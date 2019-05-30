Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Ровненской области, погибли все 4 члена экипажа. Верховная Рада не проголосовала за отставку Гройсмана. В Будапеште затонул катер с туристами. Зеленский расширил полномочия НАБУ. В Украине появятся новые воинские звания – они будут соответствовать стандартам НАТО. Такими были главные новости четверга, 30 мая, в Украине и мире.

Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине

Военный вертолет Ми-8 упал в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Вертолет загорелся во время тренировочного полета, весь экипаж погиб.

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Погибшими были военнослужащие 16-й отдельной бригады, которая базируется в Бродах на Львовщине. В области объявили день траура.

Парни были совсем молодыми:

Игорь Мазепа – командир 16-й отдельной бригады, 40 лет

Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, 25 лет

Владислав Попенко – летчик-штурман, 25 лет

Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, 28 лет

Военные имели большой опыт, они неоднократно участвовали в миротворческих операциях. Погибшие осуществляли ночной полет и были без очков и ночного видения. Одна из версий катастрофы – техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все подробности катастрофы читайте в нашем материале по ссылке.

Смотрите видео о крушении вертолета Ми-8 На Ровненщине:

Гройсман остаётся

Владимиру Гройсману не удалось уйти в отставку. Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия.

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Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали. Кто как голосовал – читайте у нас на сайте.

Правительство Гройсмана будет работать, как и раньше, вплоть до первого заседания новой Рады. Но есть один нюанс – работая премьером, Гройсман не сможет вести агитацию. Поэтому если он хочет баллотироваться – должен взять отпуск.

Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016-ого. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

Реформы, которые удалось запустить за это время:

пенсионная реформа – введение накопительного уровня;

медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;

образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";

децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;

упрощение предоставления административных услуг.

Но были и провалы:

внедрение формулы "Роттердам+" по закупке угля;

"консервация" земельной реформы;

скандалы в Государственной фискальной службы (суд над Романом Насировым).



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В Будапеште затонул катер с туристами

Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии. На борту "Русалки" находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семь человек погибли, семерых спасли, еще 21 человека ищут до сих пор.

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Судно столкнулось с теплоходом, перевернулось и затонуло. Ни один из пассажиров не имел спасательного жилета. Кроме того, капитан теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с катером, – украинец. У него большой опыт работы. Обвинений никому еще не предъявили.

В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео:

Зеленский расширил полномочия НАБУ

Президент Украины поручил МИД обеспечить НАБУ возможностью самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений.

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Это означает, что работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи. К слову, пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты, сообщил лидер организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В результате ГПУ не только всячески такую работу блокировала, но и банально предупреждала фигурантов дел НАБУ. Луценко лично ездил по миру, рассказывая, что работать надо только через них. В отдельных случаях НАБУ удавалось обходить эту стену, но это были исключения,

– написал Шабунин в Facebook.

Новые воинские звания

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО.

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Закон должен ввести новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО; повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Как будут звучать воинские звания после смены названий?

Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик. Их заменят – мичман, старший мичман;

Появятся новые звания – рекрут, штаб-сержант вместо штаб-старшина;

Мастер-сержант и главный мастер-сержант вместо корабельных старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;

Сержантский и старшинский состав поделят на младший и старший состав.

Что еще предусматривает закон – читайте в нашем материале по ссылке.