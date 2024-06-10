Путину это очень не нравится: почему диктатор боится Саммита мира

Российский глава Владимир Путин чрезвычайно боится Глобального саммита мира в Швейцарии. На мероприятии действительно будут обсуждать несколько пунктов из украинской "формулы мира", но на данный момент они не предусматривают окончания войны.

Диктатора тревожит то, что Украина будет "первой скрипкой". Ему принципиально важно не допустить дипломатических успехов президента Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Путин пытается сорвать Саммит мира

По словам российского оппозиционного политика, Путину не нравится то, что Украина становится частью большого политического процесса и занимает в нем важное место. С одной стороны, диктатор называет Зеленского "нелегитимным". С другой – более сотни стран съезжаются на Глобальный саммит мира. Для Путина – это поражение.

Саммит – это прежде всего легитимизация Зеленского в глазах цивилизованного мира. Поэтому Путину это не нравится, потому что нарушает его концепцию. Он не может исключить Украину из этих раскладов, если цивилизованный мир ее признает,

– подчеркнул Гарри Каспаров.

По его убеждению, мнения африканских диктаторов не должны интересовать украинское руководство. Он считает, что ресурсы, которые Украина тратила на то, чтобы "нейтральные" страны в ООН не проголосовали за Путина, можно было применить эффективнее. К примеру, Израиль продолжает бороться, но не уделяет внимания всяким голосованиям.

Войну так не выиграют. Эти голосования никому не нужны, поскольку об ООН уже все знаем – об их действиях и прочее. Также о том, как ООН ведет себя в отношении войны ХАМАС против Израиля. Это еще одна демонстрация, что войну надо выигрывать иначе. А не пытаться склонить на свою сторону группу коррумпированных диктаторов,

– отметил чемпион мира по шахматам.

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