Голодомор в цифрах: мертвые и нерожденные, геноцид и его признание в мире

Голодомор 1932–1933 годов повлек гибель миллионов украинцев. То, что украинский народ терпел от сталинской власти, не заживает веками. Свидетели страшного геноцида, которым чудом удалось выжить, до сих пор ощущают на себе его страшные последствия. Голодомор забрал у них семьи.

В те годы умерли миллионы. Сотни тысяч не родились. Об ужасном и смертоносном времени до сих пор вспоминает весь мир. В рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений" мы подготовили материал, в котором собрали самые важные цифры, демонстрирующие масштабность геноцида против украинской нации.

Важно "Детей заживо бросали в яму с мертвецами": ужасающая история села Писаревка, пережившего Голодомор

Сколько времени длился Голодомор

Когда исследователи говорят о Голодоморе 1932–1933 годов, то говорится о конце лета 1932 года и начале лета 1933 года. Именно в этот период Украина потеряла миллион населения.

Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. Тогда от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.

В скольких областях людей морили голодом

Геноцид сталинской власти против украинцев охватил весь Центр, Юг, Север и Восток современной Украины. Он также бушевал на Кубани, где проживало украинское население. Хотя в то время Кубань входила в состав РСФСР, но по языку, культуре, традициям была украинской. На территории Кубани проживали почти 1,5 миллиона украинцев, которые составляли 75% ее населения. Масштабный голод охватил и Северный Кавказ и Поволжье, где также проживали украинцы.

Больше всего жертв было на территории тогдашней Харьковской и Киевской областей. Сейчас еще Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская и Житомирская области. Там погибли 52,8% жертв геноцида. Смертность населения там превышала средний уровень в 8–9 раз.

В Винницкой, Одесской и Днепровской областях уровень смертности был больше в 5–6 раз, а на Донбассе – в 3–4 раза.

Экспозиция Национального музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Число жертв Большого голода

У украинских и зарубежных исследователей Голодомора разные оценки человеческих жертв того времени. Сейчас существует 10 различных версий о демографических потерях, которые вызвал Голодомор 1932–1933 годов, – от 3 до 7 миллионов человек.

Исследовав советскую демографическую статистику того времени, специалисты из Украины, США, Австралии и Франции пришли примерно к одинаковому выводу. За год страшного голода естественный уровень смертности в Украине был превышен на 3–4 миллиона человек.

Исследователи отмечают, что больше всего погибших было среди крестьян, но и потери среди городского населения тоже были большими. 61% умерших от Большого голода – мужчины.

Советуем прочитать Трупы собирала подвода, а еду отбирали активисты: история семьи, которая пережила убийство голодом

Голод, унесший жизни нерожденных

Согласно подсчетам французских демографов, из-за Голодомора в Украине не родился миллион детей.

Сталинские власти предписывали не регистрировать смерть детей в возрасте до одного года. Это распоряжение также повлияло на общие цифры смерти во время Большого голода. В 1932–1933 годах продолжительность жизни украинцев была максимально короткой: 7,3 года – у мужчин, 10,9 года – у женщин. За всю историю человечества подобных показателей не фиксировали. Голод снизил потенциал деторождения, что привело к уменьшению количества населения в будущем.

Однако невозможно сейчас подсчитать точное количество погибших и нерожденных. Украинские ученые убеждены, что во время Большого голода фиксировали лишь часть смертей.

Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Печально известный закон "О пяти колосках"

7 августа 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР издали совместное постановление "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации за укрепление общественной (социалистической) собственности". Автором этого документа является сам Иосиф Сталин. В народе постановление известно как закон "О пяти колосках". Впоследствии оказалось, что он стал предвестником Голодомора-геноцида.

Закон "О пяти колосках":

за хищение колхозного имущества (это могли быть даже несколько колосков, которые перезимовали под снегом на поле) – расстрел и конфискация имущества;

при наличии смягчающих обстоятельств – 10 лет заключения в лагерях;

за кражу чужого имущества – до трех месяцев принудительных работ;

запрет амнистии.

Экспозиция Национального музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Также существовала тайная инструкция к постановлению, которое выдали 13 сентября 1932 года. В ней задавали вопросы о "кулаках", против которых применяли лишь расстрельные статьи.

Подписались под постановлением:

Председатель Центрального Исполнительного комитета СССР Михаил Калинин;

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Вячеслав Молотов;

секретарь Центрального Исполнительного комитета СССР Авель Енукидзе.

В период с 1932 по 1940 год по этому закону осудили 182 173 человека. Под него попадали дети, которые пытались найти хоть какую-то еду.

В мировой истории нет подобных законов. Ведь в тогдашних условиях тоталитарная власть загнала украинский народ в смертельную ловушку. Конфискация еды стала настоящим террором против людей, которые не имели права распоряжаться ею. А любые попытки скрыть продукты карались конфискацией всего съестного или расстрелом.

Мир помнит жертв террора голодом

Чтобы почтить жертв наибольшего искусственного массового голода, в 20 государствах установили памятные знаки. А в более 70 странах ежегодно организуют соответствующие мероприятия. Жертв того страшного времени помнят не только в Украине, но и во всем мире.

Чтобы узнать больше о Большом голоде, стоит посетить Национальный музей Голодомора-геноцида , расположенный в Киеве.

Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Тему Большого голода с 2003 года обсуждают на международных платформах:

Организация Объединенных Наций;

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ЮНЕСКО;

Парламентская ассамблея Совета Европы;

Европейский парламент.

15 государств признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Признание Голодомора геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала

Первый в мире памятник жертвам Голодомора в Украине открыли 23 октября 1983 года в городе Эдмонте, в Канаде. Инициаторами этого были граждане Канады. Его автором стала Людмила Темертя, мать которой пережила Голодомор.

Подобные памятники также установили: Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Польша, Венгрия, США.

Памятник жертвам Голодомора в Киеве / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Фильмы и книги о Голодоморе

В мире сняли десятки кинолент, в которых рассказали страшную историю тогдашней жизни. О жертвах Голодомора, погибавших ежеминутно. Среди самых известных фильмов, которые раскрывают правду о Большом голоде, такие:

"Голод-33" (1991 год);

"Украинская ночь 33-го" (1994–1998 гг, четыре серии);

"Советская история" (2008 год);

"Живые" (2008 год);

"Поводырь" (2014 год);

"Голодомор. Забытый геноцид" (2014 год);

"Горькая жатва" (2017 год);

"Голод к правде" (2018 год);

"Цена правды" (2019 год).

Обратите внимание Столько историй не могут быть выдумкой, – тиктокер, снявшая сериал о Голодоморе

Раскрывали важные детали Большого голода и авторы книг. Их гораздо больше, чем фильмов. И каждая впечатляет. Если вы хотите расширить свои знания по теме Голодомора, рассказать о нем родственникам, коллегам, знакомым, откройте страницы этих произведений:

"Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине";

"Голодомор 1932–1933 годов в Украине" (под редакцией С. А. Костя);

"Голод 1932–1933 годов на Украине: глазами историков, языком документов";

"Величайшее преступление Кремля" (М. Вербицкий);

"Жатва скорби: советская коллективизация и голодомор" (Роберт Конквест);

"Ваши мертвые выбрали меня ..." (Джеймс Мейс);

"Мария" (Улас Самчук);

"Желтый Князь" (В. Барка);

"Зернышко надежды" (первый сборник рассказов и стихов о Голодоморе для детей).

Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине / Фото 24 канала, Валентины Полищук