Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна

У Зеленського вимагають оприлюднити розмови з Путіним. Ватажка так званої "ДНР" Пушиліна начебто арештували. Москва вийшла на нові протести. Трагедія Бабиного Яру: роковини. Такими були головні новини неділі, 29 вересня.

Головні новини за сьогодні, 29 вересня, в Україні та світі.

Стенограми розмов Зеленського і Путіна – в студію

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Президента Володимира Зеленського закликають оприлюднити стенограми усіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним. Так, на сайті глави держави з’явились дві петиції з відповідними вимогами.

Автор першої закликає Зеленського оприлюднити тексти розмов із Путіним на фоні "дипломатичного скандалу із лідером США Дональдом Трампом".

Враховуючи "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та експосла США тощо, вимагаємо оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним,

– наголошує автор.

Він також додає, що Володимир Зеленський — президент України, а не" приватна особа". Тому, за його словами, розмови із лідером країни-агресора "не є і не можуть бути особистими приватними балачками". Петиція наразі набрала менше ста підписів, однак збір триватиме ще 91 день.

В іншій петиції під назвою "переговори з Путіним" автор наголошує на необхідності прояснити умови звільнення українців з російського полону 7 вересня цього року.

У Зеленського вимагають оприлюднити розмови з Путіним

Поки петиції на сайті президента ще не набрали й сотні голосів, у Росії вже роз’яснюють, що вигідно, а що ні робити в цій ситуації Зеленському. Серед коментаторів – глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков.

В Україні вирішили, як завжди, перейняти американський досвід публікації стенограм закритих переговорів і вимагають від Зеленського опублікувати текст його переговорів з Путіним. Думаю, він цього не зробить, інакше стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки,

– написав він у своєму твіттері.

Примітно, що в іншому дописі він порівняв Зеленського з "куркою, що втрапила в окріп". Так, Пушков переконує інших світових лідерів відмовлятися від подальших переговорів зі Штатами, бо це начебто небезпечно й ситуація з українським лідером цьому пряме підтвердження.

На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2019 г.

Пушиліна арештували?

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У мережі з'явилась інформація про те, що нібито "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований.

Такі повідомлення розповсюджують у соціальних мережах окупантів. Також про внутрішні перипетії в "республіці" зі своїх джерел заявляють українські експерти.

Причина ймовірного арешту – Москва знову вирішила змінити своїх ставлеників. Тож нині настала черга Пушиліна. Він став незручним після того, як під час своєї поїздки у Білокам'яну заявив, що так звана "ДНР" приєднається до Росії.

До слова, Пушилін став "главою" так званої "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

З біографією колаборанта можна ознайомитись у матеріалі 24 каналу.

Москва знову вийшла на протест

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У Москві на мітинг "Відпускай" 29 вересня зібралися понад 25 тисяч людей. Вони закликали звільнити бранців, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за "московською справою".

Людей запроторили за ґрати після переслідувань, що розпочалися з придушенням силовиками протестів у липні – серпні 2019 року. Мітинг 29 вересня є узгодженим із владою. Всі учасники змушені були пройти рамки-металошукачі із вмонтованими камерами.

Що відомо про московські протести за чесні вибори – за посиланням.

Серед тисяч незгідних із діями російської влади були присутні й опозиціонери Олексій Навальний та Ілля Яшин.

Илья Яшин и Алексей Навальный на митинге. Фото: Андрей Золотов @MBKhMedia pic.twitter.com/nrYYojaD7K — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 29 сентября 2019 г.

Зі сцени виступили колишні фігуранти "московської справи" Олексій Міняйло, Данило Конон, Владислав Барабанов і Валерій Костенок.

Свободу всім!

– скандували учасники мітингу.

На одному з банерів мітингувальників написано: "Свободу не подарують. Свободу треба взяти!"

Трагедія Бабиного Яру

Більше про цю чорну сторінку історії: 78 роковини трагедії у Бабиному Яру: як це було

В Україні 29 вересня пригадували жертв жахливої трагедії у Бабиному Яру. Це – один з найжорстокіших злочинів гітлерівських окупантів під час Другої світової війни. Лише протягом 29 – 30 вересня 1941 року у цьому місці розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом, до 1943 року у Бабиному Яру вбили приблизно 100 тисяч людей.

Щорічно небайдужі кияни збираються, аби вшанувати пам'ять невинно вбитих євреїв. Вони йдуть дорогою, якою у вересні 1941 року йшли на смерть ці люди.

Цього року вшанувати пам’ять жертв прийшли понад 300 людей. Вони рушили ходою до пам'ятника "Менори". З собою кожен взяв камінчики, які євреї складають на могили замість квітів.



В Україні пригадують трагедію Бабиного Яру

У роковини трагедії звернувся до українців і президент Зеленський. Глава держави наголосив, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли людське життя ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів. Зеленський закликав українців "завжди бути єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті".