Готов договариваться с кем угодно, – Саакашвили рассказал о будущем сотрудничестве с Аваковым

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили готов сотрудничать с министром МВД Арсеном Аваком, с которым конфликтовал в декабре 2015 года.

Михаил Саакашвили в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что сейчас не время для личных конфликтов.

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Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно,

– сказал политик.

Экс-президент Грузии считает, что вопрос сейчас в том, чтобы всем вместе двигаться вперед, или "приближающееся цунами разрушит благополучие каждого украинца".

Что известно о конфликте Авакова и Саакашвили?

Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ во время президентства Петра Порошенко в декабре 2015 года. На одном из заседаний между Михаилом Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возник спор. В ходе которого Аваков плеснул стакан с водой в Саакашвили.

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Что известно о назначении Саакашвили

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Что известно о деятельность Михаила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала