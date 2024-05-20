В Офисе Президента назвали главную проблему относительно Саммита мира
Первый Глобальный саммит мира будет проходить 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Сегодня проходят переговоры с государствами. Президент Украины Владимир Зеленский лично приглашает мировых лидеров.
Главная проблема сейчас – увеличить количество стран, которые должны присоединиться к обсуждению тезисов, которые прописаны в формуле мира. Об этом 24 Каналу заявил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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"Сегодня проходят переговоры на разных уровнях. Президент лично приглашает руководителей различных государств. Это еще будет занимать определенное время. Главная проблема сегодня – увеличить количество стран, которые должны присоединиться к обсуждению основных тезисов, которые прописаны в формуле мира", – объяснил он.
Три фундаментальные вещи
Михаил Подоляк отметил, что нужно, чтобы относительно Саммита мира было зафиксировано три фундаментальные вещи. Прежде всего говорится о количестве участников. Желательно, чтобы присутствовали, в частности, страны Глобального Юга.
Для того, чтобы с нейтральными странами проговорить концепцию международного права как такового. Потому что Россия ее обнулила. На сегодня не существует никакого международного права. Это все, как мне представляется, имеет вид фикции,
– подчеркнул чиновник.
Второй момент – очень важно зафиксировать, что такое правила, что такое справедливый мир. И третий – обсудить, что Россия все еще продолжает спокойно себя чувствовать на глобальном рынке, а санкции не работают в полном объеме.
"Страна-агрессор имеет доходы, возможность торговать с любыми странами. Санкции работают не в полном объеме. Если это не будет исправлено, то Россия показывает пример для других стран, что можно нарушать любые правила, а ответственности за это не будет", – отметил советник председателя ОПУ.
Саммит мира: главное
- В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, уже в июне должен состояться первый Саммит мира. Он будет проходить 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, который расположен недалеко от швейцарского города Люцерн. В нем примут участие от 80 до 100 стран.
- Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает, что его участники вместе составят план действий по трех пунктах. Речь идет о свободном судоходстве, ядерной и энергетической безопасности, обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.
- Известно, что из 160 стран и организаций, приглашенных на Глобальный саммит мира в Швейцарию, свое участие пока подтвердили 50. Однако Китай свое участие в мероприятии пока не подтвердил.