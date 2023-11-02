Еще три штата в Америке признали Голодомор актом геноцида, – посол Украины

В мире продолжают признавать, что Голодомор, устроенный советской властью, был актом геноцида украинского народа. В частности, Вашингтон, Мэриленд и Аризона – три штата США – на законодательном уровне это закрепили.

По состоянию на четверг, 2 ноября, 31 штат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом. Об этом сообщила госпожа посол Украины Оксана Маркарова.

К теме Голодомор – тогда и сейчас: как и почему Россия воспроизводит геноцид времен СССР

В США признают Голодомор геноцидом

Как отметила Маркарова, украинское посольство работает над тем, чтобы все больше штатов Америки и стран признали Голодомор актом геноцида. Важно, чтобы мир знал и помнил о преступлении, которое совершил СССР против миллионов людей.

По состоянию на сегодня уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом. Посольство Украины в США совместно с Краевой комитет США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа,

– написала Маркарова.

Кроме того, госпожа посол поблагодарила за солидарность с Украиной:

губернатора штата Вашингтон Джею Инсли;

губернатора штата Мериленд Уэса Муру;

губернатора Аризоны Кэти Хобс.

Еще 3 штата США признали Голодомор геноцидом / Фото Маркаровой

Больше контекста

Украина на законодательном уровне признала Голодомор геноцидом 28 ноября 2006 года. Собственно, Верховная Рада приняла соответствующий закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине".

Кроме того, 15 декабря 2022 года Европейский парламент принял резолюцию по случаю девяностой годовщины Голодомора в Украине. В этом документе говорится, что события 30-х годов прошлого века являются геноцидом украинского народа.

Вместе с тем совсем недавно, 12 октября 2022 года, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор геноцидом украинцев. В МИД Украины поблагодарили за это решение.