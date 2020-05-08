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      Готов договариваться с кем угодно, – Саакашвили рассказал о будущем сотрудничестве с Аваковым

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      Саакашвілі готовий працювати з Аваковим
      Саакашвілі готовий працювати з Аваковим / 24 канал

      Председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили готов сотрудничать с министром МВД Арсеном Аваком, с которым конфликтовал в декабре 2015 года.

      Михаил Саакашвили в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что сейчас не время для личных конфликтов.

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      Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно,
      – сказал политик.

      Экс-президент Грузии считает, что вопрос сейчас в том, чтобы всем вместе двигаться вперед, или "приближающееся цунами разрушит благополучие каждого украинца".

      Что известно о конфликте Авакова и Саакашвили?
      Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ во время президентства Петра Порошенко в декабре 2015 года. На одном из заседаний между Михаилом Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возник спор. В ходе которого Аваков плеснул стакан с водой в Саакашвили.

      Ссора Саакашвили и Авакова в декабре 2015 года: смотрите видео (18+)

      Что известно о назначении Саакашвили

      Биографию Михаила Саакашвили – читайте в материале 24 канала.

      саакашвілі україна діяльність
      Что известно о деятельность Михаила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Скандал Министерство внутренних дел Арсен Аваков Михаил Саакашвили
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