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      Главные новости 28 ноября: обыски у Зверобой, отставка Зеркаль и новый рейтинг Зеленского

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      Главные новости 28 ноября / Коллаж 24 канала

      К волонтерке Елене Самбул (Марусе Зверобой) пришли следователи ГБР с обысками, причина – угрозы президенту. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Рейтинг Владимира Зеленского снизился до 52 процентов. "Укрзализныця" планирует примерно через год запустить скоростной поезд со Львова в Краков. Такими были главные новости четверга, 28 ноября.

      Самые важные новости за сегодня, 28 ноября.

      Важно: Обыск у Маруси Зверобой: биография волонтера

      Обыски у Зверобой

      ГБР провело обыски в доме волонтерки Маруси Зверобой из-за ее высказывания в сторону президента. Обыск у Зверобой осуществляли детективы ГБР, сотрудники МВД и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа". По словам волонтера, приехали три буса, в которых были ребята в балаклавах. Обыск проходил на основании постановления суда.

      Представители ГБР во время обыска изъяли у нее оружие. Сама волонтер рассказала, что это оружие было зарегистрировано и не было указано в постановлении, что правоохранители его должны забрать. Также у нее забрали телефон и блокнот десантно-штурмовых войск с эмблемой, в котором якобы есть номер телефона начальника разведки.

      По словам Зверобой, обыски у нее являются "исключительно политическим преследованием". Она считает, что главу ГБР Романа Трубу "нужно не уволить, а посадить", а сам обыск должен проходить не у нее, а у него. Также она рассказала, что обыск проходил в доме, принадлежащем ее бабушке.

      Распиарили во всех СМИ вырванный из контекста разговор, который был после того, как наш президент поехал хамить нашим военным. Его предупредили. Если ты будешь хамить военным, с тобой произойдет все, что мы произносили с Фединой. Если ты думаешь, что тобой это не случится, потому что ты заказал обыск, то ты ошибаешься – все произойдет так, как мы сказали,
      – заявила Зверобой.

      По словам волонтера, следователи ГБР могут ее обвинять в посягательстве на жизнь только в том случае, если найдут у нее то, чем она может "подорвать" президента.

      Почему происходили обыски у Маруси Зверобой?
      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник очень эмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

      В этот же день нардеп от "Европейской солидарности" София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

      Читайте также: Ищут словарь матов: как в соцсетях отреагировали на обыски у Маруси Зверобой

      Обвиняют Зверобой по трем статьям Уголовного кодекса. Они принадлежат к подследственности ГБР:

      • Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
      • Посягательство на государственного или общественного деятеля.
      • Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

      Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

      Зеркаль написала заявление об отставке

      Знайте больше: Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломатки

      О намерении уйти с должности заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла ранее, однако 28 ноября написала заявление об увольнении. Она отметила, что уходит с должности заместителя Министра иностранных дел, но остается дипломатом и неравнодушным человеком.

      Елена Зеркаль поблагодарила всех, с кем работала на протяжении последних 5 лет.

      Мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Нам есть чем гордиться и есть о чем рассказать,
      – поделилась дипломат.

      зеркаль звільнення мзс україни
      Заявление на увольнение Елены Зеркаль / Фото с фейсбук-страницы Елены Зеркаль

      Она заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала. По мнению Елены Зеркаль, много лет работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

      Как Зеркаль стала заместителем главы МИД Украины?

      • Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 мая издал указ, которым назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента.
      • Около 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента.
      • Объяснить ситуацию Зеркаль пообещала лично вечером 22 мая. Мол, карьерные решения не должны идти в разрез с собственными принципами и ценностями: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике".
      • Другими словами, Зеркаль подчеркнула, что работа в МИД привлекает ее больше, чем в ОПУ.

      Рейтинг Зеленского снизился

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      В конце ноября Владимиру Зеленскому доверяют 52% украинцев. А это на 14% меньше, чем в конце октября. Положительно к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, негативно – 19%.

      По данным социологов, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшалась:


      Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала

      В то же время доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла:

      • 7% в сентябре;
      • 9% в октябре;
      • 12% в начале ноября;
      • 19% в конце ноября.

      Также ухудшилась оценка действий президента в сравнении с началом ноября в конце месяца: на 10 процентов уменьшилось количество тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), на 13 процентов выросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

      Скоростные поезда во Львов, Краков и Вену

      А еще: В Украине прекратят делать ямочный ремонт дорог

      "Укрзализныця" радует – планирует примерно через год запустить скоростной поезд из Львова в Краков. На место назначения поезд будет прибывать всего за 3,5 часа.

      Евроколею планируют проложить от государственной границы до станции Скнилов на окраине Львова. Расстояние до Скнилова от главного железнодорожного вокзала – 5,5 километра, от аэропорта – 3 километра и автостанции – 1 километр, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

      То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение со Львова до Кракова, Праги, Вены. К тому же между Скниловом, аэропортом и Львовским железнодорожным вокзалом планируем запустить еще и экспресс для комфорта пассажиров,
      – анонсировал Кравцов.

      https://giphy.com/gifs/boy-adventure-14wXMGbHjXK2k0

      Поезда будут выезжать именно со станции "Скнилов", чтобы не перегружать станцию "Львов", через которую следуют фактически все внутригосударственные поезда.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Новости Польши Украина – Россия Социологическое исследование МИД Украины Елена Зеркаль Укрзализниця Маруся Зверобой
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