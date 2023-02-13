Активизируются ближе к 24 февраля: где россияне будут пытаться атаковать
К годовщине полномасштабного вторжения остается высоким риск продвижения врага в трех направлениях. Речь идет о начале наступательных действий с временно оккупированных территорий.
Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, кое-где россияне будут создавать иллюзию активизации войск.
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Чего следует ожидать
Александр Коваленко объяснил, что о наступательных возможностях врага следует говорить в контексте Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений. Они приоритетны для российских оккупантов.
"Они накопили там ресурс достаточный для этого", – подчеркнул он.
По его мнению, исключением является район Угледара. Из-за желания быстро захватить территорию враг практически нивелировал все те силы, которые имел там.
"Этот потенциал был в два раза больше, чем в ноябре 2022 года, когда они пытались также, используя свою морскую пехоту, оккупировать Угледар", – рассказал он.
Коваленко сосредоточил внимание, что сейчас можно говорить о временной паузе в этом направлении.
Ближе к 24 февраля они существенно активизируют свои деяния по всей полосе фронта, но не по всей полосе фронта общемасштабно, а только в каждом плацдарме на какой-то локации,
– прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Речь идет о Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Александр Коваленко объяснил, что готовит враг к 24 февраля: смотрите видео
Что готовят россияне
Александр Коваленко рассказал, что россияне планируют на некоторых участках только имитировать наступательные действия, а на некоторых действительно продвигаться вперед.
Донецкая область: Бахмут, Авдеевка, Угледар. Луганщина: самые опасные локации Сватово и Кременная – именно из них может происходить наступление,
– подчеркнул он.
По его мнению, что касается Запорожской области, то там, скорее всего, до 24 февраля будет имитация активизации сил в направлении Орехового и Гуляйполя.
Кроме этого, не следует выбрасывать тот факт, что оккупанты смогут к годовщине начала полномасштабного вторжения накопить и очередной боекомплект для ракетного удара по территории Украины.
"Они могут даже это одновременно сделать: и удары, и активизацию всех наступательных действий", – объяснил он.
Однако у России нет ресурса для того, чтобы осуществлять наступательные действия ни в направлении северного плацдарма, ни с территории Беларуси. Ибо на этих территориях отсутствует ударная группировка.
Как можно оценивать силы врага
Коваленко добавил, что потеря техники россиянами во время противостояния с ВСУ очень болезненна для них из-за дефицита вооружения.
У них серьезные проблемы именно с обеспечением подразделений необходимой штатной комплектацией техники,
– подчеркнул он.
По его мнению, причина поражения оккупантов на определенных участках фронта заключается именно в недостатке техники.
"Возле Угледара такие большие потери, потому что не хватало артиллерии, которая не могла осуществлять полноценную поддержку подразделений, а подразделения не имели достаточного количества штатной комплектации", – сосредоточил внимание он.
Александр Коваленко объяснил, что нехватка средней и легкой бронированной техники у врага влияет на гибель личного состава.
Потери врага: основное
- В последние недели враг усилил наступательные действия накануне годовщины с начала полномасштабного вторжения. Очевидно, руководство вражеского государства планирует достичь хоть каких-то "успехов" на поле боя, потому и бросает на гибель и уничтожение так много воинов личного состава и техники.
- Как отмечают эксперты, Путин отдал приказ любой ценой выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако вряд ли "второй армии мира" удастся претворить в жизнь эти планы, ведь сейчас им не удается штурмовать Бахмут и Угледар.
- Кстати, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что украинские военные разбили вблизи Угледара Донецкой области "элитную" 155-ю бригаду морской пехоты России.