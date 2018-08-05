Голливудский сексизм: Эмилия Кларк и Лина Хиди рассказали о кастингах в короткометражку

В Сети опубликовали короткометражный комедийный фильм "Leading Lady Parts", который рассказывает о гендерном и расовом неравенстве в киноиндустрии.

В первой серии видео рассказывается о голливудских кастингах, на которых актрис заставляют улыбаться, быть "сексуальными, но невинными, худыми, но с формами", просят накраситься или раздеться, быть моложе и "белее".

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В первом эпизоде роли сыграли Эмилия Кларк, Фелисити Джонс, Стэйси Мартин, Лина Хиди, Джемма Чен, а также Том Хиддлстон и другие.

Режиссером фильма стала Джессика Суэйл, а продюсером проекта "Leading Lady Parts" является Джемма Артертон. Она рассказала, что источником вдохновения для нее стало движение "Time's Up" (защита женщин от сексуальных домогательств и дискриминации).

По словам актрис, которые приняли участие в съемках, они встречали подобное отношение на прослушиваниях – от них требовали раздеться или сбросить вес.

Так, в финале главную роль отдают белому мужчине.

Смотрите видео: короткометражка "Leading Lady Parts"