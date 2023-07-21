На Москву шел Пригожин, а арестовали Гиркина: чего пытается достичь Кремль

Российский суд арестовал террориста Игоря Гиркина на 2 месяца. Его обвиняют в "призывах к экстремизму". Но в этом нет ничего неожиданного.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что недомятежом Евгения Пригожина могли руководить в ФСБ. Следует отметить, что по предварительной информации, террориста задержали по заявлению бывшего вагнеровца.

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"Оттуда вырос этот импульс. Он был ничем иным, как способом прощупать самого Путина – как далеко они могут уйти и однозначно ударить по главному конкуренту – Шойгу", – сказал Черник.

В настоящее время министр обороны России дает "ответ" своим оппонентам. Поэтому арест Стрелкова – ничто иное, как очередная цепочка в этом противоборстве. Как отметил военный эксперт, в комбинации Путин – Шойгу есть баланс с ФСБ.

Это только начало. Этих серий будет много. Вопрос только в итоге – чем это все кончится. Кто кого обыграет и кто кого в могилы. Ибо по-другому уже быть не может,

– добавил Петр Черник.

Ведь ставки слишком высоки – крах России и персональная физическая ликвидация российского диктатора.

"Будут пауки биться насмерть. Кто бы ни представлял и не выражал московский империализм в каком лице – он для нас патогенно смертелен", – убежден военный эксперт.

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