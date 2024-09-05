В Госдепе ответили Лаврову на "красные линии" и сказали, как Россия может защитить своих солдат
Государственный департамент США отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно "красных линий". в контексте возможной передачи Украине ракет увеличенной дальности JASSM.
Прокомментировал заявление Лаврова представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.
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"Наша поддержка Украины продолжается из-за незаконной войны, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет положить конец действиям, направленным против российских солдат, лучший способ – прекратить войну и выйти из Украины", – отметил Миллер.
Что сказал Лавров о "красных линиях"
Кремлевский приспешник Лавров призвал США не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса о поставках Украине ракет.
"Они должны понимать о наших "красных линиях". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят", – сказал Лавров.