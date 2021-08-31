Голосование в оккупированном Крыму влияет на легитимность всех выборов в Госдуму, – МИД Украины
Источник:"Украинская правда"
Россияне через несколько недель будут избирать депутатов в Госдуму. Государство-агрессор, нарушая международные правовые нормы, активно будет привлекать к процессу голосования жителей оккупированных территорий.
Украина отмечает, что выборы в российскую Госдуму на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса будут нелегитимными. Об этом в комментарии СМИ заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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Выборы будут нелегитимными
В МИД отмечают: выборы в Госдуму во временно оккупированных Крыму и Донбассе будут нелегитимными, а их результаты – юридически ничтожными.
Более того, организация Россией голосования на украинских временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса,
– добавил Николенко.
МИД отмечает, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства, так и ее отдельных представителей, к ответственности за нарушение норм международного права и украинского законодательства.Обратите внимание! Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводит Россия на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права, в частности Устава ООН и Будапештского меморандума.
Заявления Лаврова относительно провокаций
Между тем в России считают, что жители оккупированного Донбасса с паспортами России имеют право голосовать. При этом глава МИД России Сергей Лавров обвинил киевскую власть в якобы "провокациях".
В украинском МИД отмечают, что такие заявления рассчитаны на "внутреннего российского потребителя". Саммит Крымской платформы, напомнил Николенко, четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной касательно Крыма.
Выборы в Думу и оккупированный Донбасс: главное
- Выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.
- Проявить активность на незаконных выборах Россия позволяет даже онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- Украина выражает решительную ноту протеста как против массовой выдачи паспортов, так и участия жителей оккупированных территорий в выборах.
- Россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут участвовать в выборах. В 2021 году о точном участии в выборах заявили только 22% опрошенных россиян. Для сравнения в 2004 году таких было 55%.