Предыдущие методы шантажа от Путина не сработали: есть ли у диктатора еще что-то "в рукаве"
Через полгода в России состоятся президентские выборы. Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается нагнетать обстановку, однако волна спекуляций с ядерным оружием завершилась и фактически он не имеет других методов для шантажа.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Алексей Кошель. По его словам, сейчас Путин будет искать методы, чтобы принуждать к компромиссам Запад и Украину.
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Путин готов к продолжительной войне
Путин должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ином. Алексей Кошель считает, что сейчас российский диктатор ищет любую возможность, чтобы продемонстрировать россиянам, что с ним считается и встречается еще кто-то, кроме нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Путин пытается доносить сигналы прежде всего своим избирателям, что он готов к длительной войне. Приблизительно неделю назад Путин проводил заседание какого-то оргкомитета по 80-летию "победы", а это будет в 2024 году. Недаром все пропагандисты говорили, что говорится не только о 80 годах "победы", а также о войне в Украине,
– обратил внимание он.
По мнению политолога, таким образом Путин хочет добавить к войне в Украине некие "знаковые" особенности. Также это сигнал, что бункерный дед готов к продолжительной войне.
Кошель о методах Путина: смотрите видео
Владимир Путин: последние новости
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сначала заявил, что Путина не будут задерживать во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Впоследствии он дал заднюю и сказал, что решение о задержании Владимира Путина будет принимать суд.
- Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 11 сентября отправился в рабочую поездку в Россию. Там он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Если поезд лидера КНДР действительно едет во Владивосток, то эта поездка может занять более 20 часов. В то же время Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Этот город является самым близким к границе с КНДР.
- Ранее издание Financial Times написало, что Ким Чен Ын может заключить соглашение с Путиным. Лидер Северной Кореи собирается поехать во Владивосток, чтобы встретиться с Путиным. Вероятно, они будут обсуждать соглашение о продаже оружия.