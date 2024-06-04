На суде будет много интересного: дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе
Источник:Интерфакс-Украина
В ноябре 2023 года народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. В ГБР отметили, что следствие по этому делу уже на завершающем этапе.
Об этом сообщил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко. Он пообещал, что вскоре общественность узнает много интересного об одиозном политике.
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Следствие скоро завершится
Александр Удовиченко напомнил, что преступление, которое инкриминируют Дубинскому – это госизмена, содействие России в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США. Он отметил, что дело находится на завершающем этапе.
Заместитель директора ГБР говорит, что нардеп пытается показать себя жертвой репрессий и преследований – однако это на самом деле не так.
Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность,
– говорит Удовиченко.
В то же время он отметил, что когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного.
Дело Дубинского
- СБУ подозревает, что Дубинский был членом преступной организации, которую сформировало российское ГРУ и имел позывной "Буратино". Основной задачей этого этой группы было расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене.
- Однако это не единственное подозрение, которое получил нардеп. Так, в августе 2023 года Дубинский получил подозрение за незаконное пересечение границы. Он по поддельным документам незаконно выезжал из Украины на отдых в Европу.
- Также следствие утверждает, что он помог брату своей сожительницы переправиться в европейскую страну под видом волонтера.
- Кроме этого, нардеп уже получил приговор по другому делу. Печерский районный суд города Киева признал виновным нардепа в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Дубинский использовал свой мандат для решения частных интересов. Он должен был уплатить штраф.