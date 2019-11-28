Главные новости 28 ноября: обыски у Зверобой, отставка Зеркаль и новый рейтинг Зеленского

К волонтерке Елене Самбул (Марусе Зверобой) пришли следователи ГБР с обысками, причина – угрозы президенту. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Рейтинг Владимира Зеленского снизился до 52 процентов. "Укрзализныця" планирует примерно через год запустить скоростной поезд со Львова в Краков. Такими были главные новости четверга, 28 ноября.

Самые важные новости за сегодня, 28 ноября.

Важно: Обыск у Маруси Зверобой: биография волонтера

Обыски у Зверобой

ГБР провело обыски в доме волонтерки Маруси Зверобой из-за ее высказывания в сторону президента. Обыск у Зверобой осуществляли детективы ГБР, сотрудники МВД и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа". По словам волонтера, приехали три буса, в которых были ребята в балаклавах. Обыск проходил на основании постановления суда.

Представители ГБР во время обыска изъяли у нее оружие. Сама волонтер рассказала, что это оружие было зарегистрировано и не было указано в постановлении, что правоохранители его должны забрать. Также у нее забрали телефон и блокнот десантно-штурмовых войск с эмблемой, в котором якобы есть номер телефона начальника разведки.

По словам Зверобой, обыски у нее являются "исключительно политическим преследованием". Она считает, что главу ГБР Романа Трубу "нужно не уволить, а посадить", а сам обыск должен проходить не у нее, а у него. Также она рассказала, что обыск проходил в доме, принадлежащем ее бабушке.

Распиарили во всех СМИ вырванный из контекста разговор, который был после того, как наш президент поехал хамить нашим военным. Его предупредили. Если ты будешь хамить военным, с тобой произойдет все, что мы произносили с Фединой. Если ты думаешь, что тобой это не случится, потому что ты заказал обыск, то ты ошибаешься – все произойдет так, как мы сказали,

– заявила Зверобой.

По словам волонтера, следователи ГБР могут ее обвинять в посягательстве на жизнь только в том случае, если найдут у нее то, чем она может "подорвать" президента.

Почему происходили обыски у Маруси Зверобой?

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник очень эмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.



В этот же день нардеп от "Европейской солидарности" София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

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Обвиняют Зверобой по трем статьям Уголовного кодекса. Они принадлежат к подследственности ГБР:

Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Посягательство на государственного или общественного деятеля.

Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

Зеркаль написала заявление об отставке

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О намерении уйти с должности заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла ранее, однако 28 ноября написала заявление об увольнении. Она отметила, что уходит с должности заместителя Министра иностранных дел, но остается дипломатом и неравнодушным человеком.

Елена Зеркаль поблагодарила всех, с кем работала на протяжении последних 5 лет.

Мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Нам есть чем гордиться и есть о чем рассказать,

– поделилась дипломат.



Заявление на увольнение Елены Зеркаль / Фото с фейсбук-страницы Елены Зеркаль

Она заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала. По мнению Елены Зеркаль, много лет работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

Как Зеркаль стала заместителем главы МИД Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 мая издал указ, которым назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента.

Около 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента.

Объяснить ситуацию Зеркаль пообещала лично вечером 22 мая. Мол, карьерные решения не должны идти в разрез с собственными принципами и ценностями: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике".

Другими словами, Зеркаль подчеркнула, что работа в МИД привлекает ее больше, чем в ОПУ.

Рейтинг Зеленского снизился

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В конце ноября Владимиру Зеленскому доверяют 52% украинцев. А это на 14% меньше, чем в конце октября. Положительно к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, негативно – 19%.

По данным социологов, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшалась:

73% – в сентябре;

66% – в октябре;

64% – в начале ноября;

52% – в конце ноября.



Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала

В то же время доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла:

7% в сентябре;

9% в октябре;

12% в начале ноября;

19% в конце ноября.

Также ухудшилась оценка действий президента в сравнении с началом ноября в конце месяца: на 10 процентов уменьшилось количество тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), на 13 процентов выросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Скоростные поезда во Львов, Краков и Вену

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"Укрзализныця" радует – планирует примерно через год запустить скоростной поезд из Львова в Краков. На место назначения поезд будет прибывать всего за 3,5 часа.

Евроколею планируют проложить от государственной границы до станции Скнилов на окраине Львова. Расстояние до Скнилова от главного железнодорожного вокзала – 5,5 километра, от аэропорта – 3 километра и автостанции – 1 километр, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение со Львова до Кракова, Праги, Вены. К тому же между Скниловом, аэропортом и Львовским железнодорожным вокзалом планируем запустить еще и экспресс для комфорта пассажиров,

– анонсировал Кравцов.

https://giphy.com/gifs/boy-adventure-14wXMGbHjXK2k0

Поезда будут выезжать именно со станции "Скнилов", чтобы не перегружать станцию "Львов", через которую следуют фактически все внутригосударственные поезда.