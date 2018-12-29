Головні новини 29 грудня: Заборона українських товарів, заборона салютів, "заборона" на Мальдіви

Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України. Із початком російської агресії у багатьох містах України використання піротехнічних засобів офіційно заборонене. Що загрожує порушникам? Стало відомо, де Порошенко з родиною планують зустріти Новий рік. Такими були головні новини 29 грудня в Україні та світі.

Росія заборонила імпорт українських товарів

Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України, а відповідну постанову уже підписав прем’єр-міністр країни Дмитро Медведєв. Таким чином, Кремль відреагував на санкції, що нещодавно ввела проти них Україна.

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Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній. А вже 26 грудня Рада національної безпеки та оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.

Повертаючись до "сакцій" проти України, вже відомо, яких товарів стосуватимуться нові обмеження. Як мовиться на офіційному сайті російського уряду, під обмеження, перш за все, потрапила категорія промислових товарів, щоправда у списку також фігурують сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

Також у російському уряді опублікували перелік усіх товарів з України, які Росія забороняє ввозити. З харчових продуктів, це, зокрема:

– пшениця та меслин (суміш пшениці та жита),

– соняшникова та лляна олія,

– м’ясна та рибна продукція,

– кондитерські вироби та шоколад,

– хліб і мучні вироби,

– консервовані та свіжі овочі та фрукти,

– джеми,

– солодове пиво,

– виноградні вина,

– етиловий спирт.

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Щодо сировини та промислової продукції, то під удар Кремля потрапили:

– галька, гравій і щебінь,

– вапняк, доломіт і інші вапнякові камені,

– мийні засоби та поверхнево-активні органічні речовини (окрім мила),

– грілки та комбіновані грілки,

– деревостружкові плити,

– папір і картон,

– шпалери та настінне покриття,

– водяні, парові та газові турбіни,

– частини рідинних насосів,

– меблі,

– сільськогосподарські пристрої: сіялки, сажалки, завантажувальні пристрої, обладнання для обробки та переробки молока, машини для приготування кормів для тварин;

– обладнання для хлібобулочної та цукрової промисловості,

– машини для змішування мінеральних добрив,

– трансмісійні вали, коробки передач, варіатори швидкості,

– електротрансформатори, генератори, обмотувальні дроти та електричні провідники,

– деякі типи тракторів,

– причепи та напівпричепи.

Крім того, Росія заборонила ввозити жіночі гігієнічні прокладки та тампони, а також дитячі пелюшки та підгузки.

Заборона феєрверків в Україні

У багатьох містах України використання піротехнічних засобів офіційно заборонене через військові дії на сході України та з метою запобігання нещасних випадків.



Новий рік у Києві відзначатимуть без феєрверків, принаймні так має бути у 2018 році

Рішення щодо заборони запуску феєрверків та використання іншої піротехніки вперше було прийняте 25 рудня 2014 року. Його ухвалили, вважаючи, що запуск салютів та проведення інших розважальних заходів з використанням піротехніки суперечить нормам моралі й викликає суспільне напруження. Зокрема, у 2014-2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Так само феєрверки заборонені на Донеччині, а також у багатьох менших містах, зокрема – у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі. Термін дії рішення про заборону – до закінчення військових дій на Донбасі.

Загалом, після початку російської агресії, такі розваги із салютами мали б піти в небуття. Кілька років тому заборону за несанкціонований запуск феєрверків та салютів запровадили декілька міських рад. Це робилось на виконання Указу Президента про введення в дію рішення Ради безпеки та оборони. Діє така заборона й у Києві.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року на території міста Києва заборонено проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів. Термін дії цього рішення поширюється на час проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,

– зазначив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Щоправда, всі, хто був присутній на відкритті головної ялинки країни змогли наочно переконатись – заборона на салюти не виконується. Навіть, на найвищому рівні, тому не дивно, що в ніч з 31 грудня на 1 січня на вулицях міст і містечок лунатиме канонада із салютів та феєрверків.

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Так відбувається через те, що заборона є, а покарання фактично немає. Адже до Кримінального, Кримінально-Процесуального й Кодексу про адміністративні правопорушення зміни, які б стосувались відповідальності за запуск феєрверків, не вносились. Хоч у поліції можуть фіксувати адмінправопорушення, але насправді це робиться неохоче.

Чи є біда у тому, щоб використовувати феєрверки у період новорічних свят – читайте тут.

"Заборона" на Мальдіви, або Новорічний відпочинок президента

Аби не нарватись на чергову порцію критики, та ще й перед виборами, президент Петро Порошенко разом із сім'єю вирішив не їхати на новорічну ніч на Мальдіви. Натомість 31 грудня гарант із сім'єю проведе у зимовій резиденції "Синьогора" в селі Гута на Прикарпатті.

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Вона розташована за 60 кілометрів від Івано-Франківська. Її територія (разом з угіддями і заповідними лісами) складає майже 11 тисяч гектарів.



Зимова резиденція президента



Зимова резиденція президента

На території є ресторан, канатна дорога і розплідник з тваринами. За деякими даними, загальна площа всіх приміщень сягає 5 тисяч квадратних метрів. Навпроти резиденції розташований великий став з коропами і фореллю, там же плавають дикі качки. Окремо стоїть православна каплиця. До речі, біля президентської дачі, в 600 метрах, є вертолітний майданчик, поєднаний з основною будівлею міні-автобаном.



Зимова резиденція президента

Повідомляється, що колись "Синьогора" був відомчим санаторієм, проте у 2001-му тут вирішили зробити президентську дачу. Зокрема, тут дуже любив зустрічати Новий рік президент-втікач Віктор Янукович.



Зимова резиденція президента

Нагадаємо, минулоріч Президент України Петро Порошенко новорічні канікули провів на Мальдівах. Згідно з інформацією журналістського розслідування "Схем", поїздка на острови коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів.



Такий дороговартісний відпочинок дуже розбурхав українське суспільство, і спалахнув цілий скандал, мовляв хто оплачував цю поїздку. За словами речників українського гаранта, оплачував він поїздку із власної кишені, а не говорив про свій візит на острови із міркувань безпеки.



Згодом з'явилася інформація, що Порошенко із супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами та не проходити паспортний і митний контроль.