Хотят признать незаконной: в России внесли законопроект о передаче Крыма Украине в 1954 году

Днем 11 марта в российскую госдуму внесли возмутительный законопроект. Документ предусматривает признание незаконным решение советской власти в 1954 году о передаче Крыма Украине, который страна-агрессор оккупировала еще в 2014 году.

В то же время оккупанты пытаются защитить западное побережье Крыма. В частности, Сакский район, Евпаторию, Севастополь. Они пытаются защитить свои корабли, которых сейчас в Черном море фактически нет.

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Хотят признать незаконной передачу Крыма Украине

Пропагандистские СМИ сообщают, что в Госдуме России внесли законопроект, который предусматривает признание незаконным решение советской власти в 1954 году о передаче Крыма Украине.

Российское агентство обнародовало документ на сайте парламента.

Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принято в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права,

– говорится в тексте законопроекта №572350-8.

Сообщается, что авторами законопроекта являются депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков, которые представляют партию Владимира Путина "Единая Россия".

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