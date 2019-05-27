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      Вакарчук представив ще двох членів його партії "Голос"

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      Вакарчук представив нових членів "Голосу"
      Вакарчук представив нових членів "Голосу" / Прес-служба партії "Голос"

      Новоспечений політик і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив ще двох осіб, що увійшли до його партії "Голос". Мовиться про Павла Кухту та Ярослава Железняка.

      Святослав Вакарчук підкреслив, обидвоє є справжніми професіоналами, які "максимально доклалися до того, щоб відбулася більшість позитивних реформ".

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      "Люди в Україні чекають на зміни, але за ідеєю змін має стояти реальний зміст. Тому прямо зараз ми працюємо з найкращими міжнародними та українськими експертами над формуванням для "Голосу" ефективної та якісної реальної програми змін в країні", – зауважив під час представлення Павло Кухта.

      Ярослав Железняк, зі свого боку, зазначив, оскільки на вибори до Ради так і не запроваджено відкриті списки, тому вони працюватимуть над тим, аби до парламенту завести людей нової генерації та зрештою кардинально змінити його роботу.

      Вакарчук, Голос, Железняк, Кухта, вибори до ВР, парламентські вибори
      Вакарчук представив Кухту та Железняка як членів його партії "Голос"

      Що відомо про Павла Кухту? Це екс-заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні. Також він є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи. Разом з Іваном Міклошем і Лєшеком Бальцеровичем працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ.

      Що відомо про Ярослава Железняка? Є також членом SAGSUR, де виконує обов’язки радника з питань зв'язків з органами державної влади. Свого часу йому вдалося мобілізувати депутатів Верховної Ради, щоб вони голосували за реформаторські законопроекти, зокрема за реформу державних закупівель PROZORRO, медичну реформу, дерегуляцію бізнесу тощо. У 2015-2018 роках Железняк був радником міністра економічного розвитку й торгівлі України, а у липні 2017-го – його призначили радником прем’єр-міністра зі зв’язків із парламентом.

      16 травня Святослав Вакарчук оголосив, що братиме участь у парламентських виборах 2019 року.Як підкреслював він, робитиме це разом з новоствореною власною "партією змін" "Голос". Щодо головної мети політсили, новоспечений переконує, шо це повернення додому незаконно ув'язнених у Росії українців.

      З рештою членів команди "Голосу" Ви можете ознайомитися за цим посиланням, а з програмою партії – тут

       

       

      що ще відомо про партію вакарчука "Голос":
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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