В ноябре 2023 года народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. В ГБР отметили, что следствие по этому делу уже на завершающем этапе.

Об этом сообщил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко. Он пообещал, что вскоре общественность узнает много интересного об одиозном политике.

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Следствие скоро завершится

Александр Удовиченко напомнил, что преступление, которое инкриминируют Дубинскому – это госизмена, содействие России в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США. Он отметил, что дело находится на завершающем этапе.

Заместитель директора ГБР говорит, что нардеп пытается показать себя жертвой репрессий и преследований – однако это на самом деле не так.

Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность,

– говорит Удовиченко.

В то же время он отметил, что когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного.

Дело Дубинского