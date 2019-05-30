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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Головні новини 30 травня: авіакатастрофа на Рівненщині та продовження прем'єрства Гройсмана

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      Новини України сьогодні 30 травня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 30 травня / Колаж 24 каналу

      Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи на Рівненщині, загинули всі 4 членів екіпажу. Верховна Рада не проголосувала за відставку Гройсмана. У Будапешті затонув катер з туристами. Зеленський розширив повноваження НАБУ. В Україні з’являться нові військові звання – вони відповідатимуть стандартам НАТО. Такими були головні новини четверга, 30 травня, в Україні та світі.

      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині

      Військовий вертоліт Мі-8 впав за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Вертоліт загорівся під час тренувального польоту, весь екіпаж загинув.

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      Загиблими були військовослужбовці 16-ї окремої бригади, що базується у Бродах на Львівщині. В області оголосили день жалоби.

      Хлопці були зовсім молоді:
      • Ігор Мазепа – командир 16-ї окремої бригади, 40 років
      • Павло Дацюк – бортовий авіаційний технік, 25 років
      • Владислав Попенко – льотчик-штурман, 25 років
      • Василь Романюк – бортовий авіаційний технік-інструктор, 28 років

      Військові мали великий досвід, вони неодноразово брали участь у миротворчих операціях. Загиблі здійснювали нічний політ і були без окулярів і нічного бачення. Одна з версій катастрофи – технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Усі подробиці катастрофи читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      Дивіться відео про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині:

      Гройсман залишається

      Володимиру Гройсману не вдалось піти у відставку. Верховна Рада не підтримала рішення прем'єра скласти свої повноваження.

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      Попри те, що більшість депутатів проголосували "за", необхідних 226 голосів так і не набрали. 97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували. Хто як голосував – читай у нас на сайті.

      Уряд Гройсмана працюватиме, як і раніше, аж до першого засідання нової Ради. Але є один нюанс – працюючи прем’єром, Гройсман не зможе вести агітацію. Тож якщо він хоче балотуватися – мусить взяти відпустку.

      Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка.

      Реформи, які вдалось запустити за цей час:

      • пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;
      • медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;
      • освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";
      • децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;
      • спрощення надання адміністративних послуг.

      Але були й провали:

      • впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;
      • "консервація" земельної реформи;
      • скандали у Державній фіскальній служби (суд над Романом Насіровим).

      прем'єри час на посаді
      Хто з прем'єрів був найдовше на посаді: інфографіка

      У Будапешті затонув катер з туристами

      Туристичний катер затонув увечері 29 травня. Інцидент стався в центрі міста біля будівлі парламенту Угорщини. На борту "Русалки" перебувало 33 туристи з Південної Кореї та двоє членів екіпажу. Семеро людей загинули, сімох врятували, ще 21 людину шукають досі.

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      Судно зіткнулося з теплоходом, перекинулося і затонуло. Жоден з пасажирів не мав рятувального жилета. Окрім того, капітаном теплохода "Viking Sygin", який зіткнувся з катером, є українець. У нього великий досвід роботи. Звинувачень нікому ще не пред’явили.

      У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео:

      Зеленський розширив повноваження НАБУ

      Президент України доручив МЗС забезпечити НАБУ можливістю самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами в розслідуванні корупційних злочинів.

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      Це означає, що працівники НАБУ можуть безпосередньо спілкуватися з міжнародними партнерами, а не передавати або отримувати запити про допомогу. До слова, п’ятий президент Петро Порошенко блокував реалізацію цього закону 3 роки, не дозволяючи МЗС інформувати відповідні міжнародні інститути, повідомив лідер організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

      В результаті ГПУ не лише усіляко таку роботу блокувала, а й банально попереджала фігурантів справ НАБУ. Луценко особисто їздив по світу, розповідаючи, що працювати треба лише через них. В окремих випадках НАБУ вдавалося обходити цю стіну, але це були винятки,
      – написав Шабунін у Facebook.

      Нові військові звання

      Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону про реформу звань в армії. Згідно з реформою, звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО.

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      Закон має впровадити нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ у відповідності до еквівалентної колонки НАТО; підвищити статус сержантів і старшин, запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

      Як звучатимуть військові звання після зміни назв?

      • Скасовуються військові звання прапорщик, старший прапорщик. Їх замінять на – мічман, старший мічман;
      • З’являться нові звання – рекрут, штаб-сержант замість штаб-старшина;
      • Майстер-сержант та головний майстер-сержант замість корабельних старший майстер-старшина, головний майстер-старшина;
      • Сержантський і старшинський склад поділять на молодший і старший склад.

      Що ще передбачає закон – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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      Теги: Новини України Рівне авіація Володимир Зеленський Законодавство Аварії та ДТП Новини політики Верховна Рада НАТО Збройні сили України Петро Порошенко НАБУ Південна Корея Транспорт Водний транспорт Аварія судна в Будапешті Угорщина Володимир Гройсман Катастрофа Жертви Катастрофа Мі-8 на Рівненщині
      Джерело: 24 канал
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