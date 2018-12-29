Главные новости 29 декабря: Запрет украинских товаров, запрет салютов, "запрет" на Мальдивы

Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины. С началом российской агрессии во многих городах Украины использование пиротехнических средств официально запрещено. Что грозит нарушителям? Стало известно, где Порошенко с семьей планируют встретить Новый год. Такими были главные новости 29 декабря в Украине и мире.

Россия запретила импорт украинских товаров

Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины, а соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Таким образом, Кремль отреагировал на санкции, недавно введённые против них Украиной.

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Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний. А уже 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Возвращаясь к "санкциям" против Украины, уже известно, каких товаров будут касаться новые ограничения. Как говорится на официальном сайте российского правительства, под ограничения, прежде всего, попала категория промышленных товаров, правда в списке также фигурируют сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Также в российском правительстве опубликовали перечень всех товаров из Украины, запрещённых к ввозу в Россию. Из пищевых продуктов, это, в частности:

– пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи),

– подсолнечное и льняное масло,

– мясная и рыбная продукция,

– кондитерские изделия и шоколад,

– хлеб и мучные изделия,

– консервированные и свежие овощи и фрукты,

– джемы,

– солодовое пиво,

– виноградные вина,

– этиловый спирт.

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Что касается сырья и промышленной продукции, то под удар Кремля попали:

– галька, гравий и щебень,

– известняк, доломит и другие известняковые камни,

– моющие средства и поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла),

– грелки и комбинированные грелки,

– древесностружечные плиты,

– бумага и картон,

– обои и настенное покрытие,

– водяные, паровые и газовые турбины,

– части жидкостных насосов,

– мебель,

– сельскохозяйственные устройства: сеялки, сажалки, загрузочные устройства, оборудование для обработки и переработки молока, машины для приготовления кормов для животных;

– оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности,

– машины для смешивания минеральных удобрений,

– трансмиссионные валы, коробки передач, вариаторы скорости,

– электрические трансформаторы, генераторы, обмоточные провода и электрические проводники,

– некоторые типы тракторов,

– прицепы и полуприцепы.

Кроме того, Россия запретила ввозить женские гигиенические прокладки и тампоны, а также детские пеленки и подгузники.

Запрет фейерверков в Украине

Во многих городах Украины использование пиротехнических средств официально запрещено из-за военных действий на востоке Украины и с целью предотвращения несчастных случаев.



Новый год в Киеве будут отмечать без фейерверков, по крайней мере так должно быть в 2018 году

Решение о запрете запусков фейерверков и использования другой пиротехники впервые было принято 25 декабря 2014 года. Его приняли, считая, что запуск салютов и проведение других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники противоречит нормам морали и вызывает общественное напряжение. В частности, в 2014-2017 годах такие решения приняли горсовета Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Черкасс, Луцка, Тернополя, Сум, Ивано-Франковска. Так же фейерверки запрещены в Донецкой области, а также во многих небольших городах, в частности – в Кременчуге, Мариуполе, Ирпене, Миргороде, Борисполе. Срок действия решения о запрете – до окончания военных действий на Донбассе.

В общем, после начала российской агрессии, такие развлечения с салютами должны уйти в небытие. Несколько лет назад запрет за несанкционированный запуск фейерверков и салютов ввели несколько городских советов. Это делалось во исполнение Указа Президента о введении в действие решения Совета безопасности и обороны. Действует такой запрет и в Киеве.

Согласно решению Киевского городского совета от 17 мая 2018 года на территории города Киева запрещено проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий. Срок действия этого решения распространяется на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,

– отметил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Правда, все, кто присутствовал на открытии главной ёлки страны смогли наглядно убедиться – запрет на салюты не выполняется. Даже на самом высоком уровне, поэтому неудивительно, что в ночь с 31 декабря на 1 января на улицах городов и городков будет звучать канонада салютов и фейерверков.

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Так происходит потому, что запрет есть, а наказания фактически нет. Ведь в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях изменения, которые касались ответственности за запуск фейерверков, не вносились. Хотя в полиции могут фиксировать правонарушения, но на самом деле это делается неохотно.

Есть ли беда в том, чтобы использовать фейерверки в период новогодних праздников – читайте здесь.

"Запрет" на Мальдивы, или Новогодний отдых президента

Чтобы не нарваться на очередную порцию критики, да еще и перед выборами, президент Петр Порошенко вместе с семьей решил не ехать на новогоднюю ночь на Мальдивы. 31 декабря гарант с семьей проведет в зимней резиденции "Синегора" в селе Гута на Прикарпатье.

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Она расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Ее территория (вместе с угодьями и заповедными лесами) составляет почти 11 тысяч гектаров.



Зимняя резиденция президента



Зимняя резиденция президента

На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений составляет 5 тысяч квадратных метров. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, возле президентской дачи, в 600 метрах, есть вертолетная площадка, совмещенная с основным зданием мини-автобаном.



Зимняя резиденция президента

Сообщается, что когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, однако в 2001-м здесь решили сделать президентскую дачу. В частности, здесь очень любил встречать Новый год президент-беглец Виктор Янукович.



Зимняя резиденция президента

Напомним, в прошлом Президент Украины Петр Порошенко новогодние каникулы провел на Мальдивах. Согласно информации журналистского расследования "Схем", поездка на острова стоила Порошенко не менее 500 тысяч долларов, а на питание из этой суммы было потрачено около 17 тысяч долларов. В общем все дополнительные услуги составляли 37 550 долларов.



Такой дорогостоящий отдых очень взбудоражил украинское общество, и вспыхнул целый скандал, мол кто оплачивал эту поездку. По словам спикеров украинского гаранта, оплачивал он поездку из собственного кармана, а не говорил о своем визите на острова из соображений безопасности.



Впоследствии появилась информация, что Порошенко со спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.