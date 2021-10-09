Госбанк выдал кредит оккупантам для финансирования рейдеров, – эксперт о конфликте с Мецгером

Конфликт в "Укрэксимбанке" раскрыл, что государственный банк выдал кредит оккупантам для финансирования рейдеров. Говорится о 60 миллионах долларов.

Эксперт рассказал, что эти деньги в госбюджет "никогда не вернутся". О скандале рассказал Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего".

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Конфликт в "Укрэксимбанке" раскрыл, что госбанк выдал кредит оккупантам

В сухом остатке, конфликт в "Укрэксимбанке" раскрыл, что государственный банк выдал кредит оккупантам для финансирования рейдеров под залог отжатого у иностранных инвесторов актива,

– рассказал Амелин.

То есть кредит, по словам эксперта, стал проблемным сразу в момент его выдачи – актива под залог нет. Ведь арест на него наложили за месяц до кредитного договора. Поэтому Украина "свалилась" в конфликт с Эстонией.

Ссылаясь на прессу, эксперт объясняет, – рейдеры, которые отобрали у эстонцев SkyMall, получили за него от сепаратистов 60 миллионов долларов, которые взяли в кредит у украинского государственного банка.

"Кто проиграл? Да все кто читает этот текст: репутация нашей страны "ниже плинтуса"; госбанк, что принадлежит нам всем, просто выбросил 60 миллионов долларов, которые никогда не вернутся; инвесторы, которые получили "помощь" настоящей украинской "инвестняни", – пояснил Амелин.

Что известно о конфликте с журналистами в "Укрэксимбанке"