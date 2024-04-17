Коммуникации с Кремлем нет: как Запад может использовать приезд россиян на торжества во Франции

Франция пригласила Россию принять участие в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников Нормандии. Однако лично Владимир Путин не был приглашен из-за войны в Украине, которую развязал Кремль.

Россию пригласили на это событие, как пояснили организаторы, из-за "чествования самоотверженности и самопожертвования советских народов, а также вклад Советского Союза в победу 1945 года". Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что Россия официально считается наследницей Советского Союза. Москва, имея этот статус, спекулирует и манипулирует им.

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Несправедливое приглашение

Россия еще с 1991 года приложила колоссальные усилия для того, чтобы в представлении многих европейцев, а также развитых демократических стран по всему миру, победа Советского Союза во Второй мировой войне превратилась в победу России.

Россияне проводили простую параллель, что Советский Союз равен Россия, и воевали не советские люди, а россияне. К большому сожалению, им удалось этот стереотип навязать. Он доминирует и до сегодняшнего дня во многих европейских странах и в определенной степени даже в США,

– отметил политолог.

Следствием внедрения этого стереотипа, по его мнению, и является приглашение России на торжества во Францию как представительницы бывшего Советского Союза, которая "осуществила весомый вклад в победу над нацизмом".

Однако было бы справедливым пригласить на это мероприятие представителей 15 бывших республик, которые входили в состав СССР. Если же приглашать их, например, по уровню вклада в победу или потерь, то Россия будет ни на первом, ни на втором месте.

Как раз Беларусь и Украина понесли наибольшие потери во время Второй мировой войны. Это признавалось в советской историографии,

– уверен Рейтерович.

Россиянам, наверное, не очень хочется посещать Францию, поскольку Путин туда поехать не может. Однако, по словам политолога, отказаться также не приемлемо.

Могут выдвинуть требования

Неслучайно это приглашение произошло накануне мирной конференции в Швейцарии. Вероятно, если на торжества во Францию приедет, скорее всего, глава МИД России Сергей Лавров, то с ним за закрытыми дверями западные партнеры смогут переговорить, в частности, по поводу мирной конференции.

"Возможно России выдвинут какие-то требования, или озвучат позицию европейских стран относительно того, что будет дальше происходить. На сегодня у Запада коммуникации с Кремлем нет. Поэтому возможно есть идея использовать это событие для того, чтобы провести переговоры россиянами. Однако неизвестно, поедут ли они на торжества во Францию", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

. Высадка союзников в Нормандии – это морская десантная операция США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии, которая состоялась во время Второй мировой войны. Она началась 6 июня 1944 года и стала крупнейшей в военной истории операцией, поскольку к концу дня на побережье находилось 156 тысяч военных. Высадка союзнических войск на побережье Франции позволила открыть второй фронт в Европе. СССР не принимал непосредственного участия в этой операции. Торжества по случаю ее 80-летия состоятся 6 июня 2024 года.

Что известно о приглашении России на торжества во Франции