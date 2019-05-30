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      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана

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      Новости Украины сегодня 30 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 30 мая / Коллаж 24 канала

      Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Ровненской области, погибли все 4 члена экипажа. Верховная Рада не проголосовала за отставку Гройсмана. В Будапеште затонул катер с туристами. Зеленский расширил полномочия НАБУ. В Украине появятся новые воинские звания – они будут соответствовать стандартам НАТО. Такими были главные новости четверга, 30 мая, в Украине и мире.

      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине

      Военный вертолет Ми-8 упал в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Вертолет загорелся во время тренировочного полета, весь экипаж погиб.

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      Погибшими были военнослужащие 16-й отдельной бригады, которая базируется в Бродах на Львовщине. В области объявили день траура.

      Парни были совсем молодыми:

      • Игорь Мазепа – командир 16-й отдельной бригады, 40 лет
      • Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, 25 лет
      • Владислав Попенко – летчик-штурман, 25 лет
      • Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, 28 лет

      Военные имели большой опыт, они неоднократно участвовали в миротворческих операциях. Погибшие осуществляли ночной полет и были без очков и ночного видения. Одна из версий катастрофы – техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все подробности катастрофы читайте в нашем материале по ссылке.

      Смотрите видео о крушении вертолета Ми-8 На Ровненщине:

      Гройсман остаётся

      Владимиру Гройсману не удалось уйти в отставку. Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия.

      Читайте также: Гройсман не идёт в отставку: что будет дальше с правительством

      Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали. Кто как голосовал – читайте у нас на сайте.

      Правительство Гройсмана будет работать, как и раньше, вплоть до первого заседания новой Рады. Но есть один нюанс – работая премьером, Гройсман не сможет вести агитацию. Поэтому если он хочет баллотироваться – должен взять отпуск.

      Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016-ого. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

      Реформы, которые удалось запустить за это время:

      • пенсионная реформа – введение накопительного уровня;
      • медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;
      • образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";
      • децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;
      • упрощение предоставления административных услуг.

      Но были и провалы:

      • внедрение формулы "Роттердам+" по закупке угля;
      • "консервация" земельной реформы;
      • скандалы в Государственной фискальной службы (суд над Романом Насировым).

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      В Будапеште затонул катер с туристами

      Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии. На борту "Русалки" находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семь человек погибли, семерых спасли, еще 21 человека ищут до сих пор.

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      Судно столкнулось с теплоходом, перевернулось и затонуло. Ни один из пассажиров не имел спасательного жилета. Кроме того, капитан теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с катером, – украинец. У него большой опыт работы. Обвинений никому еще не предъявили.

      В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео:

      Зеленский расширил полномочия НАБУ

      Президент Украины поручил МИД обеспечить НАБУ возможностью самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений.

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      Это означает, что работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи. К слову, пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты, сообщил лидер организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      В результате ГПУ не только всячески такую работу блокировала, но и банально предупреждала фигурантов дел НАБУ. Луценко лично ездил по миру, рассказывая, что работать надо только через них. В отдельных случаях НАБУ удавалось обходить эту стену, но это были исключения,
      – написал Шабунин в Facebook.

      Новые воинские звания

      Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО.

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      Закон должен ввести новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО; повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

      Как будут звучать воинские звания после смены названий?

      • Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик. Их заменят – мичман, старший мичман;
      • Появятся новые звания – рекрут, штаб-сержант вместо штаб-старшина;
      • Мастер-сержант и главный мастер-сержант вместо корабельных старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;
      • Сержантский и старшинский состав поделят на младший и старший состав.

      Что еще предусматривает закон – читайте в нашем материале по ссылке.

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      Теги: Верховная Рада Владимир Зеленский Аварии и ДТП Новости Украины Законодательство НАТО Вооруженные силы Украины Петр Порошенко НАБУ Южная Корея Транспорт Водный транспорт Авария судна в Будапеште Венгрия Владимир Гройсман Катастрофа Жертвы авиация Ровно Крушение Ми-8 в Ровенской области Новости политики
      Источник: 24 канал
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