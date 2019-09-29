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      Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина

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      Новости Украины сегодня 29 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 29 сентября / коллаж 24 канала

      От Зеленского требуют обнародовать разговоры с Путиным. Главаря так называемой "ДНР" Пушилина якобы арестовали. Москва вышла на новые протесты. Трагедия Бабьего Яра: годовщина. Такими были главные новости воскресенья, 29 сентября.

      Главные новости за сегодня, 29 сентября, в Украине и мире.

      Стенограммы разговоров Зеленского и Путина – в студию

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      Президента Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Так, на сайте главы государства появились две петиции с соответствующими требованиями.

      Автор первой призывает Зеленского обнародовать тексты бесед с Путиным на фоне "дипломатического скандала с лидером США Дональдом Трампом".

      Учитывая "заигрывания" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным,
      – отмечает автор.

      Он также добавляет, что Владимир Зеленский – президент Украины, а не "частное лицо". Поэтому, по его словам, разговоры с лидером страны-агрессора "не являются и не могут быть личными частными разговорами". Петиция пока набрала меньше ста подписей, однако сбор продлится еще 91 день.

      В другой петиции под названием "Переговоры с Путиным" автор подчеркивает необходимость прояснить условия освобождения украинцев из русского плена 7 сентября этого года.

      От Зеленского требуют обнародовать разговоры с Путиным

      Пока петиции на сайте президента еще не набрали и сотни голосов, в России уже разъясняют, что выгодно, а что нет делать в этой ситуации Зеленскому. Среди комментаторов – глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

      В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и другой неподсудной публики,
      – написал он в своем твиттере.

      Примечательно, что в другой заметке он сравнил Зеленского с "курицей, попавшей в кипяток". Так, Пушков убеждает других мировых лидеров отказываться от дальнейших переговоров со Штатами, потому что это якобы опасно и ситуация с украинским лидером этому прямое подтверждение.

      Пушилина арестовали?

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      В сети появилась информация о том, что якобы "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован.

      Такие сообщения распространяют в социальных сетях оккупантов. Также о внутренних перипетиях в "республике" из своих источников заявляют украинские эксперты.

      Причина возможного ареста – Москва снова решила поменять своих ставленников. Поэтому сейчас настал черед Пушилина. Он стал неудобным после того, как во время своей поездки в Белокаменную заявил, что так называемая "ДНР" присоединится к России.

      К слову, Пушилин стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

      С биографией коллаборанта можно ознакомиться в материале 24 канала.

      Москва снова вышла на протест

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      В Москве на митинг "Отпускай" 29 сентября собрались более 25 тысяч человек. Они призвали освободить пленников, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по "московскому делу".

      Людей посадили за решетку после преследований, которые начались с подавлением силовиками протестов в июле – августе 2019 года. Митинг 29 сентября согласован с властями. Все участники вынуждены были пройти рамки-металлоискатели со встроенными камерами.

      Что известно о московских протестах за честные выборы – по ссылке.

      Среди тысяч несогласных с действиями российской власти присутствовали и оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин.

      Со сцены выступили бывшие фигуранты "московского дела" Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костёнок.

      Свободу всем!
      – скандировали участники митинга.

      На одном из баннеров митингующих написано: "Свободу не подарят. Свободу надо взять!"

      Трагедия Бабьего Яра

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      В Украине 29 сентября вспоминали жертв ужасной трагедии в Бабьем Яру. Это – одно из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны. Только в течение 29 – 30 сентября 1941 года в этом месте расстреляли 34 тысячи евреев. В целом до 1943 года в Бабьем Яру убили примерно 100 тысяч человек.

      Ежегодно неравнодушные киевляне собираются, чтобы почтить память невинно убитых евреев. Они идут по дороге, по которой в сентябре 1941 года шли на смерть эти люди.

      В этом году почтить память жертв пришли более 300 человек. Они двинулись шествием к памятнику "Меноры". С собой каждый взял камни, которые евреи кладут на могилы вместо цветов.

      Бабин Яр
      В Украине вспоминают трагедию Бабьего Яра

      В годовщину трагедии обратился к украинцам и президент Зеленский. Глава государства подчеркнул, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда человеческая жизнь становилась лишь разменной монетой в руках диктаторов. Зеленский призвал украинцев "всегда быть едиными в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты в Москве Владимир Зеленский Владимир Путин Пророссийские боевики Бабий Яр
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