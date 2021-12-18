Годами работал над образом, – Кива говорит, что намеренно трогал себя в Раде

Илья Кива решил объяснить свои скандальные действия. Например – почему трогал свои гениталии в парламенте. Нардеп утверждает, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

Политик говорит, что многие годы работал над соответствующим образом. Все якобы для того, чтобы увеличить свою узнаваемость среди украинцев.

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Кива хочет "наполнить фамилию смыслом"

Нардеп заверил, что у него есть четкий план, которого он уже давно пытается придерживаться. Его первый этап заключался в том, чтобы "стать понятным и узнаваемым" для общества. Теперь же скандальный политик намерен "наполнить свою известную фамилию содержанием".

Хайп мне нужен был только для того, чтобы меня знали. А как по-другому? Иначе надо было бы платить деньги, чтобы привлекать СМИ,

– убежден Кива.

Что еще политик говорит о своем образе

Политик считает, что ему удалось сформировать образ "узкого, твердолобого, наглого, самоуверенного и самовлюбленного человека". Говорит, что этому подыгрывала, в частности, и его внешность. "Посмотрите на меня: яркая широкая челюсть, сломанный нос, разбитые бровные дуги, лысый, крепкий", – подчеркнул Кива. И добавил, что из-за этого на него, мол, легко приклеить ярлык "тупицы или быка".

Мне нужен был скандал, – Кива

Народный депутат заверил, что для того, чтобы соответствовать определенному образу, он нуждался в скандальных ситуациях. Мол, именно поэтому были и маски Джокера, и "поправление члена" и псевдозвонки Жириновскому.

Вся эта чехарда позволяла мне находиться всегда на первых позициях в информационном поле страны,

– настаивал на своем Кива.

Какими действиями ранее отличился нардеп