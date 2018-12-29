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      Главные новости 29 декабря: Запрет украинских товаров, запрет салютов, "запрет" на Мальдивы

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      Новости Украины сегодня 29 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 29 декабря в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины. С началом российской агрессии во многих городах Украины использование пиротехнических средств официально запрещено. Что грозит нарушителям? Стало известно, где Порошенко с семьей планируют встретить Новый год. Такими были главные новости 29 декабря в Украине и мире.

      Россия запретила импорт украинских товаров

      Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины, а соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Таким образом, Кремль отреагировал на санкции, недавно введённые против них Украиной.

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      Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний. А уже 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

      Возвращаясь к "санкциям" против Украины, уже известно, каких товаров будут касаться новые ограничения. Как говорится на официальном сайте российского правительства, под ограничения, прежде всего, попала категория промышленных товаров, правда в списке также фигурируют сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

      Также в российском правительстве опубликовали перечень всех товаров из Украины, запрещённых к ввозу в Россию. Из пищевых продуктов, это, в частности:

      – пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи),

      – подсолнечное и льняное масло,

      – мясная и рыбная продукция,

      – кондитерские изделия и шоколад,

      – хлеб и мучные изделия,

      – консервированные и свежие овощи и фрукты,

      – джемы,

      – солодовое пиво,

      – виноградные вина,

      – этиловый спирт.

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      Что касается сырья и промышленной продукции, то под удар Кремля попали:

      – галька, гравий и щебень,

      – известняк, доломит и другие известняковые камни,

      – моющие средства и поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла),

      – грелки и комбинированные грелки,

      – древесностружечные плиты,

      – бумага и картон,

      – обои и настенное покрытие,

      – водяные, паровые и газовые турбины,

      – части жидкостных насосов,

      – мебель,

      – сельскохозяйственные устройства: сеялки, сажалки, загрузочные устройства, оборудование для обработки и переработки молока, машины для приготовления кормов для животных;

      – оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности,

      – машины для смешивания минеральных удобрений,

      – трансмиссионные валы, коробки передач, вариаторы скорости,

      – электрические трансформаторы, генераторы, обмоточные провода и электрические проводники,

      – некоторые типы тракторов,

      – прицепы и полуприцепы.

      Кроме того, Россия запретила ввозить женские гигиенические прокладки и тампоны, а также детские пеленки и подгузники.

      Запрет фейерверков в Украине

      Во многих городах Украины использование пиротехнических средств официально запрещено из-за военных действий на востоке Украины и с целью предотвращения несчастных случаев.


      Новый год в Киеве будут отмечать без фейерверков, по крайней мере так должно быть в 2018 году

      Решение о запрете запусков фейерверков и использования другой пиротехники впервые было принято 25 декабря 2014 года. Его приняли, считая, что запуск салютов и проведение других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники противоречит нормам морали и вызывает общественное напряжение. В частности, в 2014-2017 годах такие решения приняли горсовета Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Черкасс, Луцка, Тернополя, Сум, Ивано-Франковска. Так же фейерверки запрещены в Донецкой области, а также во многих небольших городах, в частности – в Кременчуге, Мариуполе, Ирпене, Миргороде, Борисполе. Срок действия решения о запрете – до окончания военных действий на Донбассе.

      В общем, после начала российской агрессии, такие развлечения с салютами должны уйти в небытие. Несколько лет назад запрет за несанкционированный запуск фейерверков и салютов ввели несколько городских советов. Это делалось во исполнение Указа Президента о введении в действие решения Совета безопасности и обороны. Действует такой запрет и в Киеве.

      Согласно решению Киевского городского совета от 17 мая 2018 года на территории города Киева запрещено проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий. Срок действия этого решения распространяется на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
      – отметил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

      Правда, все, кто присутствовал на открытии главной ёлки страны смогли наглядно убедиться – запрет на салюты не выполняется. Даже на самом высоком уровне, поэтому неудивительно, что в ночь с 31 декабря на 1 января на улицах городов и городков будет звучать канонада салютов и фейерверков.

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      Так происходит потому, что запрет есть, а наказания фактически нет. Ведь в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях изменения, которые касались ответственности за запуск фейерверков, не вносились. Хотя в полиции могут фиксировать правонарушения, но на самом деле это делается неохотно.

      Есть ли беда в том, чтобы использовать фейерверки в период новогодних праздников – читайте здесь.

      "Запрет" на Мальдивы, или Новогодний отдых президента

      Чтобы не нарваться на очередную порцию критики, да еще и перед выборами, президент Петр Порошенко вместе с семьей решил не ехать на новогоднюю ночь на Мальдивы. 31 декабря гарант с семьей проведет в зимней резиденции "Синегора" в селе Гута на Прикарпатье.

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      Она расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Ее территория (вместе с угодьями и заповедными лесами) составляет почти 11 тысяч гектаров.


      Зимняя резиденция президента


      Зимняя резиденция президента

      На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений составляет 5 тысяч квадратных метров. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, возле президентской дачи, в 600 метрах, есть вертолетная площадка, совмещенная с основным зданием мини-автобаном.


      Зимняя резиденция президента

      Сообщается, что когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, однако в 2001-м здесь решили сделать президентскую дачу. В частности, здесь очень любил встречать Новый год президент-беглец Виктор Янукович.


      Зимняя резиденция президента

      Напомним, в прошлом Президент Украины Петр Порошенко новогодние каникулы провел на Мальдивах. Согласно информации журналистского расследования "Схем", поездка на острова стоила Порошенко не менее 500 тысяч долларов, а на питание из этой суммы было потрачено около 17 тысяч долларов. В общем все дополнительные услуги составляли 37 550 долларов.

      Такой дорогостоящий отдых очень взбудоражил украинское общество, и вспыхнул целый скандал, мол кто оплачивал эту поездку. По словам спикеров украинского гаранта, оплачивал он поездку из собственного кармана, а не говорил о своем визите на острова из соображений безопасности.

      Впоследствии появилась информация, что Порошенко со спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новогодние праздники Санкции России против Украины Санкции Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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