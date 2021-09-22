Глуповатая версия, – Мендель о якобы ссоре между Ермаком и Шефиром
Источник:24 канал
После обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира пророссийские силы распространяли версию о том, что покушение якобы заказал Андрей Ермак из-за ссоры между ними. Однако такая версия является "глуповатой".
Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказала бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Как она отметила, Ермак и Шефир неофициально являются "ближайшими советниками" Владимира Зеленского.
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Команду Зеленского хотят рассорить
По словам Мендель, президент полагается на Ермака и Шефира. Они были с ним с начала построения команды и имеют достаточно опыта, чтобы давать рекомендации по многим вопросам.
Это люди, которые работают вместе с Зеленским круглосуточно.
Если мы говорим об этой конспирологии, то это такая запущенная "утка", чтобы пытаться рассорить команду президента, но она настолько глупая, что это просто не может повлиять на отношения в команде,
– подчеркнула бывшая пресс-секретарь президента.
Мендель отметила, что Зеленский имеет довольно демократические подходы к принятию решений, поэтому это нормально, если в команде есть какие-то несогласия. Однако это не обязательно касается Ермака и Шефира.
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Программа "Что это было?" с Сергеем Лещенко: смотрите видео
Обстрел автомобиля Шефира: коротко
- Автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли 22 сентября. В машину выпустили не менее 10 пуль.
- Шефир отделался испугом. Водителя авто ранили, поэтому его были вынуждены прооперировать.
- Владимир Зеленский связывает покушение на Шефира с изменениями в государстве. Президент считает, что это является одной из версий обстрела авто, в котором ехал его помощник.
- Правоохранители обнародовали основные версии покушения на Шефира. Одной из них является дестабилизация политической ситуации в стране.