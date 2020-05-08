Готов договариваться с кем угодно, – Саакашвили рассказал о будущем сотрудничестве с Аваковым
Председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили готов сотрудничать с министром МВД Арсеном Аваком, с которым конфликтовал в декабре 2015 года.
Михаил Саакашвили в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что сейчас не время для личных конфликтов.
Важно Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили
Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно,
– сказал политик.
Экс-президент Грузии считает, что вопрос сейчас в том, чтобы всем вместе двигаться вперед, или "приближающееся цунами разрушит благополучие каждого украинца".
Что известно о конфликте Авакова и Саакашвили?
Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ во время президентства Петра Порошенко в декабре 2015 года. На одном из заседаний между Михаилом Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возник спор. В ходе которого Аваков плеснул стакан с водой в Саакашвили.
Ссора Саакашвили и Авакова в декабре 2015 года: смотрите видео (18+)
Что известно о назначении Саакашвили
- Михаилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, или вести переговоры с МВФ.
- Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа".
- В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины.
- Уже 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая Грузия отзывает своего посла из Украины для консультаций.
Биографию Михаила Саакашвили – читайте в материале 24 канала.
Что известно о деятельность Михаила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала