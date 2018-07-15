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Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака / 24канал

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018 года, предусматривает удачный день для Раков, а вот Близнецам стоит приготовиться к не самому лучшему ходу событий. В целом же сутки для подавляющего большинства знаков будут проходить без особых обострений. Читайте гороскоп на 15 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют заняться самосовершенствованием. Хорошие результаты принесет время, вложенное в обучение и общение. Противопоказаны лень и ложь. Негативные мысли в этот день будут иметь мощную силу, поэтому от них стоит отказаться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вы будете мыслить трезво, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Астрологи рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своей малышне сегодня больше времени. Прогулки на природе тоже лишними не будут.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня для Тельцов день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Важные дела астрологи начинать не рекомендуют. Заработавшиеся Тельцы могут в конце концов дать себе поблажку и хорошенько отдохнуть.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня у Близнецов может произойти большое пробуждение силы. Однако такое открытие может не всем стать по нраву. Кому-то может быть слишком трудно справиться с новой силой, что может привести к негативным последствиям.

Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками, например, медитацией. Это положительно повлияет на общий ход дня и поможет избежать незрелых реакций.

Рак (22 июня – 22 июля)

Астрологи предсказывают людям, рожденным под знаком Рак, на сегодня благоприятный день. Однако стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом нежелательно вступать в жаркие споры.

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Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Сны, увиденные в ночь на 15 июля, для Раков могут иметь особое послание.

Лев (23 июля – 23 августа)

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Львов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс ни в какую, а это конечно может иметь не самые лучшие последствия.

День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара, астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем-нибудь вкусным, но при условии что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища, мясо.

Полезно заниматься работами по дому, устроить уборку, избавиться от хлама. От гуляний не стоит отказываться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам астрологи сегодня рекомендуют избегать мест большого скопления людей. В таких местах есть высокие шансы стать жертвой недоброжелателей, которые в этот день активизируются. Лучше заняться собой, домом. Вложенные сегодня усилия дадут ощутимый результат.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В общем, вы отзывчивый человек, но сегодня вам могут быть присущими приступы эгоизма. Помните, что в них ничего плохого, главное – не делать зла другим. Если же вам придется нарушить обещание – просто предупредите человека, перед которым имеете обязательства.

Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистических настроений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам сегодня желательно заняться своим здоровьем. Полезными будут фитопроцедуры, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Если чувствуете, что что-то начинает болеть – подумайте о том, чтобы обратиться к врачу. Чем быстрее вы среагируете на возникшие проблемы, тем быстрее наступит желанное выздоровление.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Тем, у кого есть пара, стоит постараться не придираться к избраннику, а наоборот постараться понять мотивы его действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте, где вы можете подзаработать. А возможно окажется, что новая вещь вам не так уж и нужна.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбы, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака будет по-доброму воинственным. Удачный момент, чтобы организовать встречу друзей, родственников или коллег.

Можете смело вступать в разговоры и завязывать новые знакомства. Ваша харизма позволяет сегодня делать это с легкостью и непринужденностью.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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