКА "ГОЛОС":
       
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      Теги: Парламентские выборы 2019 Новости Украины Партия Голос Святослав Вакарчук Новости политики
      Источник: 24 канал
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