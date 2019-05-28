Головні новини 28 травня: Саакашвілі повертається, справа водія Blablacar отримала новий виток

Президент Володимир Зеленський скасував рішення попередника Петра Порошенка позбавити Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Дмитра Голуба, вбивцю Blablacar Тараса Познякова, засудили до довічного ув’язнення. Що нового сталося у партії Святослава Вакарчука «Голос». Такими були головні новини вівторка, 28 травня, в Україні та світі.

Повернення Міхо

28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

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Саакашвілі планує повернутися до України 29 травня. Прилетить він до аеропорту "Бориспіль" за розкладом о 17:15 рейсом Варшава – Київ.

Дякую всім, хто підтримував мене весь цей час! Завтра повертаюся до себе додому в Київ! Рейс №753 авіакомпанії LOT... Posted by Mikheil Saakashvili on Tuesday, 28 May 2019

У Держприкордонслужбі, зі свого боку, підкреслили, що сьогодні немає підстав не пустити до країни Саакашвілі.

"Громадянам України не може бути обмежено в'їзд на територію України ні за яких обставин", – заявив керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Колишній радник Володимира Зеленського та чинний голова РНБО Олексадр Данилюк зауважив, що президент "відновив справедливість і верховенство права в Україні конкретно в цьому питанні".

Можуть бути у людей різні взаємини, але зараз важливо одне: було порушено закон. Те, як вчинили з Міхеїлом, – це точно не було прикладом, як повинна поводитись Україна зі своїми громадянами. Тому цю справедливість було відновлено,

– наголосив він.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні: інфографіка 24 каналу

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Справа водія BlaBlaCar отримала новий розвиток

Києво-Святошинський суд Київської області оголосив вирок вбивці львів'янина Тараса Познякова, який зник дорогою до Києва 4 квітня 2016 року. Обвинуваченого Дмитра Голуба засудили до довічного ув'язнення. Окрім умисного вбивства, суд його визнав винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, розбійному нападі та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Голуб, зі свого боку, зауважив, що порушено усі його цивільні права.

Це цирк. Тарас десь засмагає, а мені довічне,

– заявив обвинувачений.

Голуб також вжив нецензурну лексику щодо судді, хоча під час засідання суду обвинувачений не виявляв емоцій. Ймовірно, що адвокат Голуба ще подаватиме апеляцію. У нього на це є 30 днів.



Вбивця Тараса Познякова – Дмитро Голуб//Фото: "Крапка"

Що відомо про вбивство Тараса Познякова? 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва 25-річний львів’янин Тарас Позняков підібрав двох попутників. Проте до столиці він так і не доїхав, а його автомобіль через тиждень знайшли у Києво-Святошинському районі поблизу Києва. Згодом стало відомим, що Тарас не залишився у живих. Тіло чоловіка не знайшли досі. У його вбивстві правоохоронці підозрюють двох осіб – Дмитра Голуба, що зізнався у викраденні лише авто, та Луана Кінгісеппа, якого оголосили в розшук. Зголом стало відомим, що останній загинув 23 березня 2019 року у Києві під час вибуху у квартирі на проспекті Науки.





Справа водія BlaBlaCar Тараса Познякова: інфографіка від 24 каналу

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Новини від партії Вакарчука "Голос"

Партія "Голос" Святослава Вакарчука відкрила перший волонтерський коворкінг у центрі Києва. Поки що волонтерський центр – це невеличка орендована кімнатка. Згодом аналогічні офіси буде відкрито ще у багатьох містах України. Найпершими на черзі стоять Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

Великою метою цієї мережі коворкінгів є розвиток громадянського суспільства, розвиток громадської відповідальності. Зараз відбувається підготовка так званих пакетів волонтера. З тих восьми тисяч волонтерів, які вже зареєструвалися, дві тисячі вже отримали такі пакети. Ми опублікували новину про те, що потрібна волонтерська допомога. Люди самі зголошуються, самі нас шукають, знаходять,

– розповів координатор волонтерськогоруху партії "Голос" Микола Виговський.

Журналісти побували у волонтерському центрів партії Вакарчука "Голос": дивіться відео

Тим часом, Святослав Вакарчук заявив, що його партія не планує об'єднуватися з іншими політичними силами для участі у позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Щоправда, музикант наголосив, що єдине, з ким може співпрацювати "Голос", – це люди зі схожими поглядами.

Зауважимо, що 10 червня заплановано перший з'їзд "Голосу", і на порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політсилами.

"Говорили з "Силою людей, з "Демальянсом", з "Українською Галицькою партією", ми говорили з усіма політичними сиами, які готові до нас долучатися. І тут питання що важивіше – тренди, чи залишатися невеличкою але гордою силою, чи поповнити єдину команду, єдиний голос змін. Ми намагаємось вести діалог, узгоджувати мажоритарні округи, щоб ми з демократичними партіями не були конкурентами. Проте, "Силі людей" – вже 5 років. У нас є реальні структури та прозоре фінансування. До інших партнерів у нас є питанння. Якщо ми з ними домовимся, то ми підемо разом,", – розповів, зі свого боку, заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Вакарчук оголосив про створення партії "Голос": дивіться відео

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Назвали неочікувану умову довголіття

Вчені з університету Мічигану провели масштабне дослідження, в якому брали участь люди старше ніж 50 років. Загалом у дослідженні взяли участь майже 7 тисяч людей.

Під час опитування дослідники, зокрема, визначали, чи є у людини мета в житті й наскільки вона є сильною (кінцеве ранжування варіювалося від одного до шести). З усіх учасників 4016 (57,5%) – жінки.

З 2006 по 2010 рік автори стежили за благополуччям добровольців. За цей час померло 776 осіб. Психологи співвідносили смерть і її причини з силою життєвих цілей померлих. Водночас вони враховували такі фактори, як стать, вік, сімейний стан, раса, рівень освіти, шкідливі звички та інші.

Серед тих, хто мав життєві цілі, померли 17 осіб, в той час як в групі з найнижчою мотивацією померли 83 особи.

Дослідження показує: у людей, які мали чітку мету навіть після виходу на пенсію, спостерігалися нижчий ризик смерті та міцніше здоров’я. У той час у людей без поставленої мети у житті збільшувалися ризики серцевих хвороб, захворювань крові, а також погіршувалося травлення.

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За словами дослідників, це відбувається через те, що при наявності мети організм акумулює всі сили на її реалізацію.