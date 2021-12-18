Годами работал над образом, – Кива говорит, что намеренно трогал себя в Раде
Источник:"Телеграф"
Илья Кива решил объяснить свои скандальные действия. Например – почему трогал свои гениталии в парламенте. Нардеп утверждает, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.
Политик говорит, что многие годы работал над соответствующим образом. Все якобы для того, чтобы увеличить свою узнаваемость среди украинцев.
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Кива хочет "наполнить фамилию смыслом"
Нардеп заверил, что у него есть четкий план, которого он уже давно пытается придерживаться. Его первый этап заключался в том, чтобы "стать понятным и узнаваемым" для общества. Теперь же скандальный политик намерен "наполнить свою известную фамилию содержанием".
Хайп мне нужен был только для того, чтобы меня знали. А как по-другому? Иначе надо было бы платить деньги, чтобы привлекать СМИ,
– убежден Кива.
Что еще политик говорит о своем образе
Политик считает, что ему удалось сформировать образ "узкого, твердолобого, наглого, самоуверенного и самовлюбленного человека". Говорит, что этому подыгрывала, в частности, и его внешность. "Посмотрите на меня: яркая широкая челюсть, сломанный нос, разбитые бровные дуги, лысый, крепкий", – подчеркнул Кива. И добавил, что из-за этого на него, мол, легко приклеить ярлык "тупицы или быка".
Мне нужен был скандал, – Кива
Народный депутат заверил, что для того, чтобы соответствовать определенному образу, он нуждался в скандальных ситуациях. Мол, именно поэтому были и маски Джокера, и "поправление члена" и псевдозвонки Жириновскому.
Вся эта чехарда позволяла мне находиться всегда на первых позициях в информационном поле страны,
– настаивал на своем Кива.
Какими действиями ранее отличился нардеп
- В октябре 2019 года журналисты зафиксировали на видео, как Кива трогал свои гениталии. "Ну, мужчина поправил член, и что?" – отреагировал он на то, что эти кадры обнародовали.
- Впоследствии скандальный нардеп пришел в парламент в маске Джокера. Дмитрий Разумков, который тогда был спикером Верховной Рады, заявил в ответ, что нардепы "не боятся резиновых масок".
- Уже в начале 2020 года политика застали за якобы перепиской с россиянином Жириновским. Впрочем, у депутата Госдумы заявили, что даже не знают, кто такой Кива.