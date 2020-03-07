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      Гончарук записал первое обращение после отставки и полетел на отдых

      - Читати новину українською

      Алексей Гончарук после увольнения с должности премьера записал первое видеообращение. Он поблагодарил свою команду и тех, кто его поддерживал. Кроме того, Гончарук в очередной раз заверил, что его правительство ни под кого не подстраивалось.

      Соответствующий ролик бывший премьер опубликовал на своих страницах в соцсетях. В начале Гончарук поблагодарил всех, кто был рядом и доверял его правительству в течение последних 6 месяцев. Также поблагодарил всех тех, кто писал, звонил и просто поддерживал его Кабмин в течение последних 5 дней.

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      За пол года работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу,
      – подчеркнул он.

      Кроме того, Гончарук поблагодарил и свою команду – "каждого, с кем имел честь работать последние полгода".

      "Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока нереализованное, ради успешного будущего нашей страны. Другое – просто невозможно. Новое поколение есть. Именно от нас, нашей команды зависит успешное будущее нашего государства", – подытожил бывший премьер-министр.

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      К слову, Алексей Гончарук сейчас отправился из Киева на отдых. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Левый берег". Комментировать работу в Кабмине он не захотел, аргументируя это тем, что решил отдохнуть и летит в отпуск. А на все вопросы ответит после возвращения.

      Рейс, которым отправился Гончарук, направляется в Португалию. Бывший чиновник летит эконом-классом.


      После отставки Алексей Гончарук отправился на отдых в Португалию / Фото: "Левый берег"

      Что известно об отставке Гончарука

      Возглавил Алексей Гончарук правительство 29 августа. Произошло это в первый день работы Верховной Рады IX созыва.

      Слухи о его отставке уже ходили давно. Подлил масла в огонь и слив в сеть аудиозаписи встречи якобы Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны и состояние экономики в стране.

      В конце концов Алексей Гончарук написал заявление об отставке, но подал его не Раде, как того требует закон, а президенту. Однако последний его не удовлетворил и дал Гончаруку шанс. Произошло это в середине января.

      28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него. Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил. 3 марта после заседания фракции "Слуги народа" появилась информация, что премьер Гончарук все же написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.

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      4 марта Рада все же отправила Гончарука в отставку. За такое решение проголосовали 353 народных избранника. Сменил Гончарука на посту премьера Денис Шмыгаль.

      В его правительстве из команды Гончарука остались:

      • вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь министром иностранных дел, зато Вадим Пристайко занял его место вице-премьера.


      Состав правительства Гончарука / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук– новости
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