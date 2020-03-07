Гончарук записав перше звернення після відставки та полетів на відпочинок

Олексій Гончарук після звільнення з посади прем’єра записав перше відеозвернення. Він подякував своїй команді та тим, хто його підтримував. Крім того, Гончарук вкотре запевнив, що його уряд ні під нікого не підлаштовувався.

Відповідний ролик колишній прем‘єр опублікував на своїх сторінках у соцмережах. На початку Гончарук подякував усім, хто був поруч і довіряв його уряду упродовж останніх 6 місяців. Також подякував усім тим, хто писав, телефонував і просто підтримував його Кабмін упродовж останніх 5 днів.

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За пів року роботи наша команда заклала фундамент реформ і змін. Але багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю. Завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народу,

– підкреслив він.

Крім того, Гончарук подякував і своїй команді – "кожному, з ким мав честь працювати останні пів року".

"Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки нереалізоване, заради успішного майбутнього нашої країни. Інше – просто неможливе. Нове покоління є. Саме від нас, нашої команди залежить успішне майбутнє нашої держави", – підсумував колишній прем’єр-міністр.

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До слова, Олексій Гончарук зараз вирушив із Києва на відпочинок. Про це він розповів у коментарі виданню "Лівий берег". Коментувати роботу в Кабміні він не захотів, аргументуючи це тим, що вирішив відпочити та летить у відпустку. А на усі питання відповість після повернення.

Рейс, яким вирушив Гончарук, прямує до Португалії. Колишній посадовець летить економ-класом.



Після відставки Олексій Гончарук вирушив на відпочинок до Португалії / Фото: "Лівий берег"

Що відомо про відставку Гончарука

Очолив Олексій Гончарук уряд 29 серпня. Сталося це у перший день роботи Верховної Ради IX скликання.

Чутки про його відставку вже ходили давно. Долило олії у вогонь і злиття у мережу аудіозапису зустрічі нібито Гончарука, Оксани Маркарової, яка була міністеркою фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні та стан економіки в країні.

Зрештою Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але подав її не Раді, як цього вимагає закон, а президентові. Однак останній її не задовольнив і дав Гончаруку шанс. Сталося це усередині січня.

28 лютого українські ЗМІ повідомили, що прем'єр–міністр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього. Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом про це не говорив. 3 березня після засідання фракції "Слуги народу", з'явилася інформація, що прем'єр Гончарук таки написав заяву про відставку. Документ надійшов до Верховної Ради на наступний день.

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4 березня Рада все ж відправила Гончарука у відставку. За таке рішення проголосували 353 народних обранці. Змінив Гончарука на посаді прем’єра Денис Шмигаль.

У його уряді з команди Гончарука залишилися:

віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр юстиції Денис Малюська;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер міністром закордонних справ, натомість Вадим Пристайко зайняв його місце віцепрем’єра/



Склад уряду Гончарука / Інфографіка 24 каналу