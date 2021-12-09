В горах Буковины перевернулся грузовик: погиб молодой человек

9 декабря 2021 , 13:48
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Источник:

Национальная полиция

В селе Стебни на Буковине вечером 8 декабря на горной дороге перевернулся грузовик. В аварии погиб 30-летний мужчина, который был за рулем.

Правоохранители выяснили, что погибший перевозил древесину "Уралом". Он не смог справиться с управлением, поэтому грузовик перевернулся.

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В результате ДТП водитель, житель села Нижний Яливець, получил травмы не совместимые с жизнью,
 –  сообщает полиция.


В аварии погиб 30-летний мужчина, который был за рулем / Фото Нацполіції

Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, следователи назначили соответствующие экспертизы. Расследуют дело о нарушении правил дорожного движения.

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Автор: Олег Терещенко