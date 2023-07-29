Свечи, фото и слезы: в Киеве почтили память погибших в теракте в Еленовке

В Киеве на Майдане Независимости 29 июля состоялось чествование памяти погибших в результате теракта в колонии в Еленовке. Там Россия убила более 50 украинских героев, в основном азовцев.

Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, когда военные спали. Год спустя родные и близкие собрались в столице, чтобы почтить память погибших Героев. Что там происходило – читайте в тексте 24 Канала.

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Как родные чтили память погибших Героев

Родные и близкие погибших в Еленовке Героев принесли на Майдан Независимости фотографии погибших военных, зажгли свечи скорби и памяти.



Родные принесли фото погибших в Еленовке Героев / Фото Валентины Полищук

Также Майдан фактически устелили флагами Украины и флагами Организации украинских националистов (ОУН).



Люди принесли флаги в память о погибших в Еленовке / Фото Валентины Полищук

Люди принесли плакат с надписью "Азов", ведь преимущественно азовцев цинично запланировала убить Россия.



Россия целенаправленно собрала азовцев в одном бараке / Фото Валентины Полищук

В том бараке был ранен и выжил боец бригады "Азов" Кирилл Масалитин с позывным "Масло". Он в комментарии 24 Каналу напоминал, что администрация колонии 27 июля объявила списки тех, кого переведут в новый барак в промзоне колонии.

У нас было две мысли: или, возможно, на какой-то обмен, или переведут в другие колонии… Было непонятно – большая очень "партия", 200 человек. Это не вселяло надежды,

– вспоминал боец.

В ночь с 28 на 29 июля их взорвали. Военный запомнил несколько взрывов и работу вражеских "Градов". Когда вышел на улицу, все горело, все кричали, ужас, что происходило.



Россия целенаправленно убила в бараке азовцев / Фото Валентины Полищук

Так, через год Офис Генерального прокурора идентифицировал тела 41 погибшего.

Россия убила более 50 украинских Героев в Еленовке / Фото Валентины Полищук

Всего назначено 57 экспертиз. Согласно данным Службы безопасности Украины, идентифицировали 52 из 59 тел.



Кремль убил украинских Героев / Фото Валентины Полищук

До сих пор родные защитников ищут способы расследовать теракт россиян и привлечь виновных к ответственности. Ведь Россия нарушила международные конвенции, в том числе и о защите военнопленных.



Родные пытаются рассказывать миру о теракте в Еленовке / Фото Валентины Полищук

Для этого родственники убитых и пострадавших пленников объединились в организацию Olenivka Families Community. Они делают все, что могут рассказать о преступлении России международному сообществу.

Это нужно для того, чтобы провести надлежащее расследование и привлечь к ответственности виновных в массовой казни украинских военнопленных.



Родные почтили память погибших в Еленовке / Фото Валентины Полищук



Приносили свечи даже дети / Фото Валентины Полищук



До сих пор не удалось идентифицировать всех погибших / Фото Валентины Полищук

Служба безопасности Украины сообщила, что продолжается процесс идентификации 7 тел украинских военных. Руководитель 3-го управления Главного следственного управления СБУ Сергей Шевченко объяснял, что в рамках расследования назначено более 200 различных экспертиз, в частности, судебно-медицинских, биологических, взрывотехнических и других.



До сих пор не установлены имена всех погибших / Фото Валентины Полищук

В преддверии годовщины трагедии, 25 июля 2023 года, глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Россия соврала, обвинив Украину в обстреле Еленовской колонии из американских реактивных установок HIMARS. По его словам, обстоятельства трагедии до сих пор неясны.

Следует заметить, что миссия ООН по теракту в Еленовке работала в течение 5 месяцев. Дальше ее распустили.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 28 июля 2023 года призвал Организацию Объединенных Наций возобновить миссию по расследованию теракта в Еленовке.

Мы продолжаем настаивать, чтобы миссия по трагедии в Еленовке была возобновлена – Организацией Объединенных Наций, и чтобы представители этой миссии прибыли в Украину,

– заявил Лубинец.