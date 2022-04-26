Годовщина Чернобыля: ГСЧС в видео напомнила, как Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы

Спасатели в годовщину Чернобыльской трагедии вспомнили, как Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы. Речь идет о времени, когда оккупанты захватили атомную электростанцию.

Спасатели в коротком видео припомнили, как это было. Кстати, со времени катастрофы прошло 36 лет – 26 апреля 1986 года в 01:23:47 на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС взрыв разрушил реактор.

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В годовщину Чернобыля спасатели вспомнили действия оккупантов в 2022 году

Помним о радиационной трагедии на нашей земле! Почтим подвиг ликвидаторов! Не допустим новой катастрофы, вызванной "русским миром". Слава Украине!

– написали спасатели.

Работники ГСЧС также опубликовали короткий ролик о трагедии на ЧАЭС и действиях оккупантов в 2022 году:

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В память о Чернобыльской трагедии видео было опубликовано также в оперативном командовании "Юг". Там напомнили, что 26 апреля – День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

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Кстати, оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля и покинули ее только 31 марта.

Во время пребывания там они рыли окопы в "Рыжем лесу" который наиболее поражен радиацией в зоне Чернобыля. Враги получили облучение и после освобождения ЧАЭС отправились сразу в Центр радиационной медицины в белорусском Гомеле.

Также во время их пребывания на станции оккупанты выключили свет и вся техника работала на генераторах. Кроме того, несмотря на сознательный риск, использовали Чернобыльскую зону для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещения командных пунктов российских войск.

Чернобыль в цифрах / Инфографика 24 канала